7 एपिसोड की सबसे तगड़ी सीरीज, जिसने हिलाकर रख दिया OTT का साम्राज्य, कई हफ्तों से है नंबर 1, सीजन 4 पर बड़ा अपडेट

Manoj Bajpayee की 'द फैमिली मैन' सीरीज देखने के लिए फैंस बेसब्र रहते हैं. इस सीरीज के अभी तक तीन सीजन आ चुके हैं. ऐसे में फैंस के मन में चौथा सीजन कब आएगा इसे लेकर कई सवाल है. ऐसे में मेकर्स ने चौथे सीजन को लेकर ऐसा अपडेट दिया है जिसे जानने के बाद आप खुश हो जाएंगे.
Trending Photos
The Family Man Season 4: ओटीटी पर एक ऐसी सीरीज है जिसका हर सीजन पहले सीजन से ज्यादा हिट रहा है.इस वेब सीरीज के अब तक तीन सीजन आ चुके हैं और तीनों ने ओटीटी पर ऐसी धाक जमाई की आज तक इसके सारे एपिसोड ट्रेडिंग हैं. इस सीरीज का हाल ही में तीसरा सीजन आया जिसने IMdb के मोस्ट वॉच्ड ओटीटी सीरीज की लिस्ट में कब्जा जमाया. जिसके बाद लोग इस सीरीज के चौथे सीजन का ब्रेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस बीच ऐसी खबर है इस सीरीज के चौथे सीजन के लिए फैंस को बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा. इस बात की हिंट सीरीज के मेकर्स ने दी.
कब आएगा 'द फैमिली मैन सीजन 4'?
इस सीरीज का नाम 'द फैमिली मैन' है. जिसका तीसरा सीजन इसी साल नवंबर में प्राइम वीडियो पर आया था. जिसके आखिरी सीन ने इस सीरीज के चौथे सीजन की हिंट जरूर दे दी. लेकिन, इतना जरूर है कि आखिरी सीन लोगों दिमाग में कई सवाल जरूर छोड़ गया. ऐसे में इस सीरीज के मेकर्स राज और डीके की जोड़ी ने इस शो के आखिरी सीन को लेकर बात की.
राज और डीके ने दिया हिंट
राज निदिमोरू ने कहा- 'कहानी को इस तरह समेटने का फैसला आखिरी समय में नहीं लिया गया. ये एक प्लानिंग थी. हमारे पास इस सीरीज को लेकर बड़ी प्लानिंग है. इसीलिए सीजन का आखिरी सीन एक विराम की तरह है.साथ ही इन्होंने कहा कि सीजन 3 की कहानी को आधा बताया गया. इसका क्लाइमैक्स आने वाले सीजन को बचाकर रखा गया है. इस बातचीत के दौरान डीके ने हिंट देते हुए कहा कि सीजन 3 और सीजन 4 में ज्यादा गैप नहीं होगा.'
IMdb Top 10 List: 2025 में सबसे ज्यादा देगी गईं ये धांसू स्पाई-एक्शन थ्रिलर वाली कहानियां, पंचायत-द फैमिली मैन को पछाड़ ये सीरीज बनीं नंबर 1
2026 में शुरू हो सकती है शूटिंग
जब डीके से सीजन 4 की टाइमिंग को लेकर पूछा तो उन्होंने कहा कि तो कहा कि वो जल्दी आएगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक सीजन 4 को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो अगले साल यानी कि 2026 के मिड में इस शूटिंग शुरू हो सकती है. फैमिली मैन का चौथा सीजन प्राइम वीडियो पर बीते सीजन के गैप के कम्पेरिजन में जल्दी आएगा. आपको बता दें, 'द फैमिली मैन' का पहले सीजन के बीच 21 महीने का गैप था तो वहीं दूसरे सीजन से चौथे सीजन के बीच 4 साल का गैप था.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.