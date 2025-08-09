रजनीकांत की ‘कूली’ का चला ऐसा जादू, रिलीज से पहले ही कमा डाले 250 करोड़! थलपति विजय की 'लियो' को भी पछाड़ा

Coolie Earns 250 Cr Before Release: साउथ मेगास्टार रजनीकांत की फिल्म ‘कूली’ 2025 की सबसे मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक हैं, जिसको लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. इस फिल्म में बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान भी कैमियो करते नजर आएंगे. फैंस बेसब्री से इस फिल्म की रिलीज का वेट कर रहे हैं, जो 14 अगस्त को दुनिया भर के सिनेमाघरों में दस्तक देगी. हालांकि, रिलीज से पहले ही ये फिल्म धमाल मचाने में लगी हुई है.

दरअसल, फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है और अब खबर है कि फिल्म ने सिमेमाघरों में आने से पहले ही करीब 250 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है, लेकिन कैसे? सामने आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक, डायरेक्टर लोकेश कनगराज की इस मेगा बजट फिल्म को बनाने में लगभग 375 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं. लेकिन, इसके इंटरनेशनल, डिजिटल, म्यूजिक और सैटेलाइट राइट्स बेचकर ही करीब 250 करोड़ की कमाई हो गई है.

रिलीज से पहले की बंपर कमाई!

सिर्फ इंटरनेशनल राइट्स की डील ही 68 करोड़ रुपये में हुई है. तमिल फिल्मों के इतिहास में यह दूसरी सबसे बड़ी डील मानी जा रही है. सैकनिल्क की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ‘कूली’ ने सिर्फ ओवरसीज एडवांस बुकिंग से 30 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये फिल्म तमिल सिनेमा के लिए इंटरनेशनल मार्केट में सबसे बड़ी ओपनिंग ले सकती है. ये आंकड़ा थलापति विजय की फिल्म ‘लियो’ से भी ज्यादा होने सकता है.

‘कूली’ ने विजय की 'लियो' को पछाड़ा

खास बात ये है कि ‘लियो’ को भी लोकेश कनगराज ने ही डायरेक्ट किया था. केरल और कर्नाटक के कई सिनेमाघरों में फिल्म की शुरुआती स्क्रीनिंग 14 अगस्त को सुबह 6 बजे से शुरू हो जाएगी. लेकिन तमिलनाडु में शो सुबह 9 बजे से पहले नहीं होंगे. ये नियम 2023 में ‘थुनिवु’ की फर्स्ट डे फर्स्ट शो के दौरान एक फैन की मौत के बाद लागू किया गया. वहां के थिएटर्स ने इसका सख्ती से पालना करने का फैसला किया. फिल्म को सेंसर बोर्ड से ‘A’ सर्टिफिकेट मिला है.

फिल्म के लिए तय की गई उम्र की सीमा

यानी इस फिल्म को सिर्फ 18 साल से ऊपर के लोग ही देख सकते हैं. कई सिनेमाघर पहले से नोटिस लगा रहे हैं ताकि दर्शकों को इस नियम की जानकारी रहे. इसके अलावा, टिकट बिक्री के दौरान भी उम्र से जुड़ी चेतावनी दी जा रही है, ताकि बाद में किसी तरह का विवाद न हो. ‘कूली’ में रजनीकांत के साथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे नजर आएंगे, जिनमें नागार्जुन, सत्यराज, उपेंद्र, सौबिन शाहिर और श्रुति हासन के नाम शामिल हैं. इतनी बड़ी स्टारकास्ट और एडवांस कमाए से माना जा रहा है कि ये सिनेमाघरों में धमाल मचाएगी.