Jaat X Review: 2 साल बाद फिर एक्शन अवतार में दिखे सनी देओल, क्या 'गदर 2' को टक्कर दे पाएगी 'जाट'? पढ़ें रिव्यू

Sunny Deol Movie Jaat X Review: अपने 'ढाई किलो का हाथ' से विलेन के छक्के छुड़ाने वाले सनी देओल एक बार फिर एक्शन अवतार लेकर बड़े पर्दे पर आ चुके हैं. उनकी नई एक्शन फिल्म 'जाट' आज देशभर के सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. इस फिल्म का निर्देशन तेलुगु सिनेमा के मशहूर निर्देशक गोपीचंद मालिनेनी ने किया है. ये उनकी पहली हिंदी फिल्म है. फिल्म में सनी देओल के अलावा रेजिना कैसंड्रा, सायमी खेर, स्वरूपा घोष और विनीत कुमार सिंह नजर आ रहे हैं.

साथ ही फिल्म में विलेन के किरदार में हिंदी सिनेमा के दमदार एक्टर रणदीप हुड्डा नजर आ रहे हैं. सनी देओल की इस फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर रिव्यू भी आने शुरू हो चुके हैं. ये एक धमाकेदार एक्शन फिल्म है. इससे पहले सनी देओल 2023 में 'गदर 2' में नजर आए थे, जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई की थी. ऐसे में ज्यादातर फैंस के मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि क्या उनकी ये फिल्म 'गदर 2' को बज और कमाई के मामले में टक्कर दे पाएगी?

चलिए फिर पढ़ते हैं पब्लिक का रिव्यू

#JaatReview Mark my word again. It's a record breaker Mass movie. First half is full of action and emotions while 2nd half is full of thrill, one of great action ever present in Indian cinema and lot of emotions. #JAAT @megopichand @MythriOfficial @peoplemediafcy @iamsunnydeol — RPT (@Rupestripathi88) April 8, 2025

एक एक्स (ट्विटर) यूजर ने फिल्म की तारीफ करते हुए लिखा, 'जाट एक बेहतरीन फिल्म है जो रिकॉर्ड तोड़ने वाली है. पहला पार्ट एक्शन और इमोशन्स से भरा हुआ है, जबकि दूसरा भाग रोमांच से भरपूर है. इसमें भारतीय सिनेमा के सबसे शानदार एक्शन सीन हैं और ढेर सारी भावनाएं भी हैं'.

#JaatReview GOOSEBUMPS GUARANTEED One of the BEST ACTION films from SUNNY DEOL ENTRY SEQUENCE

BEACH CHASE

INTERVAL block will send shivers down your spine. MASS MAYHEM 2nd Half Don't miss it at any cost. @iamsunnydeol @megopichand… pic.twitter.com/quenqkP1eY — Sunny Deol FC (@SunnyDeolFan3) April 8, 2025

दूसरे यूजर ने भी फिल्म की जमकर तारीफ की और लिखा, 'सनी देओल की ये सबसे बेहतरीन एक्शन फिल्मों में से एक है. थ्रिलिंग एंट्री सीक्वेंस, समुद्र तट पर शानदार पीछा और इंटरवल ब्लॉक तो रोंगटे खड़े कर देता है. दूसरे भाग में तबाही का सीन और भी डरावना है इसे जरूर देखना चाहिए'.

Jaat #JaatReview

One word Review:- SOLID

Story : 5/5

Music : 4/5

Screenplay: 5/5

Direction : 5/5

Dialogue : 5/5

Emotions : 4/5

Performance : 5/5 Note : An amazing experience for Mass Audience#SunnyDeol #RandeepHooda OVERALL RATING = pic.twitter.com/NzHzFMHf3l — Shivam Upadhyay (@ShivamUpad70832) April 9, 2025

एक और नेटिजन ने फिल्म की तारीफ करते हुए इसे 5 में से 5 रेटिंग दी और लिखा, 'मास ऑडियंस के लिए बेहतरीन अनुभव है!'.

I hardly tweet.. I m compelled today - Just attended the premiere of #Jaat — mind-blowing, paisa vasool, and pure wholesome entertainment! If you’re a fan of Ghayal, Damini, or Ghatak, this one takes it to the next level.

Missed paying my respects to the legendary Dharmendra ji… pic.twitter.com/f9QhJml6QK — Amit Joshi (@itsmeamitjoshi) April 10, 2025

शाहिद कपूर और कृति सेनन की फिल्म 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जीया' के डायरेक्टर अमित जोशी ने भी फिल्म के प्रीमियर के बाद लिखा, 'फिल्म जाट को देखा शानदार, पैसा वसूल और पूरी तरह से एंटरटेनिंग! अगर आपको 'घायल', 'दामिनी' या 'घातक' जैसी फिल्में पसंद हैं, तो ये उसे एक नए लेवल पर ले जाती है'.

#OneWordReview -/ 1.5 Disappointed : Very Disappointing performance by Sunny Deol Not Expected This movie had a very bad story and the direction presentation was very low. There are just unnecessary forced action scenes. #SunnyDeol should retire Now, #Jaat #JaatRevie pic.twitter.com/dfvdA6J8yP — (@MenRBrave) April 9, 2025

हालाँकि, कुछ यूजर्स ऐसे भी थे, जिनको फिल्म कुछ ज्यादा खास नहीं लगी. जैसे उनमें से एक यूजर ने फिल्म को डिसअपोइंटिंग बताया. उसने लिखा, 'सनी देओल का प्रदर्शन बहुत ही डिसअपोइंटिंग था. कहानी खराब थी और निर्देशन भी कमजोर था. इसमें बहुत सारे बिन जरूरत वाले एक्शन सीन थे. सनी देओल को अब रिटायर हो जाना चाहिए'.

'जाट' ने एडवांस बुकिंग्स से की अच्छी खासी कमाई

सैकनिल्क रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म की बॉक्स-ऑफिस पर शुरुआत शानदार रही है। पहले दिन की एडवांस बुकिंग्स ने ₹2.37 करोड़ की कमाई की है। इसके अलावा 1.13 लाख टिकट पहले ही बिक चुके हैं और लगभग 14,200 शोज़ पूरे भारत में तय हैं। ये आंकड़े इस बात को साबित करते हैं कि फिल्म को लेकर जबरदस्त उत्साह है।