अपने रिस्क पर देखें 3 मिनट 9 सेकेंड का खौफनाक 'जटाधारा' ट्रेलर, दिन में तारे नजर ना आ जाए तो कहना

Jatadhara Film Trailer Out: सोनाक्षी सिन्हा की सुपरनैचुरल फैंटेसी फिल्म 'जटाधारा' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. इस ट्रेलर में शुरुआत से लेकर आखिर तक खौफ और सस्पेंस का ऐसा मंजर दिखाया गया है कि उसे देखने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी. इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते ही तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखने के बाद लोगों के डर के मारे पसीने छूट रहे है.

धमाकेदार फिल्म ट्रेलर रिलीज

इस ट्रेलर की शुरुआत में कई लोग तंत्र विद्या करते नजर आ रहे हैं. इसमें दिखाया गया है कि पुराने जमाने में लोग खजाना जमीन में छिपाकर तंत्र क्रिया से बंधन किया जाता था. इन बंधनों में सबसे भयंकर बंधन है पिशाचनी बंधन. तभी एक अघोरी शिल्पा शिरोडकर से कहता है कि पांच अमावस्या को पांच काली मुर्गियों की बली श्मशान में देने से वो सोना तुम्हारा हो सकता है.

खौफ का ऐसा मंजर नहीं देखा होगा...

इसके बाद ट्रेलर में ऐसे युवा की एंट्री होती है जो भूतों पर विश्वास नहीं करता. उधर दिखाया गया है कि पिशाचनी जग जाती और वापस आ जाती है.वो एक ऐसी बलि मांगती है जिसे कोई समझ नहीं पाता. इसके बाद कुछ सीन्स ऐसे दिखाए गए हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे. 3 मिनट 9 सेकेंड का ट्रेलर लोगों का खूब पसंद आ रहा है. 'जटाधारा' फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा के अलावा शिल्पा शिरोडकर है. इसके निर्माता उमेश कुमार बंसल, शिविन नारंग, अरुण अग्रवाल, प्रेरणा अरोड़ा, शिल्पा सिंघल और निखिल नंदा है. जबकि अक्षय केजरीवाल और कुसुम अरोड़ा ने इसे को-प्रोड्यूस किया है. जबकि डायरेक्शन वेंकट कल्याण और अभिषेक जायसवाल ने किया है. ये फिल्म 7 नवंबर, 2025 को सिनेमाघर में रिलीज होगी.