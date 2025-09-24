बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा रहे दोनों जॉली, 5 दिनों में तोड़ा इन 7 बड़ी फिल्मों का रिकॉर्ड, खुद बनी 2025 की 8वीं टॉप वीकेंड ग्रॉसर
Hindi Newsबॉलीवुड

बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा रहे दोनों जॉली, 5 दिनों में तोड़ा इन 7 बड़ी फिल्मों का रिकॉर्ड, खुद बनी 2025 की 8वीं टॉप वीकेंड ग्रॉसर

Box Office Collection: इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्में धड़ाधड़ कमाई कर रही हैं. उन्हीं में से एक अक्षय कुमार और अरशद वारसी की ‘जॉली एलएलबी 3’ है, जो तबाही मचा रही है. इस फिल्म को बड़े पर्दे पर 5 दिन हो चुके हैं और इस फिल्म ने इसी साल रिलीज हुई 7 बड़ी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Sep 24, 2025, 09:28 AM IST
बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा रहे दोनो जॉली
बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा रहे दोनो जॉली

Jolly LLb 3 Collection Day 5: अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म ‘जॉली एलएलबी 3’ बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त परफॉर्म कर रही है. 19 सितंबर को रिलीज हुई इस फिल्म ने ओपनिंग में ही 12 करोड़ रुपये की कमाई की थी. पहले तीन दिनों में फिल्म ने 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया. हालांकि सोमवार को फिल्म की कमाई थोड़ी कम रही और सिर्फ 5.5 करोड़ रुपये के नेट कलेक्शन के साथ खत्म हुई. इसके बावजूद दर्शकों की इंटरेस्ट कम नहीं हउआ और फिल्म ने अच्छी पकड़ बनाए रखी.

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘जॉली एलएलबी 3’ ने अपने रिलीज के पांचवें दिन यानी मंगलवार को 6.50 करोड़ रुपये की कमाई की. इसके साथ ही फिल्म का पांच दिन का कुल कलेक्शन 65.50 करोड़ रुपये हो गया. वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने अब तक 91.75 करोड़ रुपये की कमाई की है. इसमें ओवरसीज से 21.15 करोड़ और भारत से 70.60 करोड़ रुपये का योगदान है. फिल्म ने रिलीज के पहले पांच दिनों में कई बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

दोनो जॉली ने इन 7 फिल्मों के तोड़े रिकॉर्ड 

2025 में रिलीज हुई फिल्मों की बात करें तो ‘जॉली एलएलबी 3’ ने ‘जाट’, ‘केसरी 2’, ‘चंदू चैंपियन’, ‘सरफिरा’, ‘महाराज’, ‘भूल भुलैया 3’ और ‘मेट्रो इन डिनो’ जैसी फिल्मों से ज्यादा वीकेंड कलेक्शन किया. ये फिल्में 40 से 52 करोड़ रुपये तक ही कमा पाई थीं. खास बात ये रही कि फिल्म ने ये सफलता ऐसे समय में हासिल की जब टिकट सब्सिडी चल रही थी और भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच जैसे बड़े इवेंट भी हो रहे थे. ऐसे में ये फिल्म 2025 की 8वीं सबसे बड़ी ओपनिंग वीकेंड ग्रॉसर बन गई. 

बॉलीवुड का वो स्टारकिड, जिसने 1 ही साल में लगातार दीं 2 महाफ्लॉप फिल्में, फिर भी है जबरदस्त फैन फॉलोइंग, करोड़ों की है नेटवर्थ

बनी 2025 की टॉप वीकेंड ग्रॉसर फिल्म

फिल्म को दर्शकों के साथ-साथ क्रिटिक्स का भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और सिनेमाघरों में दर्शकों की अच्छी खासी भीड़ भी देखने को मिल रहा है, जिसनें इसे 2025 की टॉप वीकेंड ग्रॉसर फिल्मों में शामिल कर दिया. फिल्म की सक्सेस की सबसे बड़ी वजह इसकी दमदार स्टार कास्ट और एंटरटेनमेंट से भरी कहानी है. दर्शक खासकर अक्षय कुमार और अरशद वारसी के बीच कोर्टरूम में होने वाले मजेदार और दिलचस्प मुकाबले को देखकर खूब पसंद कर रहे हैं. 

 दोनों जॉली बॉक्स ऑफिस पर मचा रहे तबाही

इस बार ‘जॉली एलएलबी 3’ में दोनों जॉली अक्षय कुमार और अरशद वारसी एक साथ हैं और एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट में केस लड़ रहे हैं. फिल्म में जज का रोल सौरभ शुक्ला ने निभाया है. इसके अलावा हुमा कुरैशी और अमृता राव ने भी अहम रोल प्ले किए हैं. ‘जॉली एलएलबी’ फ्रेंचाइजी पहले ही दर्शकों के बीच काफी फेमस है और अब दोनों जॉली के साथ नई कहानी और कॉमेडी देखने को मिल रही है. पहली फिल्म में अरशद वारसी ने जॉली का रोल निभाया था और दूसरी में अक्षय कुमार जॉली बनकर आए थे.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

box office collectionJolly LLB 3Akshay KumarArshad Warsi

