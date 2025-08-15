‘वॉर 2’ के पोस्ट-क्रेडिट सीन ने मचाई हलचल, देखकर हैरान रह गई ऑडियंस, बॉबी देओल की एंट्री से कंफ्यूज हुए लोग...
‘वॉर 2’ के पोस्ट-क्रेडिट सीन ने मचाई हलचल, देखकर हैरान रह गई ऑडियंस, बॉबी देओल की एंट्री से कंफ्यूज हुए लोग...

War 2 Post-Credits Scene: ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'वार 2' सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. फिल्म को दर्शकों के मिले-जुले रिव्यू मिल रहे हैं. हालांकि, सबसे ज्यादा चौंकाने वाला सीन फिल्म का पोस्ट-क्रेडिट सीन है, जिसने सभी को हैरान और कंफ्यूज कर दिया है. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Aug 15, 2025, 06:32 AM IST
‘वॉर 2’ के पोस्ट-क्रेडिट सीन ने मचाई हलचल, देखकर हैरान रह गई ऑडियंस
‘वॉर 2’ के पोस्ट-क्रेडिट सीन ने मचाई हलचल, देखकर हैरान रह गई ऑडियंस

War 2 Post-Credits Scene Explained: अयान मुखर्जी के निर्देशन में बनी ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'वार 2' सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. फिल्म में दमदार एक्शन, कई धामकेदार टर्न-ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं, जो फिल्म को लेकर लोगों की एक्साइटमेंट को बढ़ा देते हैं. खासतौर पर साउथ इंडिया में जूनियर एनटीआर के स्टार पावर के चलते फिल्म की ओपनिंग काफी मजबूत रही है. 

हालांकि, फिल्म को रिव्यू मिले-जुले मिल रहे हैं, लेकिन फिल्म के पोस्ट-क्रेडिट सीन ने हर किसी को हैरान कर दिया, जिसको जानने के लिए फैंस काफी उत्साहित हैं. पोस्ट-क्रेडिट सीन में सबसे बड़ा सरप्राइज तब आता है जब बॉबी देओल की एंट्री होती है. ये सीन उनके YRF स्पाई यूनिवर्स में ऑफिशियल एंट्री को दिखाता है. यहां, वो एक छोटी बच्ची के हाथ पर एक एजेंसी का लोगो स्टैम्प करते हैं. 

'वार 2' में आलिया की 'अल्फा' 

बच्ची पूछती है कि इसका मतलब क्या है, तो बॉबी का किरदार जवाब देता है, 'अल्फा'. वे बताते हैं कि ‘अल्फा’ ग्रीक अल्फाबेट का पहला अक्षर है और उनके प्रोग्राम का मंत्र है, 'पहला, सबसे तेज, सबसे ताकतवर'. इस छोटे से सीन ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी. फैंस का मानना है कि ये बच्ची शायद अल्फा फिल्म में आलिया भट्ट के किरदार का बचपन हो सकती है. कयास लगाए जा रहे हैं कि बॉबी देओल 'अल्फा' में विलेन का रोल प्ले करेंगे.

जेल में लिखा गया था ये 5 मिनट का गाना, गीतकार ने नहीं टेके थे नेहरू के आगे घुटने, 50 साल बाद भी है सुपर-डुपर हिट

बॉबी देओल की एंट्री ने चौंकाया 

जो पहले आलिया के किरदार को ट्रेन करते हैं और बाद में उसके दुश्मन बन जाते हैं. ये ट्विस्ट फिल्म में मेंटर-से-एनिमी वाला दिलचस्प मोड़ ला सकता है. इस पोस्ट-क्रेडिट मोमेंट ने फैंस को एक्साइटमेंट से भर दिया है. ये 'वार 2' और 'अल्फा' के बीच सीधा कनेक्शन बनाता है. 'अल्फ' में आलिया के साथ शरवरी भी नजर आएंगी. हालांकि, यशराज फिल्म्स ने पहले ही बॉबी देओल के विलेन वाले किरदार का खुलासा कर दिया है, जिससे फैंस को एक्साइट कर दिया था. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Yash Raj Films (@yrf)

फैंस को पसंद आ रही 'वार 2' 

ये स्पाई यूनिवर्स को एक नए और डार्क दिशा में ले जाने की तैयारी है. जहां तक 'वार 2' की बात है, ऋतिक रोशन ने कबीर के रोल में फिर से अपना करिश्मा दिखाया है. वहीं, जूनियर एनटीआर ने विक्रम/रघु के किरदार से बॉलीवुड में दमदार डेब्यू किया है. उनकी एक्टिंग में गजब की एनर्जी और स्क्रीन प्रेजेंस देखने को मिली है. फिल्म में अनिल कपूर और आशुतोष राणा ने भी अपने किरदार में जान डाली, जिसने कहानी को और मजबूती मिली. 

पहले दिन ऐसा रहा फिल्म का कलेक्शन 

हालांकि, कुछ क्रिटिक्स ने कहा कि फिल्म की कहानी थोड़ी प्रेडिक्टेबल है और वीएफएक्स उम्मीद के मुताबिक नहीं हैं. फिर भी ऋतिक और जूनियर एनटीआर की ऑन-स्क्रीन कैमिस्ट्री कहानी को बांधे रखती है. एक्शन सीक्वेंस और दमदार परफॉर्मेंस की वजह से ये फिल्म फैंस को पंसद आ रही है. अगर फिल्म के बजट और कलेक्शन की बात करें तो 400 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने पहले दिन 52.5 करोड़ की कमाई की. हालांकि, रजनीकांत की फिल्म 'कुली' ने 350 करोड़ के बजट में पहले दिन 62 करोड़ की कमाइई की. 

