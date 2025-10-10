Advertisement
Hindi Newsबॉलीवुड

2 घंटे 45 मिनट की फिल्म, हीरो ने तोड़ा खुद का रिकॉर्ड, 8 दिन में मालामाल हुए मेकर्स, छुटाए बाकियों के छक्के, नहीं दे पाया कोई टक्कर

2025 Record Breaking Film: हर साल बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्में रिलीज होती हैं, जो रिकॉर्डतोड़ कमाई करती हैं. आज हम आपको ऐसी ही एक फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने सिर्फ 8 दिनों में मेकर्स को मालामाव कर दिया. हीरो ने खुद की ही ब्लॉकबस्टर फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ दिया. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Oct 10, 2025, 02:13 PM IST
2 घंटे 45 मिनट की फिल्म, हीरो ने तोड़ा खुद का रिकॉर्ड

Kantara Chapter 1 Collection Day 8: हम यहां कन्नड़ सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी की फिल्म ‘कांतारा चैप्टर 1’ की बात कर रहे हैं. 8 दिनों में इस फिल्म से इतिहास रचने वाले ऋषभ शेट्टी ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि बॉक्स ऑफिस पर राज करना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है. साल 2022 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘कांतारा’ के बाद अब उन्होंने इसके सीक्वल ‘कांतारा चैप्टर 1’ से भी दर्शकों का दिल जीत लिया है. इस फिल्म के लिए ऋषभ ने करीब तीन साल मेहनत की. 

लंबे इंतजार के बाद आखिरकार 2 अक्टूबर, 2025 को ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई, जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार था. फिल्म रिलीज होते ही दर्शकों के बीच तहलका मच गया. ऋषभ शेट्टी ने इस बार भी अपनी एक्टिंग और कहानी से सबका दिल जीत लिया. फिल्म में उन्होंने न सिर्फ लीड रोल निभाया, बल्कि इसे लिखा और डायरेक्ट भी किया है. ‘कांतारा चैप्टर 1’ की कहानी 5000 साल पुरानी लोककथाओं से इंस्पायर है, जिसने दर्शकों को मिस्ट्री और एडवेंचर की दुनिया में पहुंचा दिया. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 दिनों में फिल्म ने रचा इतिहास 

फिल्म के साथ वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ भी रिलीज हुई थी, लेकिन वे इस मुकाबले में टिक नहीं पाई. बॉक्स ऑफिस पर ऋषभ शेट्टी की ये फिल्म पहले दिन से ही कमाल कर रही है. 125 करोड़ रुपये के बजट में बनी ‘कांतारा चैप्टर 1’ ने ओपनिंग डे पर 61.85 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया. इसके बाद फिल्म का जो सिलसिला शुरू हुआ, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा. फिल्म ने 8 दिनों में छप्परफाड़ कमाई कर हर किसी को भी हैरान कर दिया.

8वें दिन भी की रिकॉर्ड तोड़ कमाई 

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने 8वें दिन यानी गुरुवार को 20.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. इससे पता चलता है कि दर्शकों में इस फिल्म का जोश अब भी बना हुआ है. अगर फिल्म के कुल कलेक्शन की बात करें तो ‘कांतारा चैप्टर 1’ ने सिर्फ 8 दिनों में ही कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. भारत में फिल्म का अब तक का कुल कलेक्शन 378.25 करोड़ रुपये पहुंच चुका है. पहले हफ्ते में इतनी बड़ी कमाई करना किसी भी फिल्म के लिए बड़ी उपलब्धि होती है. 

फिल्म के 8 दिनों का कलेक्शन 

आने वाले दिनों में उम्मीद है कि फिल्म का बिजनेस और भी ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि अभी वीकेंड बाकी है और दर्शकों की भीड़ लगातार बढ़ रही है. फिल्म के कलेक्शन पर नजर डालें तो पहले दिन 61.85 करोड़, दूसरे दिन 45.40 करोड़, तीसरे दिन 55 करोड़, चौथे दिन 63 करोड़, पांचवें दिन 31.25 करोड़, छठे दिन 34.25 करोड़, सातवें दिन 25.25 करोड़ और आठवें दिन 20.50 करोड़ रुपये की कमाई हुई. इस तरह कुल कलेक्शन 378.25 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. इन आंकड़ों से साफ है कि फिल्म ने हर दिन शानदार परफॉर्म कर रही है. 

‘कांतारा चैप्टर 1’ की हो गई बल्ले-बल्ले 

इतना ही नहीं, फिल्म ने वर्ल्डवाइड 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. ऋषभ शेट्टी की ‘कांतारा चैप्टर 1’ न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर बल्कि दर्शकों के दिलों में भी राज कर रही है. लोग इसके विजुअल्स, म्यूजिक और कहानी की तारीफ कर रहे हैं. फिल्म में लोक संस्कृति और रहस्य का ऐसा मेल दिखाया गया है, जो आज के सिनेमा में बहुत कम देखने को मिलता है. दर्शक अब इसके अगले पार्ट का बेसब्री से इंतजार करने लगे हैं. ‘कांतारा चैप्टर 1’ ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारतीय सिनेमा की असली ताकत कहानी में ही छिपी है.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

kantara chapter 1box office collectionRishab Shetty

