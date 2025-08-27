फर्जी है रजनीकांत की ‘कुली’ का कलेक्शन? 13 दिन में 350 करोड़ के बजट में कमा डाले 500 करोड़, बनी 2025 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

Rajinikanth Blockbuster Coolie Collection: साउथ मेगास्टार रजनीकांत की एक्शन-ड्रामा फिल्म 'कुली' इस साल की मोस्ट अवेटेडे फिल्मों में से एक थी, जो 14 अगस्तर को सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. साथ ही बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार ओपनिंग के साथ एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ रही है. हालांकि, इसी बीच कुछ जगहों पर फिल्म की बॉक्स ऑफिस कमाई को लेकर झूठे आंकड़े फैलाए जा रहे हैं. इस पर विदेशों में फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन संभाल रही हैमसिनी एंटरटेनमेंट ने सख्त चेतावनी जारी की है.

कंपनी ने साफ कहा है कि जो भी लोग फिल्म की कमाई से जुड़े गलत आंकड़े फैला रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसमें मानहानि और आर्थिक हर्जाने तक का दावा भी शामिल होगा. हैमसिनी एंटरटेनमेंट ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बयान जारी करते हुए कहा, 'हमें जानकारी मिली है कि कुछ पेज और ग्रुप्स, जिनके अपने स्वार्थ जुड़े हैं, वे फिल्म की कमाई के फेक नंबर फैला रहे हैं. इससे दर्शकों और बिजनेस जगत में भ्रम पैदा हो रहा है'.

Official Statement – Hamsini Entertainment Add Zee News as a Preferred Source It has come to our notice that certain groups and unofficial pages with vested interests are spreading fake box office numbers and creating unnecessary noise around the global performance of Coolie. We wish to clarify the… — Hamsini Entertainment (@Hamsinient) August 26, 2025

कंपनी ने दी लीगल एक्शन की वार्निंग

उन्होंने आगे लिखा, 'कंपनी ने इसे गंभीर मामला बताया और कहा कि इस तरह की अफवाहों से फिल्म की साख को नुकसान पहुंच सकता है. कंपनी ने ये भी साफ कर दिया कि फिल्म की कमाई से जुड़ी सच्ची जानकारी केवल निर्माता और हैमसिनी एंटरटेनमेंट ही देंगे. इनके अलावा जो भी आंकड़े ऑनलाइन शेयर किए जा रहे हैं, वे पूरी तरह से गलत और भरोसे लायक नहीं हैं. कंपनी ने दर्शकों से अपील की कि वे केवल ऑफिशियल सोर्स से ही जानकारी लें और सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर ध्यान न दें.

फैलाए जा रहे है कमाए के फर्जी आंकड़े

अपने बयान में कंपनी ने ये भी बताया कि फर्जी आंकड़े फैलाना और झूठी तुलना करना सीधे तौर पर फिल्म और उसके कलाकारों की इमेज को नुकसान पहुंचाता है. साथ ही ये दर्शकों के भरोसे के साथ खिलवाड़ करने जैसा है. उन्होंने चेतावनी दी कि वे लगातार सोशल मीडिया और ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं और जानबूझकर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ तुरंत सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे. कंपनी ने कहा कि किसी भी तरह का भ्रम फैलाने या फिल्म की साख को गिराने का कोशिश बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

कंपनी करेगी मानहानि का केस

उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने वालों पर मानहानि और आर्थिक नुकसान का मुकदमा किया जाएगा. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म की असली सफलता दर्शकों के प्यार और सहयोग से तय होती है, न कि झूठी प्रमोशन से. इसलिए सिनेमा को ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ मनाया जाना चाहिए. अगर फिल्म की टीम की बात करें तो 'कुली' का निर्देशन लोकेश कनगराज ने किया है. फिल्म में रजनीकांत के साथ नागार्जुन, सत्यराज, आमिर खान, उपेंद्र, सॉबिन शाहिर और श्रुति हासन जैसे बड़े कलाकार नजर आएंगे.

