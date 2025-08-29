'सीनियर एक्टर्स जूनियर्स के साथ करते हैं बुरा बर्ताव...' 'सलाकार' एक्टर नवीन कस्तूरिया का बड़ा बयान, खोल दी सितारों की पोलपट्टी

Salakaar Actor Naveen Kasturia: 'सलाकार' सीरीज ने ओटीटी पर आते ही धमाल मचा दिया है. इस सीरीज में नवीन कस्तूरिया लीड रोल में थे. इससे पहले वो एस्पिरेंट्स में भी नजर आ चुके हैं. हाल ही में इंटरव्यू के दौरान नवीन ने खुलासा किया कि सेट पर कई सीनियर स्टार्स जूनियर से बुरा बर्ताव करते हैं.

गलत तरह से करते हैं बिहेव

बॉलीवुड बबल से बात करते हुए नवीन कस्तूरिया ने कहा- 'कभी कबार फिल्म सेट्स पे पैसा होता है कि जो बहुत पैसा होता है कि जो बहुत सीनियर पोजीशन पे आदमी है वो क्रू मेंबर्स से बहुत गलत तरीके से बात करता है. अब वो इंडिया की प्रॉब्लम है. मुझे ऐसा लगता है. कई बार बॉम्बे में अगर आप देखो, तो आप सोसाइटी में घुसते ही और आपका गार्ड खड़ा होता है. ये क्या कल्चर है यार. गार्ड खड़े होकर अपना काम कर रहा है.'

ये देश की समस्या है

'फिर मुझे लगता है कि ऐसा हुआ होगा कि शुरुआत मैं कि कोई गुस्से वाली आंटी ने ऑफेंस लिया होगा. वो अंदर गईं होगीं. गार्ड खड़ा हुआ नहीं होगा या फिर उसकी डांट पड़ गई होगी. तबसे फिर यही सोसाइटी में चीज डाल दी गई होगी कि खड़ा होना जरूरी है. आप समझ रहो हो. मैं क्या कह रहा हूं. बेसिक, लेवल पर ही इज्जत हम सबको नहीं देते हैं. कई बार हमको लगता है कि कोई हमसे पैसा कमा रहा है,तो हम उससे गलत तरीके से बात करते हैं. तो ये तो देश की समस्या है.'

जी हुजूरी वाला कल्चर नहीं है



नवीन ने कहा कि 'शूट पर कई बार ये अखरता है. क्योंकि वहां सब एक ही साथ एक ही चीज पे कमा रहे हैं. और ये होगा कि जब बाहर काम करने जाते हैं तो उन्हें दिख जाता है कि बाहर के जूनियर आर्टिस्ट से आप ऐसे बात नहीं कर सकते हैं. बाहर के क्रू मेंबर्स से आप ऐसे बात नहीं कर सकते. वहां सबकी इज्जत है. वो भी आपको नहीं समझते हैं. क्योंकि जी हुजूरी वाला कल्चर नहीं है.'