42 दिन पुरानी वो ब्लॉकबस्टर, जिसने 38 दिनों में रचा इतिहास, लेकिन अपने रोल से खुश नहीं हीरोइन, बोलीं- ‘मैं निराश हूं...’

2025 Biggest Hit Film Coolie: हम यहां रजनीकांत की फिल्म 'कुली' की बात कर रहे हैं, जो पिछले महीने यानी 14 अगस्तक को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और लगातार दर्शकों के बीच छाई हुई है. लोकेश कनगराज के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में रजनीकांत, नागार्जुन अक्किनेनी, सौबिन शाहिर, उपेन्द्र, श्रुति हासन, सत्यराज और आमिर खान जैसे सितारे नजर आए थे, लेकिन हाल ही में फिल्म में नजर आई एक एक्ट्रेस ने अपने रोल लेकर निराशा जाहिर की और बताया कि वे अपने रोल से खुश नहीं थीं.

फिल्म में 31 साल की रीबा मोनिका जॉन ने भी अहम रोल प्ले किया था, लेकिन हाल ही में उन्होंने अपने छोटे रोल को लेकर निराशा जाहिर की है. उन्होंने अपने फैंस से बातचीत में बताया कि सुपरस्टार रजनीकांत के साथ काम करने का मौका पाकर वे खुश हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि उनकी क्षमता और अभिनय का पूरा इस्तेमाल नहीं हो सका. उनके मुताबिक, कभी-कभी चीजें हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं होती हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक, रीबा ने कहा, 'मैं सच में परेशान और निराश हूं'.

अपने रोल से खुश नहीं एक्ट्रेस

उन्होंने आगे बात करते हुए कहा, 'मुझे लगता है मैं इससे कहीं ज्यादा दे सकती थी, लेकिन कभी-कभी चीजें हमारी तरफ नहीं होती. फिर भी, मैं खुश हूं कि मुझे थलाइवर रजनीकांत के साथ काम करने का मौका मिला'. फिल्म में वे श्रुति हासन के किरदार प्रीति की छोटी बहन रेवथी राजासेकर के किरदार में नजर आई थीं. 'कुली' रजनीकांत की 171वीं फिल्म है. ये फिल्म दर्शकों को एक्शन और ड्रामा का पूरा एक्सपीरियंस देती है और इस बड़े स्टार कास्ट ने इसे और भी खास बना दिया है.

37 की उम्र में तीसरी बार मां बनीं ये मशहूर हस्ती, घर में गूंजी किलकारी, ये रखा नन्ही परी का नाम

38 दिनों कर फिल्म ने रचा इतिहास

लोकेश कणगराज की इस फिल्म ने 38 दिनों कर बॉक्स ऑफिस पर अपना कब्जा जमाए रखा और अब ये OTT पर स्ट्रीमिंग हो रही है. फिल्म को तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा में देखी जा सकती है. इस बात की जानकारी खुद OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर दी थी, जिसमें लिखा था, 'देवा, साइमन और दाहा की कहानी के साथ तैयार हो जाइए #CoolieOnPrime, Sep 11'. अब दर्शक दुनिया के 240 से ज्यादा देशों में इस फिल्म को देख सकते हैं.

फिल्म का बजट और कलेक्शन

वहीं, अगर इस फिल्म के बजट और कलेक्शन की बात करें तो, 'कुली' का बजट लगभग 350 करोड़ रुपये था और इसने दुनियाभर में 514.65 करोड़ रुपये की कमाई की है. भारत में फिल्म ने 336.2 करोड़ रुपये का कारोबार किया और घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 228.47 करोड़ रुपये की कमाई की. ये फिल्म 14 अगस्त को रिलीज हुई थी और उसी समय आयान मुखर्जी की 'वार 2' के साथ बॉक्स ऑफिस पर क्लैश का सामना करना पड़ा. हालांकि, इस फिल्म ने 'वार 2' को भी धूल चटा दी थी.