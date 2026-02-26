‘सैयारा’ के बाद फिर धमाका करेंगे अहान पांडे, 'सुल्तान' और 'टाइगर' के डायरेक्टर ने लगाया दांव, जल्द शुरू होगी शूटिंग

Ahaan Panday Next Movie: साल 2025 की सबसे बड़ी रोमांटिक ब्लॉकबस्टर फिल्म 'सैयारा' से चर्चा में आए फेम एक्टर अहान पांडे एक बार फिर फैंस को एंटरटेन करने के लिए तैयार हैं. अहान पांडे के फैंस उनके अगले प्रोजेक्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. अब फिल्ममेकर अली अब्बास जफर ने खुद ही इसकी जानकारी फैंस के साथ शेयर की है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर करते हुए बताया कि वह जल्द ही अहान के साथ एक नए प्रोजेक्ट में काम करने वाले हैं.

मार्च के आखिर में शुरू होगी शूटिंग!

हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस फिल्म की शूटिंग अहान पांडे मार्च के आखिर यानी 30 मार्च से शुरू करने वाले हैं. यह शूटिंग मुंबई में आदित्य चोपड़ा के स्टूडियो में शुरू होने वाली है. मुंबई में शूटिंग खत्म करने के बाद फिल्म का अलगा शेड्यूल 60 दिनों तक यूके में रहने वाला है, जो मई के महीने में होगा. रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म के लिए स्टार कास्ट मार्च के आखिर तक ट्रेनिंग में जुटी रहेगी.

फिल्ममेकर ने शेयर की फोटो

बता दें कि दो दिन पहले फिल्ममेकर अली अब्बास जफर ने अहान पांडे के साथ एक फोटो शेयर की थी, जो कि फिल्म की ट्रेनिंग के दौरान की लग रही है. इस फोटो को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा 'ताकत किसी को दी नहीं जाती.. ये ली जाती है.. रोल करने के लिए तैयार अहान पांडे.'

साल 2025 में ब्लॉकबस्टर फिल्म से किया डेब्यू

गौरतलब है कि 'सैयारा' फिल्म से साल 2025 में अहान पांडे ने बॉलीवुड डेब्यू किया है. इस फिल्म को दर्शकों ने काफी पसंद किया था. फिल्म में अहान के साथ अनीत पड्डा नजर आई थीं. दोनों की केमिस्ट्री पर फैंस फिदा हो गए थे. फिल्म ने दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ का बिजनेस किया था.