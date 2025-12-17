अक्षय खन्ना की एंट्री के बाद... सबसे ज्यादा वायरल हो रहा ‘धुरंधर’ ये सीन, बन चुकीं लाखों रील्स, लेकिन इस बार कुछ अलग है ट्रेंड

Advertisement
Hindi Newsबॉलीवुडअक्षय खन्ना की एंट्री के बाद... सबसे ज्यादा वायरल हो रहा ‘धुरंधर’ ये सीन, बन चुकीं लाखों रील्स, लेकिन इस बार कुछ अलग है ट्रेंड

Dhurandhar Memes: इस समय सिनेमाघरों से लेकर सोशल मीडिया तक सिर्फ और सिर्फ आदित्य धर की लगातार रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने वाली फिल्म ‘धुरंधर’ छाई हुई है. सोशल मीडिया पर फिल्म के अलग-अलग सीन वायरल हो रहे हैं. पिछले कई दिनों से फिल्म में अक्षय खन्ना की एंट्री ने लोगों के बीच जबरदस्त हाइप बना रखी थी. अब फिल्म का एक और सीन सोशल मीडिया पर छाया हुआ है.

Dec 17, 2025
अक्षय खन्ना की एंट्री के बाद खूब वायरल हो रहा ‘धुरंधर’ ये सीन
Dhurandhar Another Viral Scene: आदित्य धर की स्पाई एक्शन-थ्रिलर फिल्म ‘धुरंधर’ की जबरदस्त पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसकी 12 दिनों की कमाई से लगाया जा सकता है. इसके साथ ही सोशल मीडिया पर फिल्म से जुड़े ट्रेंड से ये साफ झलकता है कि फिल्म को दर्शकों का कितना प्यार मिल रहा है. 5 दिसंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद से फिल्म को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. लाखों की संख्या में रील्स और वीडियो बन रहे हैं, जिनमें फिल्म के अलग-अलग सीन हैं. 

इस फिल्म में रणवीर सिंह ‘हमजा’ के किरदार में नजर आ रहे हैं, जो पाकिस्तान में अंडरकवर भारतीय जासूस बनकर एक बड़े आतंकी नेटवर्क को खत्म करने की कोशिश करता है. यही कहानी लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रही है, जिसको रियल लाइफ इंसिडेंट बताया जा रहा है. हालांकि, मेकर्स ने इस बात से साफ इनकार किया है, लेकिन लोगो अभी भी यही मानकर बैठे हैं कि ये सच्ची घटनाओं से इंस्पायर फिल्म है. वहीं, अगर फिल्म से जुड़े सोशल मीडिया ट्रे्ंड की बात करें तो वो काफी सेम होकर भी डिफरेंट है. 

अब वायरल हुई रणवीर सिंह की ‘हमजा एंट्री’

दरअसल, फिल्म में ‘हमजा’ की एंट्री वाले सीन को लोग सोशल मीडिया पर अपने-अपने अंदाज में रिक्रिएट कर रहे हैं, जो देखने में काफी दिलचस्प और चेहरे पर मुस्कान लाने वाले हैं. इस ट्रेंड को ‘First Day As A Spy In Pakistan’ (पाकिस्तान में जासूस के तौर पर पहला दिन) का नाम दिया गया है. इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स पर क्रिएटर्स अपने-अपने अंदाज में मजेदार वीडियो बना रहे हैं. इन वीडियोज में जासूस की पहली ही गलती को दिखाया जाता है, जो उसे पकड़वा सकती है. 

3 घंटे 34 मिनट की ‘हाई-ऑक्टेन’ फिल्म... 12 दिन में बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास, तोड़ा ‘दंगल’-‘सलार’ का भी रिकॉर्ड, रेटिंग भी मिली 8.6

नेटिजन्स को खूब पसंद आ रहा ये ट्रेंड

ये ट्रेंड नेटिजन्स को इतना पसंद आ रहा है कि हर दूसरा क्रिएटर अपनी अलग कहानी के साथ इस ट्रेंड में शामिल हो रहा है और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं. ‘First Day As A Spy In Pakistan’ मीम का कॉन्सेप्ट रोजमर्रा की आदतों पर टिका है. एक वायरल रील में महिला हिजाब पहने नजर आती है, लेकिन किताब गिरने पर उसे सम्मान से उठाकर माथे से लगाती है, जो इंडियन्स की सबसे बड़ी आदत है. इसी छोटी सी बात पर लोग हंस पड़ते हैं. ऐसे ही कई वीडियोज में छोटी-छोटी चीजों से जासूस की पोल खुलती दिखाई जाती है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Arun Singh (@thejhumroo)

अपने-अपने अंदाज में रिक्रिएट कर रहे वीडियो 

लोगों ने अपने-अपने अंदाज में इस ट्रेंड को और भी मजेदार बना दिया, जिन्हें लोग बार-बार देख रहे हैं. एक और वायरल वीडियो में एक शख्स हर मिलने वाले को अलग-अलग नाम बता देता है, क्योंकि उसे पाकिस्तानी नामों में कन्फ्यूजन हो जाता है. वहीं एक क्रिएटर पाकिस्तान की कला और संस्कृति पर तो सही जवाब देता है, लेकिन गलती से मुंबई के वड़ा पाव का जिक्र कर देता है. ऐसे कई वीडियोज फिल्म ‘धुरंधर’ को जबरदस्त फ्री पब्लिसिटी दे रहे हैं. खास बात ये है इस फिल्म के प्रमोशन सीमित रखा गया था. 

अक्षय खन्ना की एंट्री के हो गए लोग दीवाने

बावजूद इसके फिल्म के कई सीन सोशल मीडिया पर ट्रेंड बन गए हैं. हालांकि, रणवीर सिंह के किरदार से पहले अक्षय खन्ना की एंट्री ने भी सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया था. फिल्म में उन्होंने विलेन ‘रहमान डकैत’ का रोल निभाया है. उनकी एंट्री वाला सीन रिलीज होते ही वायरल हो गया और आज भी लोग उस सीन को अपने स्टाइल में रीक्रिएट कर रहे हैं. कई वीडियो ऐसे हैं जिनमें सिर्फ इसी सीन को दोहराया गया है. अक्षय खन्ना की गंभीर मौजूदगी और डायलॉग डिलीवरी ने दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी है.

रिलीज होते ही बनी सबसे बड़ी ट्रेंड 

जब पहली बार फिल्म की अनाउंसमेंट की गई थी, तब कौन जानता था कि फिल्म इतनी बड़ी स्केल पर सोशल मीडिया ट्रेंड बन जाएगी और हर फेमस क्रिएटर इस ट्रेंड को फॉलो कर वीडियो बनाएगा. साथ ही ‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है. भारत में फिल्म 400 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है. अब इसका लक्ष्य बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनना है. इस फिल्म ने साबित कर दिया है कि मजबूत कहानी और सही माहौल मिल जाए, तो फिल्म खुद ही ट्रेंड बन जाती है.

