Advertisement
trendingNow13123544
Hindi Newsबॉलीवुड‘सैयारा’ के बाद फिर धमाका करेंगे अहान पांडे, सुल्तान और टाइगर के डायरेक्टर ने लगाया दांव, जल्द शुरू होगी शूटिंग

‘सैयारा’ के बाद फिर धमाका करेंगे अहान पांडे, 'सुल्तान' और 'टाइगर' के डायरेक्टर ने लगाया दांव, जल्द शुरू होगी शूटिंग

Ahaan Panday Next Movie: साल 2025 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म 'सैयारा' फेम एक्टर अहान पांडे अब जल्द ही अपने अगले प्रोजेक्ट की तैयारी शुरू करने वाले हैं. इस प्रोजेक्ट के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Feb 26, 2026, 06:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

‘सैयारा’ फेम अहान पांडे की अपकमिंग फिल्म (फोटो- इंस्टाग्राम)
‘सैयारा’ फेम अहान पांडे की अपकमिंग फिल्म (फोटो- इंस्टाग्राम)

Ahaan Panday Next Movie: साल 2025 की सबसे बड़ी रोमांटिक ब्लॉकबस्टर फिल्म 'सैयारा' से चर्चा में आए फेम एक्टर अहान पांडे एक बार फिर फैंस को एंटरटेन करने के लिए तैयार हैं. अहान पांडे के फैंस उनके अगले प्रोजेक्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. अब फिल्ममेकर अली अब्बास जफर ने खुद ही इसकी जानकारी फैंस के साथ शेयर की है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर करते हुए बताया कि वह जल्द ही अहान के साथ एक नए प्रोजेक्ट में काम करने वाले हैं. 

मार्च के आखिर में शुरू होगी शूटिंग!
हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस फिल्म की शूटिंग अहान पांडे मार्च के आखिर यानी 30 मार्च से शुरू करने वाले हैं. यह शूटिंग मुंबई में आदित्य चोपड़ा के स्टूडियो में शुरू होने वाली है. मुंबई में शूटिंग खत्म करने के बाद फिल्म का अलगा शेड्यूल 60 दिनों तक यूके में रहने वाला है, जो मई के महीने में होगा. रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म के लिए स्टार कास्ट मार्च के आखिर तक ट्रेनिंग में जुटी रहेगी. 

एक-दूजे के हुए रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा, दोनों रीति-रिवाजों से संपन्न हुई शादी; वरमाला के वक्त आंखों से छलके खुशी के आंसू

Add Zee News as a Preferred Source

फिल्ममेकर ने शेयर की फोटो
बता दें कि दो दिन पहले फिल्ममेकर अली अब्बास जफर ने अहान पांडे के साथ एक फोटो शेयर की थी, जो कि फिल्म की ट्रेनिंग के दौरान की लग रही है. इस फोटो को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा 'ताकत किसी को दी नहीं जाती.. ये ली जाती है.. रोल करने के लिए तैयार अहान पांडे.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

साल 2025 में ब्लॉकबस्टर फिल्म से किया डेब्यू
गौरतलब है कि 'सैयारा' फिल्म से साल 2025 में अहान पांडे ने बॉलीवुड डेब्यू किया है. इस फिल्म को दर्शकों ने काफी पसंद किया था. फिल्म में अहान के साथ अनीत पड्डा नजर आई थीं. दोनों की केमिस्ट्री पर फैंस फिदा हो गए थे. फिल्म ने दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ का बिजनेस किया था.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Ahaan PandayAli Abbas Zafar

Trending news

अचानक निकली मिसाइल, उठी आग की लपटें...वायुशक्ति-26 से पहले दिखा S-400 का तांडव
Vayushakti 2026
अचानक निकली मिसाइल, उठी आग की लपटें...वायुशक्ति-26 से पहले दिखा S-400 का तांडव
'कौन देख रहा है यह सब...?' NCERT किताब विवाद पर पीएम मोदी भी नाराज
NCERT Book Controversy
'कौन देख रहा है यह सब...?' NCERT किताब विवाद पर पीएम मोदी भी नाराज
यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट का फिर बना विवाद, पीएम मोदी पर बरसे राहुल
Rahul Gandhi
यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट का फिर बना विवाद, पीएम मोदी पर बरसे राहुल
कौन हैं NCERT के डायरेक्टर दिनेश सकलानी? इस चैप्टर की वजह से सुर्खियों में छाए
Supreme Court
कौन हैं NCERT के डायरेक्टर दिनेश सकलानी? इस चैप्टर की वजह से सुर्खियों में छाए
CBI की बड़ी कामयाबी: UAE से फरार आरोपी अनिल कुमार रेड्डी येद्दुला की वापसी
Anil Kumar Reddy Yeddula
CBI की बड़ी कामयाबी: UAE से फरार आरोपी अनिल कुमार रेड्डी येद्दुला की वापसी
दुनिया के नक्शे में नहीं रहेगा पाक...लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार ने मुनीर को चेताया
operation sindoor
दुनिया के नक्शे में नहीं रहेगा पाक...लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार ने मुनीर को चेताया
CM भगवंत मान ने दिया किसानों को ‘पानी का ऐतिहासिक तोहफा’, चार जिलों की बदलेगी तकदीर
punjaab
CM भगवंत मान ने दिया किसानों को ‘पानी का ऐतिहासिक तोहफा’, चार जिलों की बदलेगी तकदीर
10,20,50 हजार नहीं 2 लाख सैलरी; भारत के किस राज्य में मालामाल हो रहे हैं स्वीपर?
Telangana NEWS
10,20,50 हजार नहीं 2 लाख सैलरी; भारत के किस राज्य में मालामाल हो रहे हैं स्वीपर?
इतिहास को किया गया नजरअंदाज...NCERT की किताबों पर सख्त SC, कारण बताओ नोटिस जारी
NCERT Book Controversy
इतिहास को किया गया नजरअंदाज...NCERT की किताबों पर सख्त SC, कारण बताओ नोटिस जारी
सर 1 मिनट, मेरी FIR...कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए क्यों भिड़ी दिल्ली और शिमला पुलिस
Himachal Pradesh News
सर 1 मिनट, मेरी FIR...कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए क्यों भिड़ी दिल्ली और शिमला पुलिस