Dil Madharaasi Trailer: 2 मिनट 17 मिनट का एक्शन पैक धमाकेदार 'दिल मद्रासी' का ट्रेलर रिलीज, आते ही ध्वस्त कर सकती है कई रिकॉर्ड

Dil Madharaasi Trailer: 2025 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में शामिल 'दिल मद्रासी' फिल्म का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो गया है. 2 मिनट 17 सेकेंड का ये ट्रेलर इतना जबरदस्त है कि इसे देखते वक्त आप अपनी आंख एक पल के लिए भी झपका नहीं पाएंगे. शिवकार्तिकेयन ने पहली बार फिल्ममेकर ए.आर. मुरुगदॉस के साथ इस एक्शन थ्रिलर फिल्म के लिए हाथ मिलाया है. इस फिल्म ने अपने ऐलान के साथ ही फैंस का एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ा दिया है.

दमदार एक्शन का तड़का

इसमें एक्शन और इमोशन का परफेक्ट तड़का लगाया गया है. शिवकार्तिकेयन दमदार एक्शन सीन करते नजर आ रहे हैं, जबकि ए.आर. मुरुगदॉस का डायरेक्शन इसे और भी खास बना रहा है.फिल्म के मेकर्स ने सोशल मीडिया पर ट्रेलर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है - 'तैयार हो जाइए इमोशनल राइड और एक्शन एक्सप्लोजन के लिए शानदार #DilMadharaasiTrailer अब आउट हो चुका है. ग्रैंड रिलीज वर्ल्डवाइड 5 सितंबर को.'

पहली बार साथ दिखेगी ये जोड़ी

पहली बार शिवकार्तिकेयन और डायरेक्टर ए.आर. मुरुगदॉस की एक्टर और डायरेक्टर की जोड़ी साथ आई है, जिससे यह फिल्म दर्शकों के लिए सच में एक शानदार सिनेमैटिक एक्सपीरियंस होने वाला है. इस बार शिवकार्तिकेयन इंटेंस एक्शन अवतार में नजर आएंगे, जिसे देखने के लिए फैन्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इसके साथ ही मूवी के ट्रेलर को देखने के बाद लगातार कमेंट कर रहे हैं. जिससे ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा सकती है.

बना चुके कई ब्लॉकबस्टर मूवी

एआर मुरुगादॉस एक मशहूर निर्देशक हैं और उन्हें खासकर सामाजिक मुद्दों पर आधारित एक्शन फिल्मों के लिए जाना जाता है. उन्होंने 'गजनी', 'हॉलिडेः ए सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी', 'कत्थी' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं. 'दिल मद्रासी', जिसे एआर मुरुगादॉस निर्देशित और श्री लक्ष्मी मूवीज ने प्रोड्यूस किया है. इसमें शिवाकार्तिकेय के अलावा रुक्मिणी वासंथ के साथ विद्युत जम्वाल, बिजू मेनन, शबीर और विक्रांत जैसे पावरफुल कलाकार हैं. ये मूवी 5 सितंबर 2025 को थिएटर्स में रिलीज होगी.

