रिलीज से पहले 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' को तगड़ा झटका, 60% किसिंग सीन होगा कट

Varun Dhawan की मचअवेटेड फिल्म Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari से जुड़ी बड़ी खबर है. CBFC ने फिल्म को हरी झंडी तो दे दी है लेकिन कुछ बदलाव करने को कहा है.
Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari: वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की फिल्म के लिए तैयार है. लेकिन, इस फिल्म की रिलीज से पहले मेकर्स को तगड़ा झटका लग गया है. कहा जा रहा है कि इस फिल्म में भरपूर मात्रा में किसिंग सीन थे. लेकिन, 'द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन' ने फिल्म के 60% किसिंग सीन्स को कट करने का फैसला लिया है. जो कि रिलीज से पहले मेकर्स के लिए किसी तगड़े झटके से कम नहीं है.
किए गए ये दो मेजर बदलाव
बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल बोर्ड ने जो मेजर चीजों में कुछ मामूली बदलाव को कहा है. एक तो 'गार्ड' शब्द को म्यूट करने को कहा है. जिसमें वरुण धवन का किरदार किसी को गाली देने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करता है. दूसरे बदलाव में लिप लॉक सीन को करीबन 60% तक छोटा करने को कहा गया है. इसके साथ ही एल्कोहल से जुड़ा एक डिस्क्लेमर का इस्तेमाल करने को भी कहा गया है.
फिल्म को मिली हरी झंडी
इन कुछ बदलावों के बाद सेंट्रल बोर्ड ने फिल्म को हरी झंडी दे दी है. इस फिल्म का रन टाइम 135.45 मिनट यानी कि 2 घंटे 15 मिनट 45 सेकेंड है. फिल्म का डायरेक्शन शशांक खेतान ने किया है. 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' में वरुण धवन, जाह्नवी कपूर, सनाया मल्होत्रा, रोहित सर्राफ, मनीष पॉल, अक्षय ओबेरॉय और अभिनव शर्मा हैं.
जबरदस्त एडवांस बुकिंग
फिल्म को U/A सर्टिफिकेट CBFC से मिला है. फिल्म की एडवांस बुकिंग सोमवार से शुरू हो गई है. तब तक 9,200 टिकट की सेल नेशनल चेन में हो चुकी है. ट्रेड एक्सपर्ट के मुताबिक इस फिल्म के रिलीज से पहले 50,000 टिकट की सेल हो जाएगी. जबकि फिल्म की ओपनिंग का अनुमान 10.50 से 12.50 करोड़ का लगाया गया है. ये फिल्म 2 अक्टूबर को थिएटर में रिलीज हो रही है. ऐस में फेस्टिवल टाइम और वीकेंड का भरपूर फायदा इस फिल्म को मिल सकता है
