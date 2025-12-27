Advertisement
trendingNow13054849
Hindi Newsबॉलीवुडजबरदस्त ट्रेंड कर रहा ‘धुरंधर’ का आइटम सॉन्ग, लेकिन आयशा खान से हो रही क्रिस्टल डिसूजा की तुलना, टीवी एक्ट्रेस बोलीं- ‘I Feel Sad...’

जबरदस्त ट्रेंड कर रहा ‘धुरंधर’ का आइटम सॉन्ग, लेकिन आयशा खान से हो रही क्रिस्टल डिसूजा की तुलना, टीवी एक्ट्रेस बोलीं- ‘I Feel Sad...’

Dhurandhar Item Song: 2025 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर ‘धुरंधर’ का गाना ‘शरारत’ सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रेंड कर रहा है. गाने के वीडियो में क्रिस्टल डिसूजा और आयशा खान नजर आ रही हैं. हालांकि, इस गाने को लेकर एक अलग बहस भी छिड़ी हुई है, जहां क्रिस्टल की तुलना आयशा से की जा रही है, जिसको लेकर एक्ट्रेस ने...

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Dec 27, 2025, 07:36 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जबरदस्त ट्रेंड कर रहा ‘धुरंधर’ का आइटम सॉन्ग
जबरदस्त ट्रेंड कर रहा ‘धुरंधर’ का आइटम सॉन्ग

Dhurandhar Item Song Shararat: 2025 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर ‘धुरंधर’ में जैस्मिन सैंडलस और मधुबंती बागची का गाना ‘शरारत’ जबरदस्त ट्रेंड कर रहा है. इस गाने में क्रिस्टल डिसूजा और आयशा खान नजर आ रही हैं. गाने का हुक स्टेप सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम रील्स पर तेजी से वायरल हो रहा है. कोरियोग्राफर विजय गांगुली की मां और टीवी एक्ट्रेस रूपाली गांगुली की मां तक इस ट्रेंड का हिस्सा बन चुकी हैं. इतना ही नहीं, इंटरनेशनल सिंगर निक जोनस ने भी इसे अपने प्री-शो हाइप सॉन्ग के तौर पर इस्तेमाल किया. 

यूट्यूब पर भी इस गाने को करोड़ों व्यूज मिल चुके हैं. कई लोग ‘शरारत’ को इस साल का सबसे बड़ा डांस नंबर बता रहे हैं. वहीं, सोशल मीडिया पर इस गाने को लेकर एक अलग बहस छिड़ी हुई है कि गाने में क्रिस्टल डिसूजा ज्यादा छाईं या आयशा खान. हालांकि, विजय गांगुली पहले ही दोनों की तारीफ कर चुके हैं. अब इस मुद्दे पर क्रिस्टल ने एक मीडिया हाउस से बात करते हुए अपनी राय दी. उन्होंने कहा कि ‘शरारत’ को एक ऐसे गाने के तौर पर देखा जाना चाहिए, जिसमें चार महिलाओं का जश्न है, न कि आपसी तुलना के तौर पर. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by B62 Studios Private Limited (@b62studios)

Add Zee News as a Preferred Source

आयशा से तुलना को क्रिस्टल ने बताया बचकाना

उनके मुताबिक ऐसी तुलना करना बचकाना सोच को दिखाता है. क्रिस्टल ने कहा, ‘4 महिलाएं एक साथ आई हैं और यही ‘शरारत’ की सबसे खूबसूरत बात है. मैं ट्रोल्स के कमेंट्स देखती हूं कि कोई किसी से बेहतर था. लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है. गाना एन्जॉय करो और खुश रहो. किसी की तारीफ करने के लिए दूसरे को नीचा दिखाना बहुत दुख की बात है’. उन्होंने आगे कहा, ‘हर कलाकार की अपनी मेहनत, अपना टैलेंट और अपनी जर्नी होती है. सालों की मेहनत को एक निगेटिव कमेंट से छोटा करना गलत और बेवकूफी भरा है’.

‘दृश्यम 3’ से बाहर हुए अक्षय खन्ना! अब ये एक्टर लेगा उनकी जगह, कहानी में लाएगा नया ट्विस्ट, इस बार सुपर से ऊपर होगा सस्पेंस-थ्रिल का डोज   

‘हमें एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए’ - क्रिस्टल

क्रिस्टल ने ये भी कहा कि हैरानी की बात ये है कि ऐसे कमेंट्स कई बार महिलाएं ही करती हैं. उन्होंने कहा, ‘एक महिला होने के नाते हमें कम से कम दूसरी महिला को सपोर्ट करना चाहिए. अगर सपोर्ट नहीं कर सकते तो चुप रहना बेहतर है’. उनका मानना है कि इस तरह की बातें समाज को पीछे ले जाती हैं. हम एक ऐसे दौर में हैं जहां महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, न कि तुलना और जलन के जरिए सालों पीछे धकेल देना चाहिए. सपोर्टिव सोच ही असली तरक्की की पहचान है. सिस्टरहुड की बात करते हुए क्रिस्टल ने कहा, ‘हमें एक-दूसरे को आगे बढ़ाना चाहिए’. 

