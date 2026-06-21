Rukmini Vasanth Deepfake Photos Case: मशहूर कन्नड़ फिल्मों की और ‘कांतारा: चैप्टर 1’ की एक्ट्रेस रुक्मिणी वसंत इन दिनों अपनी डीपफेर फोटो-वीडियो वायरल होने को लेकर सुर्खियों में हैं. दरअसल, कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई टूल्स (AI Tool) का गलत इस्तेमाल करके उनकी फर्जी तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर दिए. इस हरकत से रुक्मिणी की इमजे को काफी नुकसान पहुंचा, जिसके बाद उन्होंने चुप रहने की बजाय कानून का सहारा लिया और पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई.
रुक्मिणी वसंत की शिकायत पर बेंगलुरु साइबर क्राइम पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए बड़ी कार्रवाई की. पुलिस ने इस घटिया हरकत में शामिल तीन आरोपियों को धर-दबोचा है. पकड़े गए इन आरोपियों के पास से तीन मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं. बताया जा रहा है कि इन्हीं फोन के जरिए सोशल मीडिया पर फर्जी और आपत्तिजनक कंटेंट फैलाया जा रहा था. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अब गहराई से छानबीन कर रही है. पुलिस का मकसद ये पता लगाना है कि इस पूरे खेल के पीछे क्या कोई बड़ा गिरोह काम कर रहा है.
सोशल मीडिया पर हाल ही में एक वीडियो खूब वायरल हुआ. जिसमें एक स्विमिंग पूल के पास फोटोशूट का सेटअप दिखाई दे रहा था. इस क्लिप में एक महिला बिकिनी पहनकर पूल में उतरती दिख रही थी. लेकिन एआई (AI) तकनीक का गलत इस्तेमाल करके उसका चेहरा हूबहू साउथ एक्ट्रेस रुक्मिणी वसंत जैसा बना दिया गया. ये एडिटेड वीडियो इंटरनेट पर इतनी तेजी से फैला कि लोगों ने इसे असली मान लिया. आखिरकार मई में इस मामले पर खुद रुक्मिणी वसंत ने सामने आकर एक बयान जारी किया और कानूनी कदम उठाया था.
उन्होंने इन तस्वीरों को पूरी तरह नकली और मनगढ़ंत बताते हुए अपनी गहरी नाराजगी जाहिर की. पुलिस ने गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. बेंगलुरु पुलिस ने इस मामले में आईटी एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया है. रुक्मिणी का कहना है कि इस तरह की हरकतों से सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेसेस ही नहीं, बल्कि देश भर की आम लड़कियां और महिलाएं भी परेशान हो रही हैं. इसको लेकर सख्त कदम उठाना जरूरी है.
हालांकि, उन्होंने ये भी कहा कि एआई के जहां कुछ नुकसान हैं, वहीं इसके अच्छे इस्तेमाल भी हैं. अगर रुक्मिणी वसंत के काम की बात करें, तो ऋषभ शेट्टी की फिल्म ‘कांतारा: चैप्टर 1’ में अपनी बेहतरीन एक्टिंग दिखाने के बाद अब उनके हाथ में कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं. अब वे जल्द ही साउथ के सुपरस्टार यश की आने वाली फिल्म ‘टॉक्सिक’ में एक अहम किरदार निभाती हुई नजर आएंगी. इसके अलावा उनके पास जूनियर एनटीआर की मच-अवेटेड फिल्म ‘ड्रैगन’ भी है, जिसे लेकर उनके फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं और रिलीज का वेट कर रहे हैं.