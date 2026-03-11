Advertisement
'फिल्म पाकिस्तान के खिलाफ...' 'धुरंधर 2' की रिलीज से पहले ये क्या बोल गए आदित्य धर? तेजी से वायरल हो रहा बयान, बोले- 'मुझे फर्क नहीं पड़ता...'

Aditya Dhar on Dhurandhar 2: आदित्य धर की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘धुरंधर 2: द रिवेंज’ को लेकर जबरदस्त बज देखने को मिल रहा है. कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाली इस फिल्म का ट्रेलर आने के बाद फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ गई है. इसी बीच पाकिस्तान में फिल्म रिलीज को लेकर आदित्य धर का बयान वायरल हो रहा है. उन्होंने साफ कहा कि उनकी फिल्म पाकिस्तान के...

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Mar 11, 2026, 07:27 AM IST
Aditya Dhar on Dhurandhar 2 Release
Aditya Dhar on Dhurandhar 2 Release

Aditya Dhar on Dhurandhar 2 Release: फिल्म ‘धुरंधर’ की अपार सफलता के बाद अब डायरेक्टर आदित्य धर अपनी नई फिल्म ‘धुरंधर 2: द रिवेंज’ को लेकर चर्चा में हैं. ट्रेलर सामने आने के बाद से ही दर्शकों के बीच इस फिल्म को लेकर जबरदस्त बज देखने को मिल रहा है. सोशल मीडिया पर भी लोग इसके बारे में लगातार बात कर रहे हैं. इसी बीच आदित्य धर का एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है. इस बयान में उन्होंने साफ कहा है कि अगर उनकी फिल्म पाकिस्तान में रिलीज नहीं होती तो भी उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता.

वायरल बयान में आदित्य धर ने कहा कि उनकी फिल्म किसी देश के लोगों के खिलाफ नहीं है. उनका कहना है कि उनकी फिल्म का मकसद सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाना है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा, ‘हमारी फिल्म किसी देश के लोगों को टारगेट नहीं करती. ये सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ एक कहानी है’. फिल्म को लेकर फैंस की उत्सुकता पहले से ही काफी ज्यादा है और अब इस बयान के बाद इसकी चर्चा और तेज हो गई है. ‘धुरंधर’ को पाकिस्तान में रिलीज की परमिशन नहीं मिली थी, लेकिन वहां इसको सबसे ज्यादा डाउलोड किया गया. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पाकिस्तान में खूब ट्रेंड हुई थी ‘धुरंधर’

रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में इसकी पायरेटेड डीवीडी तक बाजार में बिकने लगी थीं. बाद में जब फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आई तो पाकिस्तान में भी इसे काफी देखा गया. वहां ये प्लेटफॉर्म पर टॉप ट्रेंड करने वाली सबसे बड़ी फिल्म थी. अब आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर 2’ 19 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. मेकर्स इसे पैन इंडिया स्तर पर रिलीज करने की तैयारी कर रहे हैं. फिल्म हिंदी के साथ तमिल, तेलुगू, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में भी दिखाई जाएगी. ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही दर्शकों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं. 

6 मिनट 31 सेकंड का वो रोमांटिक गाना... 57 साल पहले हर दिल पर जमाया कब्जा, आज भी धुन सुनते ही झूम उठते कदम, गुनगुनाने लगते होंठ

19 मार्च को रिलीज होगी ‘धुरंधर 2: द रिवेंज’

लोग बेसब्री से इसके सिनेमाघरों में आने का इंतजार कर रहे हैं. फिल्म में रणवीर सिंह, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, सारा अर्जुन, राकेश बेदी, गौरव गेरा, दानिश पंडोर एर बार फिर नजर आएंगे. बात दें, इससे पहले आदित्य धर ‘उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक’ जैसी फिल्म बना चुके हैं, जिससे उन्हें पहचान मिली. साल 2019 में रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म किया था. फिल्म की कहानी साल 2016 में हुए उरी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई पर आधारित थी. देशभक्ति से भरी इस फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया था. 

‘उरी’ की सक्सेस से मिली आदित्य धर पहचान

यही वजह रही कि ये फिल्म बड़ी हिट साबित हुई और आदित्य धर का नाम भी खूब चर्चा में आया. ‘उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक’ को सिर्फ दर्शकों का ही प्यार नहीं मिला, बल्कि अवॉर्ड्स भी खूब मिले. इस फिल्म ने 4 नेशनल अवॉर्ड अपने नाम किए थे. हालांकि इतनी बड़ी सफलता के बावजूद फिल्म पाकिस्तान में रिलीज नहीं हो पाई थी. उस समय भी आदित्य धर से इस बारे में सवाल पूछा गया था. जवाब में उन्होंने कहा था कि ‘मेरे लिए सबसे जरूरी बात फिल्म की कहानी है. अगर फिल्म पाकिस्तान में रिलीज नहीं होती तो भी मुझे इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता’. 

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Dhurandhar 2Aditya DharRanveer Singh