क्रिस्टल ने जमकर की  आयशा की तारीफ

उन्होंने कहा, ‘सपोर्ट करने वाली महिलाओं से भरी दुनिया बहुत खूबसूरत होती है’. उन्होंने बताया कि जब उन्होंने स्क्रीन पर खुद और आयशा को डांस करते और जैस्मिन व मधुबंती को गाते देखा, तो उन्हें गर्व महसूस हुआ. आयशा की तारीफ करते हुए क्रिस्टल ने कहा, ‘आयशा कमाल की हैं. वो बेहद खूबसूरत हैं और शानदार डांसर हैं. उन्हें खुलकर परफॉर्म करते देखना और उन्हें चमकने देना भी इस गाने का सबसे अच्छा हिस्सा था’. ‘शरारत’ की एक और खास बात ये है कि ये डांस नंबर होने के बावजूद महिलाओं को जरूरत से ज्यादा बोल्ड तरीके से नहीं दिखाता. 

22 दिन में कमा लिए 1000 करोड़ 

इस पर क्रिस्टल ने सहमति जताई, लेकिन ये भी कहा, ‘मुझे सेंसुअल गाने देखना पसंद है और जब महिलाएं ऐसे गाने करती हैं तो वे भी खूबसूरत लगता है, अगर उसे सही और एस्थेटिक तरीके से फिल्माया जाए’. उन्होंने ईमानदारी से माना कि फिलहाल वो खुद इतना बोल्ड करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई हैं. इसलिए उन्हें खुशी है कि ‘शरारत’ को कहानी के हिसाब से संतुलित तरीके से पेश किया गया. बता दें, इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर 22 दिन पूरे हो चुके हैं. भारत में इसने लगभग 669 करोड़ की कमाई कर ली है, जबकि वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1007 करोड़ से ज्यादा हो चुका है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Dhurandharkrystle dsouzaAyesha Khan

Trending news

दबाव का फैसला या नया राजनैतिक मोड़? मीरवाइज ने ‘हुर्रियत अध्यक्ष’ पद को कहा अलविदा
Mirwaiz Umar Farooq
दबाव का फैसला या नया राजनैतिक मोड़? मीरवाइज ने ‘हुर्रियत अध्यक्ष’ पद को कहा अलविदा
इस्लामिक आतंकियों को चुन-चुनकर मार रहे ट्रंप, सीरिया के बाद नाईजीरिया में बरपाया कहर
DNA Analysis
इस्लामिक आतंकियों को चुन-चुनकर मार रहे ट्रंप, सीरिया के बाद नाईजीरिया में बरपाया कहर
DNA: राजस्थान में कौम का 'अफवाह वाला हथियार', जयपुर में पुलिस पर क्यों बरसाए पत्थर?
DNA Analysis
DNA: राजस्थान में कौम का 'अफवाह वाला हथियार', जयपुर में पुलिस पर क्यों बरसाए पत्थर?
देश में बनेगा अभेद्य एंटी-टेरर ग्रिड, बनने जा रहा 360 डिग्री एक्शन प्लान: अमित शाह
amit shah news
देश में बनेगा अभेद्य एंटी-टेरर ग्रिड, बनने जा रहा 360 डिग्री एक्शन प्लान: अमित शाह
Indigo: इंडिगो फ्लाइट लेट होने का सच आएगा सामने, DGCA ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट
IndiGo flight cancellation
Indigo: इंडिगो फ्लाइट लेट होने का सच आएगा सामने, DGCA ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट
एक ही साल में बने 2 वैचारिक संगठन, फिर RSS कैसे निकला आगे और कम्युनिस्ट क्यों सिमटें
DNA
एक ही साल में बने 2 वैचारिक संगठन, फिर RSS कैसे निकला आगे और कम्युनिस्ट क्यों सिमटें
इस्लाम का हवाला देकर दुनियाभर के मुसलिम नेताओं को इकट्ठा कर रहा मुनीर?
DNA
इस्लाम का हवाला देकर दुनियाभर के मुसलिम नेताओं को इकट्ठा कर रहा मुनीर?
चीन अब चाहकर भी नहीं दोहरा सकता 1962! LAC पर भारत ने कर लीं हैं 'ये' बड़ी तैयारियां
india china news in hindi
चीन अब चाहकर भी नहीं दोहरा सकता 1962! LAC पर भारत ने कर लीं हैं 'ये' बड़ी तैयारियां
कुलदीप सेंगर का अब क्या होगा? दिल्ली HC के फैसले को CBI ने SC में दी चुनौती
Unnao rape case
कुलदीप सेंगर का अब क्या होगा? दिल्ली HC के फैसले को CBI ने SC में दी चुनौती
पहाड़ों से मैदानों तक कड़ाके की मार, क्या नए साल पर ठंड से राहत? जानें मौसम अपडेट
weather update
पहाड़ों से मैदानों तक कड़ाके की मार, क्या नए साल पर ठंड से राहत? जानें मौसम अपडेट