Advertisement
trendingNow12965969
Hindi Newsबॉलीवुड

अपने रिस्क पर देखें 3 मिनट 9 सेकेंड का खौफनाक 'जटाधारा' ट्रेलर, दिन में तारे नजर ना आ जाए तो कहना

Jatadhara फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते ही धमाल मचा रहा है.इस 3 मिनट 9 सेकेंड के ट्रेलर में सोनाक्षी सिन्हा और शिल्पा शिरोडकर ने ऐसा खूंखार खेल खेला है कि जिसे देखकर आप शॉक्ड हो जाएंगे.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Oct 17, 2025, 06:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जटाधारा ट्रेलर रिलीज
जटाधारा ट्रेलर रिलीज

Jatadhara Film Trailer Out: सोनाक्षी सिन्हा की सुपरनैचुरल फैंटेसी फिल्म 'जटाधारा' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. इस ट्रेलर में शुरुआत से लेकर आखिर तक खौफ और सस्पेंस का ऐसा मंजर दिखाया गया है कि उसे देखने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी. इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते ही तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखने के बाद लोगों के डर के मारे पसीने छूट रहे है.

धमाकेदार फिल्म ट्रेलर रिलीज

इस ट्रेलर की शुरुआत में कई लोग तंत्र विद्या करते नजर आ रहे हैं. इसमें दिखाया गया है कि पुराने जमाने में लोग खजाना जमीन में छिपाकर तंत्र क्रिया से बंधन किया जाता था. इन बंधनों में सबसे भयंकर बंधन है पिशाचनी बंधन. तभी एक अघोरी शिल्पा शिरोडकर से कहता है कि पांच अमावस्या को पांच काली मुर्गियों की बली श्मशान में देने से वो सोना तुम्हारा हो सकता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

विजय देवरकोंडा संग सगाई पर रश्मिका को मिली बधाई...तो सुनते ही शर्मा गईं हसीना...चेहरा हो गया लाल, VIDEO

खौफ का ऐसा मंजर नहीं देखा होगा...

इसके बाद ट्रेलर में ऐसे युवा की एंट्री होती है जो भूतों पर विश्वास नहीं करता. उधर दिखाया गया है कि पिशाचनी जग जाती और वापस आ जाती है.वो एक ऐसी बलि मांगती है जिसे कोई समझ नहीं पाता. इसके बाद कुछ सीन्स ऐसे दिखाए गए हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे. 3 मिनट 9 सेकेंड का ट्रेलर लोगों का खूब पसंद आ रहा है. 'जटाधारा' फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा के अलावा शिल्पा शिरोडकर है. इसके निर्माता उमेश कुमार बंसल, शिविन नारंग, अरुण अग्रवाल, प्रेरणा अरोड़ा, शिल्पा सिंघल और निखिल नंदा है. जबकि अक्षय केजरीवाल और कुसुम अरोड़ा ने इसे को-प्रोड्यूस किया है. जबकि डायरेक्शन वेंकट कल्याण और अभिषेक जायसवाल ने किया है. ये फिल्म 7 नवंबर, 2025 को सिनेमाघर में रिलीज होगी.

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

TAGS

Jatadhara FilmSonakshi Sinha

Trending news

इंग्लैंड और वेल्स की बार काउंसिल के प्रतिनिधिमंडल ने भगवंत मान से की मुलाकात
Bhagwant Mann
इंग्लैंड और वेल्स की बार काउंसिल के प्रतिनिधिमंडल ने भगवंत मान से की मुलाकात
क्या इंफोसिस का मतलब बुद्धिमान होता है? सिद्धारमैया का मूर्ति दंपति पर तंज
Narayana Murthy
क्या इंफोसिस का मतलब बुद्धिमान होता है? सिद्धारमैया का मूर्ति दंपति पर तंज
'वहां नहीं पढ़ेगी मेरी बच्ची...',छात्रा ने छोड़ा स्कूल, परिजनों ने क्यों लिया फैसला?
Kerala News
'वहां नहीं पढ़ेगी मेरी बच्ची...',छात्रा ने छोड़ा स्कूल, परिजनों ने क्यों लिया फैसला?
सिर्फ 5 करोड़ ही नहीं; 40 लीटर इंपोर्टेड शराब... DIG के घर से मिले कई कीमती सामान
Harcharan Singh Bhullar
सिर्फ 5 करोड़ ही नहीं; 40 लीटर इंपोर्टेड शराब... DIG के घर से मिले कई कीमती सामान
'कोठी-बंगला, लग्जरी लाइफ...', पैसे के फेर में कैसे फंसे DIG भुल्लर?
DIG Harcharan Bhullar
'कोठी-बंगला, लग्जरी लाइफ...', पैसे के फेर में कैसे फंसे DIG भुल्लर?
इससे अच्छा तो मलेशिया, थाईलैंड और...गोवा में बढ़ती मंहगाई से पसीजा टूरिस्ट का कलेजा
Goa News
इससे अच्छा तो मलेशिया, थाईलैंड और...गोवा में बढ़ती मंहगाई से पसीजा टूरिस्ट का कलेजा
15 साल से तक हलक में अटका रहा सिक्का, फिर डॉक्टर्स ने किया ऐसा चमत्कार कि...
Shimla
15 साल से तक हलक में अटका रहा सिक्का, फिर डॉक्टर्स ने किया ऐसा चमत्कार कि...
क्या जुबीन गर्ग को भारत रत्न देना चाहते है राहुल गांधी? सिंगर को लेकर कही ये बात
Rahul Gandhi
क्या जुबीन गर्ग को भारत रत्न देना चाहते है राहुल गांधी? सिंगर को लेकर कही ये बात
सैलरी का हिसाब करने पहुंचे MNS कार्यकर्ता, सैलून मालिक पर बरसाए थप्पड़,क्यों हुए खफा
Maharashtra news
सैलरी का हिसाब करने पहुंचे MNS कार्यकर्ता, सैलून मालिक पर बरसाए थप्पड़,क्यों हुए खफा
PM मोदी राष्ट्रपति ट्रंप से नहीं डरते... राहुल गांधी के आरोपों पर US सिंगर का जवाब
Mary Jorie Millben
PM मोदी राष्ट्रपति ट्रंप से नहीं डरते... राहुल गांधी के आरोपों पर US सिंगर का जवाब