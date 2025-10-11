Advertisement
2025 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर, 500 करोड़ क्लब में शामिल हुई ये 2 घंटे 45 मिनट; 'अवतार' को भी छोड़ा पीछे

साउथ के सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' ने रिलीज होते ही पूरी फिल्म इंडस्ट्री में धमाल मचा दिया है. फिल्म को सिनेमाघरों में आए अभी सिर्फ 9 दिन हुए हैं, लेकिन इसे देख रहे दर्शकों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Oct 11, 2025, 11:24 AM IST
साउथ के सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' ने रिलीज होते ही पूरी फिल्म इंडस्ट्री में धमाल मचा दिया है. फिल्म को सिनेमाघरों में आए अभी सिर्फ 9 दिन हुए हैं, लेकिन इसे देख रहे दर्शकों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है. लोगों की जुबां पर इसकी कहानी, इसके किरदार और सबसे खास बात, ऋषभ शेट्टी की दमदार एक्टिंग है. फिल्म की कहानी, एक्शन और गाने सभी ने दर्शकों को इतना प्रभावित किया कि वे लगातार इसे देखने सिनेमाघरों का रुख कर रहे हैं. इतना ही नहीं, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी जबरदस्त रिकॉर्ड बनाए हैं. 

500 करोड़ क्लब में शामिल हुई 'कांतारा चैप्टर 1

सैकनिल्क रिपोर्ट के मुताबिक, 'कांतारा चैप्टर 1' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन महज 9 दिनों में ही 500 करोड़ का बड़ा आंकड़ा पार कर चुका है. यह ऐसा मुकाम है जिसे छूना हर फिल्म निर्माता के बस की बात नहीं होती. घरेलू बॉक्स ऑफिस के बारे में बात करें तो पहले दिन से लेकर नौवें दिन तक फिल्म की कमाई के आंकड़े देखने लायक हैं. पहले दिन 61.85 करोड़ की कमाई के साथ इस फिल्म ने धमाकेदार शुरुआत की. कर्नाटक, तेलुगु, हिंदी, तमिल और मलयालम भाषाओं में फिल्म की कमाई का शानदार प्रदर्शन रहा. दूसरे दिन थोड़ी गिरावट के साथ 45.4 करोड़ की कमाई आई, लेकिन फिर तीसरे और चौथे दिन फिल्म ने अपने दर्शकों को खुश करते हुए कमाई में अच्छा खासा उछाल दिखाया और क्रमशः 55 करोड़ और 63 करोड़ की कमाई की. हालांकि, पांचवें दिन थोड़ी गिरावट आई और 31.5 करोड़ की कमाई दर्ज की गई.

वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर मचाई धूम

ऋषभ शेट्टी की एक्टिंग और फिल्म के मजबूत कंटेंट ने फिर से पकड़ मजबूत करते हुए छठे दिन 34.25 करोड़ की कमाई की. सातवें दिन 25.25 करोड़ और आठवें दिन 21.15 करोड़ का कलेक्शन हुआ और इस तरह पहले हफ्ते का कलेक्शन 337.4 करोड़ हो गया. लेकिन, नौवें दिन फिल्म की कमाई ने फिर से बढ़ोतरी की और 22 करोड़ रुपए कमाए, जिससे अब तक का कुल कलेक्शन पूरे भारत में फिल्म ने 359.40 करोड़ हासिल किया. वहीं होमब्ले फिल्म्स के मुताबिक इस फिल्म का कलेक्शन दुनियाभर में 509 करोड़ रुपए का हो चुका है. फिल्म के पास अभी समय है और आने वाले वक्त में भी कोई बहुत बड़ी फिल्म रिलीज नहीं होने जा रही है. ऐसे में लोगों की नजरें तो इस बात पर भी टिकी हैं कि आखिर ये फिल्म 1000 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर पाएगी कि नहीं.

 

