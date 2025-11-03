'हक' फिल्म का पहला रिव्यू आउट, फेमस प्रोड्यूसर ने की जमकर तारीफ, बोले– 'यामी ही हैं असली HAQ'

HAQ First Review: बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम और एक्टर इमरान हाशमी की फिल्म 'हक' का काफी अच्छा बज बना हुआ है. इस फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है. हाल ही में हक फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसे लोगों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला. दर्शकों का मानना है कि फिल्म हक बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म करने वाली है. इसी बीच एक्ट्रेस यामी गौतम की फिल्म हक का फर्स्ट रिव्यू सामने आया है.

पोस्ट इंटरनेट पर वायरल

एक्टर-प्रोड्यूसर निखिल द्विवेदी ने फिल्म हर देख ली है और उन्होंने फिल्म को काफी बेहतरीन बताया है. उनका एक पोस्ट सामने आया है, जो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस पोस्ट पर यामी गौतम ने रिएक्ट किया है. हसीना यामी गौतम और इमरान हाशमी की फिल्म हक की तारीफ में प्रोड्यूसर निखिल द्विवेदी ने कसीदे पढ़ दिए है. निखिल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर की.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रोड्यूसर ने जमकर की फिल्म की तारीफ

प्रोड्यूसर निखिल ने स्टोरी शेयर करते हुए लिखा 'हक कमाल की फिल्म है. शाबाश सुपर्ण वर्मा. अमृता पांडे, तुम्हें इस फिल्म को बनाने पर गर्व होना चाहिए. डायलॉग्स इतने जोरदार हैं कि कई जगह तालियां बजाने को जी चाहता है, लेकिन हक यामी गौतम है और यामी गौतम ही हक है. वो हमारी पीढ़ी की सबसे बेहतरीन कलाकारों में से एक हैं. उनकी क्या परफॉर्मेंस है.' प्रोड्यूसर निखिल की स्टोरी को यामी गौतम ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी शेयर किया है. एक्ट्रेस ने स्टोरी री शेयर करते हुए लिखा 'ये हक का पहला फीडबैक है. मैं इस पल को खूब जी लूंगी.' निखिल तुम्हारे शब्दों के लिए शुक्रिया. यामी गौतम की ये स्टोरी इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है.

इस दिन रिलीज होगी फिल्म

बता दें कि इमरान हाशमी और यामी गौतम की फिल्म 'हक' 7 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. इस फिल्म को जंगली पिक्चर्स, इंसोम्निया फिल्मस और बवेजी स्टूडियोज ने मिलकर बनाया है. इस फिल्म के अब तक कई गाने रिलीज हो चुके हैं, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया है. फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद ये तो साफ हो गया कि फिल्म काफी दमदार है. लोग ऐसी फिल्मों का काफी पसंद करते हैं. इसलिए यामी और इमरान की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल करने वाली है.