दुनियाभर में बज रहा 'सैयारा' का डंका, बॉक्स ऑफिस पर हो रही अंधाधुंध कमाई, फिल्म देख अब ये डायरेक्टर हुआ इमोशनल, बोले- 'दोबारा लव स्टोरी....'

Karan Johar on Saiyaara Movie: सैयारा फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. इसी बीच अब डायरेक्टर करण जौहर ने भी अनीत पड्डा और अहान पांडे की फिल्म की तारीफ की. उन्होंने कहा कि मैं इस फिल्म से काफी इंस्पायर हो गया और अब मैं भी जल्द एक रोमांटिक ड्रामा बनाऊंगा. उन्होंने कहा कि अब एक बार फिर रोमांटिक कहानी सुनाने का मौका आ गया है.
Karan Johar on Saiyaara Movie: डायरेक्टर मोहित सूरी की फिल्म 'सैयारा' ने बॉलीवुड इंडस्ट्री के सोचने का तरीका बदल दिया है. सैयारा बॉक्स ऑफिस पर लगातार रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है और बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई है. अहान पांडे और अनीत पड्डा की ये फिल्म एक रोमांटिक ड्रामा है, जिसने कई लोगों को भावुक कर दिया है. फिल्म को दुनियाभर में काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. हर कोई इस फिल्म की कहानी को काफी पसंद कर रहा है. इसी बीच इस फिल्म को हाल ही में रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का निर्देशन करने वाले करण जौहर ने भी देखी. उन्होंने बताया कि उन्हें मोहित सूरी के निर्देशन से और भी रोमांटिक फिल्में बनाने की प्रेरणा मिली है.
स्ट्रीमिंग शो के सीजन 3 में सुचिन मेहरोत्रा से बात करते हुए करण जौहर ने कहा कि 'जब मैंने सैयारा देखी, तो मुझे लगा कि लंबे समय बाद मुझे इतनी प्रेरणा मिली. मैं ऐसा था, जैसे मैं एक प्रेम कहानी बनाना चाहता हूं' जौहर ने आगे कहा कि आजकल के एक्टर जोखिम लेने से काफी हिचकिचाते हैं. उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि आजकल कोई एक्टर जोखिम लेना चाहता हैं. मुझे लगता है कि बॉक्स ऑफिस का खेल बहुत महत्वपूर्ण हो गया है. यह सभी के सामूहिक दिमाग में बहुत बड़ा हो गया है.'
''क्या डेब्यू था अहान पांडे!'
करण जौहर सैयारा से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने रिलीज के तुरंत बाद इसे देख डाला. करण ने फिल्म देखने के बाद, अपने सोशल मीडिया पर सैयारा टीम की प्रशंसा करते हुए लिखा कि 'क्या डेब्यू था अहान पांडे! आपने मेरा दिल तोड़ा और फिर भी एक फिल्म निर्माता के रूप में मुझे एनर्जी दी. आपकी आंखें बहुत कुछ कह गईं और मैं आपके आगे का सफर देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता. आप काफी शानदार हैं! फिल्मों में आपका स्वागत है अनीत पड्डा. आप बेहद खूबसूरत लड़की हैं. आप कितनी प्यारी और अद्भुत हैं! आपकी खामोशी बहुत कुछ कह गई और आपकी कमजोरी और ताकत ने मुझे रुला दिया. अहान और आप दोनों जादुई है. सैयारा की पूरी टीम को मेरी बधाई.
सैयारा का बॉक्स ऑफिस पर धमाल
बता दें कि अजय देवगन की 'सन ऑफ सरदार 2' और तृप्ति डिमरी-सिद्धांत चतुर्वेदी की 'धड़क 2' जैसी नई फिल्मों की रिलीज के बावजूद 'सैय्यारा' ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है. रोहन शंकर और संकल्प सदाना द्वारा लिखित इस फिल्म में गीता अग्रवाल शर्मा, सिड मक्कड़, शाद रंधावा, राजेश कुमार और वरुण बडोला जैसे कलाकारों ने शानदार किरदार निभाए हैं.
