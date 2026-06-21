Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बॉलीवुड
  • /डीपफेक का शिकार हुईं ‘कांतारा’ एक्ट्रेस रुक्मिणी वसंत, साइबर क्राइम पुलिस ने कसा शिकंजा; धर दबोचे 3 आरोपी

डीपफेक का शिकार हुईं ‘कांतारा’ एक्ट्रेस रुक्मिणी वसंत, साइबर क्राइम पुलिस ने कसा शिकंजा; धर दबोचे 3 आरोपी

Rukmini Vasanth Deepfake Photos Case: कन्नड़ सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस रुक्मिणी वसंत की AI से बनी फर्जी बिकिनी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोप में बेंगलुरु पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. एक्ट्रेस की शिकायत के बाद हुई इस कार्रवाई ने सोशल मीडिया पर डीपफेक के खतरे को एक बार फिर सामने ला दिया है.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 21, 2026, 07:37 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 07:42 AM IST
डीपफेक का शिकार हुईं ‘कांतारा’ एक्ट्रेस रुक्मिणी वसंत, साइबर क्राइम पुलिस ने कसा शिकंजा; धर दबोचे 3 आरोपी
Image Credit: Rukmini Vasanth Deepfake Photos Case

About the Author

Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अब WhatsApp पर मैसेज नहीं आएंगे अचानक, Meta ला रहा विजुअल फीचर, जानिए क्या होगा खास
WhatsApp New Feature3 min ago
2
International yoga day 20263 min ago
3
NEET Re-Exam 20265 min ago
4
FIFA World Cup 202618 min ago
5
International yoga day 202619 min ago