Box Office: 'बागी 4' और 'द बंगाल फाइल्स' पर भारी पड़ी हॉरर फिल्म, 'द कन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स' ने वीकेंड पर किया इतना कलेक्शन

2025 September Box office Collection: हॉरर फ्रेंचाइज़ी की 'द कॉन्ज्यूरिंग: लास्ट राइट्स' 5 सितंबर को भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज हुई. रिलीज के साथ ही यह फिल्म टाइगर श्रॉफ की एक्शन थ्रिलर बागी 4 और विवक अग्निहोत्री की पॉलिटिकल ड्रामा द बंगाल फाइल्स पर भारी पड़ रही है. शानदार शुरुआत के बाद इसने अपने ओपनिंग वीकेंड पर भी कमाल कर दिया. चलिए जानते हैं 'द कॉन्ज्यूरिंग: लास्ट राइट्स' ने रिलीज के तीन दिनों में भारत में कितना कलेक्शन किया है?

वीकेंड पर द कन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स का कलेक्शन

'द कॉन्ज्यूरिंग: लास्ट राइट्स' ने शुक्रवार को रिलीज होते ही जोरदार ओपनिंग ली और इसने पहले ही दिन ₹17.5 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. फिल्म ने अपनी रफ्तार बनाए रखी और शनिवार और रविवार को भी दर्शकों की भारी भीड़ सिनेमाघरों तक पहुंची. शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म ने अपने ओपनिंग वीकेंड में ही ₹50.50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. यह आंकड़ा फिल्म को भारत में सबसे तेज 50 करोड़ कमाने वाली हॉलीवुड हॉरर फिल्म बनाता है. इसी दौरान रिलीज हुई कई बॉलीवुड फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हॉलीवुड की इस फिल्म के सामने पीछे हैं. टाइगर श्रॉफ की बागी 4 जैसी बड़ी फिल्म भी कलेक्शन के मामले में हॉलीवुड की इस हॉरर फिल्म से काफी पीछे रह गई.

टाइगर श्रॉफ की बागी 4 का क्या है हाल?



टाइगर श्रॉफ अपनी एक्शन से भरपूर फिल्मों के लिए जाने जाते हैं और 'बागी 4' इसका नया उदाहरण है. इस बार उनके साथ संजय दत्त, सोनम बाजवा और हरनाज संधू जैसे कलाकार शामिल हैं. ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, ‘बागी 4‘ की ओपनिंग डे की कमाई के मुकाबले कोई खास सुधार नहीं दिखा. फिल्म ने शुक्रवार को 12 करोड़ का कारोबार किया, लेकिन शनिवार को गिरावट आई और कमाई घटकर 9.25 करोड़ रह गई. रविवार को, शुरुआती अनुमानों के अनुसार, फिल्म ने लगभग 10 करोड़ का कलेक्शन किया. तीन दिनों टाइगर श्रॉफ की बागी ने सिर्फ 31.25 करोड़ रुपये का बिजनेस कर पाई है.

द बंगाल फाइल्स भी नहीं दिखा पाई कमाल

विवेक अग्निहोत्री की फिल्में हमेशा चर्चा का केंद्र बनती हैं. 'द बंगाल फाइल्स' भी विवादों के बीच रिलीज हुई थी, लेकिन दर्शकों की दिलचस्पी उतनी नहीं दिखी. Sacnilk के अनुसार, ‘द बंगाल फाइल्स’ ने शुरुआती अनुमानों के हिसाब से रविवार को 2.75 करोड़ की कमाई की है. यह आंकड़ा दूसरे दिन की कमाई 2.15 करोड़ के मुकाबले थोड़ा बढ़ा है. हालांकि, फिल्म का ओपनिंग डे कलेक्शन भी फीका रहा, जो सिर्फ 1.75 करोड़ रुपये रहा.अब तक ‘द बंगाल फाइल्स’ फिल्म की कुल कमाई सिर्फ 6.65 करोड़ रुपये हुई है. बॉक्स ऑफिस के लिहाज से देखा जाए तो फिल्म ने अभी तक कोई खास ग्रोथ नहीं दिखाई है.