'मिराय' में चमके तेजा सज्जा, राम गोपाल वर्मा ने की फिल्म की तारीफ, बोले- '400 करोड़ी भी इसके आगे फेल...'

Ram Gopal Varma On Mirai: साउथ फिल्म इंडस्ट्री के कई कलाकार अपनी अच्छी खासी पहचान बना चुके हैं. इनमें से एक फेमस साउथ एक्टर तेजा सज्जा है. तेजा सज्जा ने अपने करियर में एक से एक कई हिट फिल्में दी है. तेजा सज्जा की साल 2024 में आई फिल्म 'हनुमान' ने तहलका मचा दिया था. इस फिल्म को दर्शकों ने काफी पसंद किया तो और दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी खासी कमाई की थी. हाल ही में तेजा सज्जा की फिल्म 'मिराय' सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. इन दिनों फिल्म काफी सुर्खियों में बनी हुई है.

राम गोपाल वर्मा ने की फिल्म 'मिराय' की तारीफ

हाल ही में मिराय फिल्म को फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा ने देखा और सोशल मीडिया पर इसकी तारीफों के पुल बांध दिए. उन्होंने जमकर फिल्म की तारीफ की और लिखा लंबे समय बाद इतना मजेदार VFX देखने को मिला, जो कई बार 400 करोड़ के बजट की फिल्म में भी नहीं देखने को मिला. बता दें कि मिराय 12 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई हैं. फिल्म के कलाकारों को लेकर हर कोई जमकर तारीफ कर रहा है.

After seeing Mirai , I don’t remember the last time VFX felt so grand , even in the so called 400 cr films Add Zee News as a Preferred Source Hey HeroManoj1 I thought you were miscast as the villain , and I slapped myself after seeing your terrific portrayal Hey tejasajja123 I thought you might… Ram Gopal Varma (RGVzoomin) September 14, 2025

'मैंने खुद को थप्पड़ मार लिया...'

फिल्ममेकर राम गोपाल ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर की और फिल्म की जमकर तारीफ की. राम गोपाल वर्मा ने पोस्ट में लिखा 'मिराय देखने के बाद मुझे याद नहीं आ रहा कि पिछली बार VFX इतना भव्य कब लगा था, यहां तक कि 400 करोड़ वाली फिल्मों में भी नहीं देखा. मुझे लगा था कि खलनायक के रूप में मनोज मंजुनाथ को गलत चुना गया है और आपके शानदार अभिनय को देखकर मैंने खुद को थप्पड़ मार लिया. तेजा सज्जा मुझे लगा था कि इतने बड़े पैमाने पर एक्शन करने के लिए आप बहुत छोटे दिखेंगे और मैं दोगुना गलत था. फिल्म के सीन, बैकग्राउंड और कहानी संरचना बस. कुछ क्षण (खासकर इंटरवल, बिल्ड-अप, भक्तिमय स्वर) बेहद प्रभावशाली लगे. तलवारों, मंत्रों और अलौकिक खतरों के बीच, फिल्म परिवार, कर्तव्य, प्रेम और विश्वासघात को भी बेहद सटीक रूप से केंद्रित रखती है.

'यह कोई छोटी फिल्म नहीं'

राम गोपाल ने आगे लिखा 'कार्तिक गट्टा कुल मिलाकर, मिराय की सफलता इसलिए है क्योंकि यह आपके द्वारा देखे गए एक अद्भुत सपने जैसा लगता है. यह एक मिथक है जिसमें दृश्यों का रंग और वीरता का मिश्रण है और यह अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करता है खासकर अपनी अविश्वसनीय कथात्मक मौलिकता में सभी पहलुओं पर आपकी पकड़ की बदौलत. उन्होंने आगे लिखा 'फिल्मी पृष्ठभूमि से न होने के बावजूद, इस तरह के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के आपके व्यक्तिगत जुनून ने तथाकथित उद्योग विशेषज्ञों की सभी चेतावनियों के विपरीत जाकर, स्पष्ट रूप से साबित कर दिया है कि आपको खुद पर विश्वास था, न कि सुरक्षा पर जिससे यह साबित होता है कि भाग्य बहादुरों का साथ देता है. मेरा दृढ़ विश्वास है कि एक फिल्म टीम का काम सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं होता, बल्कि जिंदगी भर चलने वाली यादें बनाना भी होता है. कुछ दृश्य भजन जैसे लगते हैं और एक्शन रस्मों जैसा. अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि यह कोई छोटी फिल्म नहीं है, जिसने बड़ी बनने की कोशिश की हो. यह वास्तव में एक बहुत बड़ी फिल्म है जिसने तब तक अपनी बड़ाई नहीं की, जब तक दर्शकों ने इसे सराहा नहीं. एक बार फिर बधाई.