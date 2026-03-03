IV ड्रिप के साथ थिएटर पहुंचे फैन की तस्वीर का सच आया सामने, ‘सैयारा’ एक्टर अहान पांडे ने खुद खोला राज

Ahaan Panday: साल 2025 में आई अहान पांडे की फिल्म 'सैयारा' ने जबरदस्त कमाई की थी. फिल्म के रिलीज होते ही सिनेमाघरों में ऐसा नजारा दिखा जो पहले शायद कभी नहीं दिखा था. इस रोमांटिक फिल्म को देखते हुए जैन जी काफी इमोशनल हो गए थे. कोई सिनेमा हॉल में बैठे-बैठे रोने लगा तो कुछ छाती पीटता दिखा. इन सबके बीच एक और फैन का वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा. दरअसल, एक शख्स आईवी ड्रिप लगे होने के बावजूद थिएटर में फिल्म देखने पहुंचा था. इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरीं. जिस पर अब एक्टर अहान पांडे ने खुलकर बात की है.

'सैयारा' ने बनाया एक थिएटर में एक अलग माहौल

डायरेक्टर मोहित सूरी की रोमांटिक ब्लॉकबस्टर फिल्म 'सैयारा' ने रिलीज के साथ ही थिएटरों में एक अलग ही माहौल बना डाला था. सोशल मीडिया पर नजर आ रहे तमाम वीडियो के बीच एक आईवी ड्रिप क्लिप काफी चर्चा में रहा था. मुंबई के एक थिएटर में एक शख्स आईवी ड्रिप लगे होने के बावजूद फिल्म देखने थिएटर में आया था. इस क्लिप के साथ लोगों के इमोशंस फिल्म से भी काफी जुड़ने लगे थे.

'असल में उसका डायलिसिस चल.....'

हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में अहान पांडे ने इस वायरल क्लिप पर बातें की. अहान ने बताया कि 'आपको पता है, दरअसल उसका डायलिसिस चल रहा था. मोहित सर को बात में पता चला, क्योंकि हम यह जानने के लिए काफी उत्सुक थे कि ये कैसे हो रहा है.' क्लिप वायरल होने के बाद कई लोगों को लग रहा था कि ये मेकर्स के प्रमोशन करने का तरीका है और लोगों को इस वीडियो की सच्चाई पर भरोसा नहीं हो रहा था.

Add Zee News as a Preferred Source

'प्यार कभी परफेक्ट नहीं होता'

अहान पांडे ने आगे बताया कि 'मुझे लगता है कि लोगों ने इस पर ऐसा रिएक्शन इसलिए दिया क्योंकि इतने सालों से हमारे मन में चीजों को करने का एक तय तरीका था. शायद लोग कुछ ऐसा देखना चाहते थे, जिसमें एक्टर परफेक्ट होने की कोशिश न कर रहे हों. इस फिल्म ने उन्हें वही एहसास दिया. रोमांस और प्यार कभी परफेक्ट नहीं होता.'