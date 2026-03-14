ट्रेलर के बाद अब फर्स्ट रिव्यू ने मचाया तहलका, इस रिकॉर्ड ब्रेकर फिल्म से हुई 1300 करोड़ी सीक्वल की तुलना, रिलीज से 6 दिन पहले कमाए इतने करोड़

स्पाई थ्रिलर फिल्म ‘धुंरधर 2’ का इंतजार फैंस पिछली साल दिसंबर से कर रहे हैं, जिसके चलते वो फिल्म से जुड़ी हर छोटी-बड़ी अपडेट पर ध्यान दे रहे हैं. वहीं फिल्म के रिलीज होने से महज 6 दिन पहले ही इसका पहला रिव्यू सामने आ गया है, जो क्रिटिक द्वारा दिया गया है. ईद के मौके पर सिनेमाघरों में बवाल मचाने के लिए तैयार फिल्म ‘धुरंधर 2’ का हाल ही में ट्रेलर रिलीज किया गया था, जिसमें रणवीर सिंह एक खतरनाक अवतार में नजर आए थे. वहीं अब सोशल मीडिया पर ‘धुरंधर 2’ के वायरल हो रहे रिव्यू में इसकी तुलना राजामौली की फिल्म ‘बाहुबली 2’ से कर दी गई है.

‘धुरंधर 2’ रिव्यू

सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया गया, जिसमें रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म ‘धुरंधर 2’ का फर्स्ट रिव्यू दिया गया. इस पोस्ट में फिल्म को 5 स्टार रेटिंग देते हुए लिखा गया, ‘#DhurandharThe Revenge इस दौर की #Baahubali2 है! सेंसर बोर्ड में इस जबरदस्त फिल्म को देखने के बाद मेरे पास शब्द नहीं हैं!’

#DhurandharTheRevenge is the #Baahubali2 of this era !!!! Speechless after watching this CRAZY Cinema at Censor Board! Add Zee News as a Preferred Source — Umair Sandhu (@UmairSandu) March 12, 2026

‘धुरंधर 2’ ट्रेलर

आदित्य धर ने हाल ही में अपनी फिल्म ‘धुरंधर 2’ का ट्रेलर रिलीज किया था, जिसमें रहमान डकैत की मौत के बाद हमजा अली मजारी ल्यारी की कमान को अपने हाथ में लेते हुए दिखाया जाता है. वहीं इस ट्रेलर में वो असलम चौधरी और मेजर इकबाल से लोहा लेते हुए नजर आता है. अब देखना ये होगा कि वो इसमें सफल होगा या नहीं, जिसका पता 19 मार्च को लगेगा.

‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस- ‘धुरंधर 2’ पेड प्रिव्यू कलेक्शन

स्पाई फिल्म ‘धुरंधर’ पिछली साल 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी, जिसने 100 दिन पूरे कर लिए हैं. इस रिकॉर्ड ब्रेकर फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अब तक 838.5 रुपए करोड़ का बिजनेस कर लिया है, तो वहीं वर्ल्ड फिल्म ने 1300 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है, जिससे साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म की लिस्ट में ये नंबर वन पोजिशन पर है. वहीं बात करें ‘धुरंधर 2’ की एडवांस बुकिंग की कमाई की तो, फिल्म ने रिलीज होने से पहले ही 27 करोड़ रुपए से ज्यादा का आंकड़ा पार कर दिया है.