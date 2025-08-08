2 घंटे 50 मिनट की वो धांसू फिल्म, जिसने रिलीज से पहले ही रच दिया इतिहास, 6 दिन बाद बॉक्स ऑफिस पर उड़ाएगी गर्दा

Rajinikanth Most Awaited Movie Coolie: हम यहां साउथ मेगास्टार रजनीकांत की आने वाली एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'कूली' की बात कर रहे हैं, जो 14 अग्सत को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. 2 अगस्त को इस फिल्म का ट्रेलर जारी किया गया था, जिसके बाद से ही फैंस इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं. हालांकि, भारत में रिलीज होने से पहले ये फिल्म इन दिनों नॉर्थ अमेरिका में धूम मचा रही है. अमेरिका और कनाडा में इस फिल्म की प्रीमियर बुकिंग किसी को भी हैरान कर दे.

वहां इस फिल्म की प्रीमियर बुकिंग ने $1.42 मिलियन यानी करीब 12.42 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. वहीं, ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की 'वॉर 2' काफी पीछे है, जिसने अब तक सिर्फ $308,000 यानी 2.69 करोड़ रुपये की बुकिंग की है. जो साफ दिखाता है कि रजनीकांत की फिल्म 'कूली' को लोगों में जबरदस्त क्रेज है, खासकर विदेशों में मौजूद साउथ इंडियन फैंस के बीच. 'कूली' ने अमेरिका में अब तक 48,000 से ज्यादा टिकट्स बिके हैं.

रिलीज से पहले ही कर ली बंपर कमाई

जबकि कनाडा में भी 7,000 से ज्यादा टिकट्स की बिक्री हो चुकी है. दिलचस्प बात ये है कि अब भी एक बड़ा सिनेमाघर नेटवर्क अपनी बुकिंग शुरू नहीं कर पाया है. जैसे ही उसकी बुकिंग खुलेगी, टिकट बिक्री में और तेजी आने की उम्मीद है. इसके मुकाबले 'वॉर 2' ने अमेरिका में अब तक सिर्फ 10,651 टिकट्स बेचे हैं. यानी शुरुआत से ही 'कूली' को काफी बढ़त मिल चुकी है. 'वॉर 2' कोई छोटी फिल्म नहीं है. इसमें ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी जैसे बड़े सितारे है.

37 साल की वो हसीना, जिसे ऑडिशन के लिए बुलाया गया रेस्तरां, फिर लोगों की भीड़ में की गई ऐसी मांग, अंदर तक हिल गई थीं एक्ट्रेस

'वॉर 2' को भी छोड़ा पीछे

साथ ही ये फिल्म यशराज की स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है. इसके बावजूद शुरुआती आंकड़े दिखाते हैं कि फिलहाल ये धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही है. हालांकि उम्मीद की जा रही है कि रिलीज के नजदीक आते-आते इसमें तेजी आएगी. लेकिन अब तक के आंकड़े दर्शाते हैं कि 'कूली' फिलहाल इस मुकाबले में बहुत आगे है. 'कूली' की धमाकेदार शुरुआत के पीछे कई कारण हैं. सबसे बड़ी वजह है सुपरस्टार रजनीकांत की जबरदस्त फैन फॉलोइंग.

इसलिए बना हुआ क्रेज

इसके अलावा फिल्म के निर्देशक लोकेश कनागराज भी आजकल हिट फिल्में देने के लिए जाने जाते हैं. फिल्म में नागार्जुन, उपेंद्र, सत्यराज, शोबिन शाहिर और आमिर खान जैसे कई इंडस्ट्रीज के बड़े सितारे हैं. श्रुति हासन भी अहम भूमिका में नजर आएंगी. इन सबको लेकर लोगों के अंदर फिल्म को लेकर जबरदस्त क्रेज बना हुआ है. 2025 में नॉर्थ अमेरिका में किसी भी भारतीय फिल्म की ये सबसे बड़ी प्रीमियर बुकिंग मानी जा रही है. अभी भी कई जगहों पर शो हाउसफुल हैं.

देश-विदेश में कर सकती है बड़ी ओपनिंग

इतना ही नहीं, इसके लिए नए-नए थिएटर जोड़ने का प्रोसेस चल रहा है. ऐसे में देखा जाए तो 'कूली' की कमाई अभी और भी ऊपर जा सकती है. ये फिल्म न केवल दक्षिण भारत बल्कि हिंदी बेल्ट और इंटरनेशनल लेवल पर भी एक बड़ी ओपनिंग लेने के लिए तैयार है. हालांकि, 'वॉर 2' के पास भी समय है और बीते 24 घंटों में इसने $42,000 की बुकिंग जोड़ ली है. इसका मतलब है कि धीरे-धीरे इसकी स्पीड बढ़ रही है. फिल्म का क्लाइमेक्स दर्शकों को खींच सकता है.