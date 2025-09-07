43 साल के इस हैंडसम हंक को तीसरी बार मिला बेस्ट एक्टर अवॉर्ड, अमिताभ बच्चन को भी मिला सम्मान, यहां देखें SIIMA Awards की विनर लिस्ट

SIIMA 2025 Winners list: साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवॉर्ड्स 2025 (SIIMA) का आयोजन दुबई में हुआ. इसमें अल्लू अर्जुन, अमिताभ बच्चन और रश्मिका मंदाना जैसे सितारों का जलवा देखने को मिला. कई तमिल और मलयालम हस्तियों को सम्मानित किया गया. इस खास मौके पर साउथ इंडस्ट्री के तमाम सितारे से महफिल सजी.

टैलेंट और मेहनत का जश्न

अवॉर्ड नाइट में टैलेंट और मेहनत का जश्न मनाया गया. इस बार सबसे ज्यादा अवॉर्ड 'पुष्पा 2' के एक्टर को मिले. साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना को बेस्ट एक्टर के खिताब से नवाजा गया. नीचे देखें बाकी किसने अवॉर्ड अपने नाम किया.

SIIMA Awards 2025 के विनर्स की पूरी लिस्ट

बेस्ट फिल्म का अवॉर्ड - कल्कि 2898 एडी

बेस्ट निर्देशक का अवॉर्ड - सुकुमार (पुष्पा 2: द रूल)

बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड - अल्लू अर्जुन (पुष्पा 2: द रूल)

बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड - रश्मिका मंदाना (पुष्पा 2: द रूल)

बेस्ट निर्देशक का का अवॉर्ड (क्रिटिक्स) - प्रशांत वर्मा (हनुमान)

बेस्ट एक्टर (क्रिटिक्स) का अवॉर्ड - तेजा सज्जा (हनुमान)

बेस्ट एक्ट्रेस (क्रिटिक्स) का अवॉर्ड - मीनाक्षी चौधरी (लकी बास्कर)

बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवॉर्ड - अमिताभ बच्चन (कल्कि 2898 एडी)

बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवॉर्ड - अन्ना बेन (कल्कि 2898 एडी)

बेस्ट संगीतकार का अवॉर्ड - देवी श्री प्रसाद (पुष्पा 2: द रूल)

बेस्ट गायक का अवॉर्ड - शंकर बाबू कंदुकुरी (फीलिंग्स - पुष्पा 2: द रूल)

सर्वश्रेष्ठ गायिका का पुरस्कार - शिल्पा राव (चुट्टमल्ले - देवरा)

बेस्ट विलेन का अवॉर्ड - कमल हासन (कल्कि 2898 एडी)

बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का अवॉर्ड - पंखुड़ी गिडवानी (लव मौली), भाग्यश्री बोरसे (मिस्टर बच्चन)

बेस्ट डेब्यू एक्टर का अवॉर्ड - संदीप सरोज (समिति कुरोलु)

बेस्ट डेब्यू निर्देशक का अवॉर्ड - नंद किशोर येमानी (35 ओका चिन्ना कथा)

सिनेमैटोग्राफर का अवॉर्ड - रत्नावेलु (देवरा)

बेस्ट कॉमेडियन का अवॉर्ड - सत्या (मथु वधालारा 2)