Dhurandhar Twitter Review: 2 साल बाद रणवीर सिंह की धमाकेदार वापसी, ‘धुरंधर’ को लोगों ने बताया ब्लॉकबस्टर, बोले- ‘क्या मास्टरपीस...’

फिल्म: धुरंधर

डायरेक्टर: आदित्य धर

स्टारकास्ट: रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन और राकेश बेदी

रेटिंग: 4

Dhurandhar Twitter Review: लगभग 2 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार रणवीर सिंह एक बार फिर बड़े पर्दे पर वापीस कर चुके हैं, जिसको लेकर उनके फैंस काफी ज्यादा खुश हैं. खास बात ये है कि इस दिसंबर में उनको बॉलीवुड में 15 साल पूरे होने वाले हैं और इस खास मौके पर वे आदित्य धर की स्पाई-एक्शन फिल्म ‘धुरंधर’ लेकर आए हैं. फिल्म के ट्रेलर, दमदार लुक और बेहतरीन स्टारकास्ट ने पहले से ही काफी माहौल बना दिया था और अब ये फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है.

फिल्म में रणवीर सिंह के साथ संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन और राकेश बेदी जैसे शानदार और दमदार कलाकार नजर आ रहे हैं. मेकर्स पहले ही दिन से फिल्म की कहानी को सीक्रेट बनाए हुए हैं. ऐसे में फिल्म को लेकर दर्शकों की एक्साइटमेंट का कोई ठिकाना नहीं था. ऐसे में सोशल मीडिया पर भी फिल्म के रिव्यू आने शुरू हो चुके हैं. लोग फिल्म को लेकर अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं. ज्यादातर लोग फिल्म और रणवीर सिंह की तारीफ करते नहीं थक रहे.

DHURANDHAR is an absolute blast!

From the first frame to the last, the film keeps you hooked.

Cracking performances, gripping story, sharp direction — everything hits the right note.

A total mass + class entertainer.

Perfect for a big-screen comeback!

Highly recommended! — Bharat2mtv (@Brijeshkmishra9) December 4, 2025

चलिए जानते हैं लोगों को कैसी लगी ‘धुरंधर’?

कई लोगों ने इस फिल्म को आदित्या धर की ‘धमाकेदार मास्टरपीस’ तक बताया. एक यूजर ने ‘धुरंधर’ को ‘हाई-एड्रेनालिन देशभक्ति से भरी एक्शन ड्रामा’ बताया और चार स्टार दिए. उन्होंने लिखा कि रणवीर का मेजर मोहित वाला किरदार बेहद दमदार है और उनका परफॉर्मेंस ‘ग्रिट, पावर और गहरे इमोशन’ से भरा हुआ दिखता है. इतना ही नहीं यूजर्स इस फिल्म को एक ‘जबरदस्त एक्शन फिल्म बताया’. इसके अलावा भी सोशल मीडिया पर कई दर्शकों ने फिल्म के एक्शन सीन की जमकर तारीफ की.

First Detail Review of #Dhurandhar ! This film will give Shock & Surprise! pic.twitter.com/Zoed9IuUdM — Umair Sandhu (@UmairSandu) December 3, 2025

लोगों का कहना है कि फाइट सीक्वेंस काफी रियल और खूबसूरती से कोरियोग्राफ किए गए हैं, खासकर हैंड-टू-हैंड कॉम्बैट वाले हिस्से. बैकग्राउंड म्यूजिक को भी खास पसंद किया जा रहा है, क्योंकि ये फिल्म के आखिरी हिस्से में रोमांच और बढ़ा देता है. कुछ दर्शकों ने कहा कि क्लाइमेक्स के दौरान म्यूजिक ऐसा असर छोड़ता है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं. एक और यूजर ने फिल्म को ‘स्टोरीटेलिंग की मास्टरक्लास’ बताया और कहा कि इसमें एक्शन और इमोशनल ड्रामा का अच्छा मेल देखने को मिलता है.

#Dhurandhar Review Just watched #Dhurandhar – and it’s a powerhouse! /5

A high-adrenaline patriotic drama that hits from the first frame.#RanveerSingh delivers one of his most intense performances as Major Mohit — gritty, emotional, absolutely commanding. Action is… pic.twitter.com/C74A0MN7LJ — Glitterica.in (@Glitterica_in) December 4, 2025

साथ ही उन्होंने रणवीर सिंह की तारीफ करते हुए उनको ‘स्क्रीन पर बेहद मैग्नेटिक’ बताया और पूरी टीम की परफॉर्मेंस की तारीफ की. लोगों को आदित्य धर का डायरेक्शन भी काफी पसंद आया है, क्योंकि उन्होंने फिल्म को पूरी तरह सिनेमैटिक और थिएटर-फ्रेंडली अंदाज में पेश किया है. फिल्म का प्रोडक्शन डिजाइन, लोकेशन और कराची के अंडरवर्ल्ड का सेटअप भी काफी चर्चा में है. दर्शकों के मुताबिक विजुअल और सिनेमैटोग्राफी कहानी के इमोशन्स और मिशन की खतरनाक दुनिया को अच्छी तरह दिखाते हैं.

Just Watched #Dhurandhar

Rating /5#Dhurandhar is a high-adrenaline patriotic action drama that hits hard from the very first frame.#RanveerSingh delivers one of his most intense performances as Major Mohit, bringing grit, emotion, and raw power to every scene. The film… pic.twitter.com/guQOhrS9mu — Ravi Chaudhary (@BURN4DESIRE1) December 4, 2025

भले ही ये फिल्म देशभक्ति फिल्मों से थोड़ी बहुत मेल खाती है, लेकिन इसे पेश करने का अंदाज और ट्रीटमेंट दर्शकों को आखिर तक बांधे रखता है. यही वजह है कि काफी बड़ी संख्या में लोग इसे थियेटर में देखने की सलाह दे रहे हैं. बता दें, ‘धुरंधर’ का रनटाइम 3 घंटे 34 मिनट है और साथ ही एक पोस्ट-क्रेडिट सीन भी जोड़ा गया है, जिससे दर्शकों को पूरा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिलता है. शुरुआती रिव्यू देखकर लग रहा है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म करते हुए पहले दिन धमाकेदार कमाई कर सकती है.