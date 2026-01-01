Advertisement
trendingNow13060547
Hindi Newsबॉलीवुड8.6 IMdb रेटिंग वाली सबसे तगड़ी फिल्म, जिसने 2025 में ला दिया था सैलाब, नए साल के पहले दिन इस दिग्गज स्टार का तोड़ा घमंड

8.6 IMdb रेटिंग वाली सबसे तगड़ी फिल्म, जिसने 2025 में ला दिया था सैलाब, नए साल के पहले दिन इस दिग्गज स्टार का तोड़ा घमंड

3 घंटा 34 मिनट की ये फिल्म 2025 के बाद 2026 में भी तबाही मचा रही है. इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.6 है. जिसमें बॉलीवुड के दो सितारों का हर कोई दीवाना हो गया है. अब इस फिल्म ने नया साल शुरू होते ही एक और रिकॉर्ड बनाया है.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Jan 01, 2026, 04:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी
सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी

Dhurandher Creates History: 2025 रणवीर सिंह ने के लिए बेहतरीन रहा. लेकिन, नया साल आते ही रणवीर सिंह के लिए ऐसी गुड न्यूज लेकर आया है जिसे सुनकर एक्टर खुशी से झूम उठेंगे. 27 दिनों में इस मूवी ने वर्ल्डवाइड 1143.2 करोड़ का कलेक्शन किया है. लेकिन, अब इस फिल्म ने 2026 शुरू होते ही विदेश में भी कामयाबी का ऐसा डंका बजाया है कि बॉलीवुड के दिग्गज सुपरस्टार को भी मात दे दी है.

'धुरंधर' का विदेश में बजा डंका

sacnilk के मुताबिक 'धुरंधर' फिल्म ने नॉर्थ अमेरिका में चौथे मंगलवार तक $17.50 मिलियन कलेक्शन किया. जबकि शाहरुख खान की 'पठान' ने $17.49 मिलियन कलेक्शन किया था. यानी कि 'धुरंधर' किंग खान की 'पठान' को पछाड़कर नॉर्थ अमेरिका में तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. नॉर्थ अमेरिका में पहले नंबर पर 'बाहुबली 2', $20+  मिलियन और दूसरे नंबर पर  'कल्कि 2898 AD' है. 

Add Zee News as a Preferred Source

90 करोड़ का लग चुका फटका

हालांकि 'धुरंधर' फिल्म को कई गल्फ देशों ने अपने यहां बैन कर दिया है. जिससे इस फिल्म को करीबन 90 करोड़ का नुकसान भी हुआ है. इस बात का खुलासा फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर प्रणब कपाड़िया ने किया. 2025 में धमाल मचाने के बाद इस फिल्म का दूसरा पार्ट इसी साल मार्च में फिर से बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने वाला है. ऐसे में इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि दूसरे पार्ट का असर बॉक्स ऑफिस और बाकी फिल्मों पर क्या पड़ने वाला है. ऐसा इसलिए भी क्योंकि पहली फिल्म के धुआंधार कलेक्शन के बाद फैंस दूसरे पार्ट को लेकर बेसब्र हो रहे हैं.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Shah Rukh Khan (@iamsrk)

वो इकलौती हसीना, जिसने 13 साल की उम्र में दी ब्लॉकबस्टर फिल्म, बजट से 7 गुना ज्यादा कमाई कर रचा था इतिहास,अब कहां हैं ये?

 

2026 में फिर लाएगी तबाही

'धुरंधर' स्पाई थ्रिलर फिल्म है जो भारत और पाकिस्तान पर आधारित है. इसमें रणवीर सिंह के अलावा अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय जत्त और आर माधवन भी हैं. फिल्म का निर्देशन आदित्य धर ने किया है.हालांकि इसमें रणवीर से ज्यादा अक्षय खन्ना के रहमान डकैत के रोल भी खूब तारीफ हो रही है. ऐसे में पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है कि एक्टर की बढ़ती पॉपुलैरिटी को भुनाने के लिए दूसरे पार्ट में मेकर्स अक्षय खन्ना भी हों.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

DhurandherRanveer Singh

Trending news

ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भारत-पाक ने साझा की न्यूक्लियर ठिकानों की लिस्ट
india pakistan news
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भारत-पाक ने साझा की न्यूक्लियर ठिकानों की लिस्ट
कश्मीरी शॉल बेचने पर सजा? फारूक अब्दुल्ला बोले- बांटने वाली विचारधारा देश ले डूबेगी
Farooq Abdullah
कश्मीरी शॉल बेचने पर सजा? फारूक अब्दुल्ला बोले- बांटने वाली विचारधारा देश ले डूबेगी
शाह ने सेट किए बंगाल भाजपा के 'चारों पाये', चुनाव में टिकट की योग्यता भी तय कर दी!
bengal news
शाह ने सेट किए बंगाल भाजपा के 'चारों पाये', चुनाव में टिकट की योग्यता भी तय कर दी!
बंकर की ट्रेनिंग... जम्मू-कश्मीर में गांववालों को ऑटोमेटिक बंदूक क्यों दे रही सेना?
jammu kashmir news
बंकर की ट्रेनिंग... जम्मू-कश्मीर में गांववालों को ऑटोमेटिक बंदूक क्यों दे रही सेना?
दूसरे राज्य में हैं तो सीख लीजिए... भाषा-बोली के झगड़े पर संघ प्रमुख भागवत का संदेश
RSS chief Mohan Bhagwat
दूसरे राज्य में हैं तो सीख लीजिए... भाषा-बोली के झगड़े पर संघ प्रमुख भागवत का संदेश
वेलकम 2026... कश्मीर से कन्याकुमारी तक जश्न में डूबा भारत, लोगों ने जमकर की मस्ती
New year 2026
वेलकम 2026... कश्मीर से कन्याकुमारी तक जश्न में डूबा भारत, लोगों ने जमकर की मस्ती
घाटी में उपजा 'वंदे मातरम' पर विवाद, राष्ट्रीय गीत गाने पर जताई आपत्ति
Jammu-kashmir
घाटी में उपजा 'वंदे मातरम' पर विवाद, राष्ट्रीय गीत गाने पर जताई आपत्ति
महाराष्ट्र में पादरी की गिरफ्तारी पर मची हलचल, पिनराई विजयन का प्रहार
maharshtra news
महाराष्ट्र में पादरी की गिरफ्तारी पर मची हलचल, पिनराई विजयन का प्रहार
9 दिन में 4 घातक हथियारों का टेस्ट, दुश्मनों को क्या मैसेज दे रहा भारत?
National News
9 दिन में 4 घातक हथियारों का टेस्ट, दुश्मनों को क्या मैसेज दे रहा भारत?
नए साल पर कटरा में श्रद्धालुओं का सैलाब, वैष्णो देवी यात्रा के रजिस्ट्रेशन हुए बंद
New year 2026
नए साल पर कटरा में श्रद्धालुओं का सैलाब, वैष्णो देवी यात्रा के रजिस्ट्रेशन हुए बंद