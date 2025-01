Deva Review: रिलीज हुई शाहिद-पूजा एक्शन-रिवेंज फिल्म, लोगों को कैसी लगी 'देवा'? यहां पढ़ें रिव्यू

Shahid Kapoor Deva Twitter Review: 2025 की एक और मोस्ट अवेटेड फिल्म 'देवा' आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. इस फिल्म में शाहिद कपूर एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि उनके साथ फिल्म में पूजा हेगड़े नजर आ रही हैं. ये दोनों की साथ में पहली फिल्म है. इस फिल्म का निर्देशन मशहूर मलयालम फिल्ममेकर रोशन एंड्रयूज ने किया है, जो इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड में अपनी शुरुआत कर रहे हैं. रोशन 'सैल्यूट' और 'कायमकुलम कोचुन्नी' जैसी हिट फिल्मों के लिए जाने जाते हैं.

'देवा' एक जबरदस्त एक्शन-थ्रिलर और रिवेंज की कहानी बयां करती है. जब इसका ट्रेलर रिलीज हुआ था, तभी से शाहिद कपूर की परफॉर्मेंस की काफी तारीफें हो रही थीं. फैंस इस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थे. अब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दे चुकी है. इसके साथ ही सोशल मीडिया पर फैंस के रिव्यू आने भी शुरू हो चुके हैं, जो वाकइ इस फिल्म की खूब तारीफ कर रहे हैं. अगर आप भी इस फिल्म को देखना का प्लान बना रहे हैं तो पहले इसके रिव्यू जरूर पढ़ लें, जो आपने काम आएगा.

MASTERPIECE ALERT! #ShahidKapoor delivers a career-defining performance as the fierce & unhinged cop, and Rosshan Andrrews crafts an absolute banger of an action thriller! The intensity, #Deva a must-watch. #planecrash pic.twitter.com/F9HGX9AaF1

लोगों को कैसी लगी शाहिद-पूजा की फिल्म?

‘देवा’ में शाहिद का बिल्कुल नया और इंटेंस लुक देखने को मिला. शुरुआती रिएक्शंस से लगता है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो सकती है. लोग फिल्म की तारीफों के पुल बांध रहे हैं. चलिए नजर डालते हैं सामने आ रहे ट्विटर रिव्यू पर. एक यूजर ने फिल्म की तारीफ करते हुए लिखा, 'मास्टरपीस अलर्ट! (4 स्टार्स) शाहिद कपूर ने एक जबरदस्त और दमदार पुलिस अफसर के किरदरा में अपने करियर की बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है. रोशन एंड्रयूज़ ने इस फिल्म को शानदार एक्शन थ्रिलर के रूप में पेश किया है'.

- Pooja's career best perfo .. she literally gave it all for this film - 1st half screenplay, interval, mass scenes are - As always BGM different level - Camera movements & visuals

दूसरे यूजर ने लिखा, 'देवा - मेरा ईमानदार रिव्यू. पूजा का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन, उन्होंने इस फिल्म के लिए पूरी जान लगा दी. पहला हाफ, इंटरवल और मास सीन जबरदस्त हैं. हमेशा की तरह BGM का अलग ही लेवल है. कैमरा मूवमेंट और विजुअल्स शानदार हैं. खराबी कुछ भी नहीं!'.

DEVA IN CINEMAS NOW #Deva pic.twitter.com/TrINCIPx7J

Wishing @shahidkapoor and Team all the best for the release. Hope this film works at the BO and emerges as a big success.

तीसरे यूजर्स ने लिखा, '@shahidkapoor और टीम को रिलीज के लिए ढेरों शुभकामनाएं. उम्मीद है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल होगी और बड़ी सफलता के तौर उभरेगी. देवा अब सिनेमाघरों में'.

#Deva #RanjiTrophy #DELvRLW

Day started with watching #ViratKohli on screen and going to end with watching #ShahidKapoor on screen

What a Friday which is indeed a FRIYAY!!! pic.twitter.com/vNBlZSRTAF

