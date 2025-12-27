जबरदस्त ट्रेंड कर रहा ‘धुरंधर’ का आइटम सॉन्ग, लेकिन आयशा खान से हो रही क्रिस्टल डिसूजा की तुलना, टीवी एक्ट्रेस बोलीं- ‘I Feel Sad...’

Dhurandhar Item Song Shararat: 2025 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर ‘धुरंधर’ में जैस्मिन सैंडलस और मधुबंती बागची का गाना ‘शरारत’ जबरदस्त ट्रेंड कर रहा है. इस गाने में क्रिस्टल डिसूजा और आयशा खान नजर आ रही हैं. गाने का हुक स्टेप सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम रील्स पर तेजी से वायरल हो रहा है. कोरियोग्राफर विजय गांगुली की मां और टीवी एक्ट्रेस रूपाली गांगुली की मां तक इस ट्रेंड का हिस्सा बन चुकी हैं. इतना ही नहीं, इंटरनेशनल सिंगर निक जोनस ने भी इसे अपने प्री-शो हाइप सॉन्ग के तौर पर इस्तेमाल किया.

यूट्यूब पर भी इस गाने को करोड़ों व्यूज मिल चुके हैं. कई लोग ‘शरारत’ को इस साल का सबसे बड़ा डांस नंबर बता रहे हैं. वहीं, सोशल मीडिया पर इस गाने को लेकर एक अलग बहस छिड़ी हुई है कि गाने में क्रिस्टल डिसूजा ज्यादा छाईं या आयशा खान. हालांकि, विजय गांगुली पहले ही दोनों की तारीफ कर चुके हैं. अब इस मुद्दे पर क्रिस्टल ने एक मीडिया हाउस से बात करते हुए अपनी राय दी. उन्होंने कहा कि ‘शरारत’ को एक ऐसे गाने के तौर पर देखा जाना चाहिए, जिसमें चार महिलाओं का जश्न है, न कि आपसी तुलना के तौर पर.

आयशा से तुलना को क्रिस्टल ने बताया बचकाना

उनके मुताबिक ऐसी तुलना करना बचकाना सोच को दिखाता है. क्रिस्टल ने कहा, ‘4 महिलाएं एक साथ आई हैं और यही ‘शरारत’ की सबसे खूबसूरत बात है. मैं ट्रोल्स के कमेंट्स देखती हूं कि कोई किसी से बेहतर था. लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है. गाना एन्जॉय करो और खुश रहो. किसी की तारीफ करने के लिए दूसरे को नीचा दिखाना बहुत दुख की बात है’. उन्होंने आगे कहा, ‘हर कलाकार की अपनी मेहनत, अपना टैलेंट और अपनी जर्नी होती है. सालों की मेहनत को एक निगेटिव कमेंट से छोटा करना गलत और बेवकूफी भरा है’.

‘हमें एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए’ - क्रिस्टल

क्रिस्टल ने ये भी कहा कि हैरानी की बात ये है कि ऐसे कमेंट्स कई बार महिलाएं ही करती हैं. उन्होंने कहा, ‘एक महिला होने के नाते हमें कम से कम दूसरी महिला को सपोर्ट करना चाहिए. अगर सपोर्ट नहीं कर सकते तो चुप रहना बेहतर है’. उनका मानना है कि इस तरह की बातें समाज को पीछे ले जाती हैं. हम एक ऐसे दौर में हैं जहां महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, न कि तुलना और जलन के जरिए सालों पीछे धकेल देना चाहिए. सपोर्टिव सोच ही असली तरक्की की पहचान है. सिस्टरहुड की बात करते हुए क्रिस्टल ने कहा, ‘हमें एक-दूसरे को आगे बढ़ाना चाहिए’.

क्रिस्टल ने जमकर की आयशा की तारीफ

उन्होंने कहा, ‘सपोर्ट करने वाली महिलाओं से भरी दुनिया बहुत खूबसूरत होती है’. उन्होंने बताया कि जब उन्होंने स्क्रीन पर खुद और आयशा को डांस करते और जैस्मिन व मधुबंती को गाते देखा, तो उन्हें गर्व महसूस हुआ. आयशा की तारीफ करते हुए क्रिस्टल ने कहा, ‘आयशा कमाल की हैं. वो बेहद खूबसूरत हैं और शानदार डांसर हैं. उन्हें खुलकर परफॉर्म करते देखना और उन्हें चमकने देना भी इस गाने का सबसे अच्छा हिस्सा था’. ‘शरारत’ की एक और खास बात ये है कि ये डांस नंबर होने के बावजूद महिलाओं को जरूरत से ज्यादा बोल्ड तरीके से नहीं दिखाता.

22 दिन में कमा लिए 1000 करोड़

इस पर क्रिस्टल ने सहमति जताई, लेकिन ये भी कहा, ‘मुझे सेंसुअल गाने देखना पसंद है और जब महिलाएं ऐसे गाने करती हैं तो वे भी खूबसूरत लगता है, अगर उसे सही और एस्थेटिक तरीके से फिल्माया जाए’. उन्होंने ईमानदारी से माना कि फिलहाल वो खुद इतना बोल्ड करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई हैं. इसलिए उन्हें खुशी है कि ‘शरारत’ को कहानी के हिसाब से संतुलित तरीके से पेश किया गया. बता दें, इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर 22 दिन पूरे हो चुके हैं. भारत में इसने लगभग 669 करोड़ की कमाई कर ली है, जबकि वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1007 करोड़ से ज्यादा हो चुका है.