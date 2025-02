Chhaava Review: क्या लोगों को पसंद आई विक्की-रश्मिका की 'छावा'? जानें कैसा मिला फिल्म को रिस्पॉन्स

Chhaava Twitter Review: विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' आज, 14 फरवरी 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. जब से फिल्म का ट्रेलर आया था, दर्शकों में इसे लेकर जबरदस्त उत्साह था. इस फिल्म का निर्देशन लक्ष्मण उटेकर ने किया है, जिसमें विक्की कौशल ने छत्रपति संभाजी महाराज का दमदार किरदार निभाया है. रश्मिका मंदाना ने महारानी येसूबाई, जबकि अक्षय खन्ना ने मुगल बादशाह औरंगजेब की भूमिका निभाई है. फिल्म के शानदार सीन, ऐतिहासिक कहानी और शानदार एक्शन की वजह से ये शुरुआत से ही सुर्खियों में बनी हुई है.

अब जब फिल्म रिलीज हो चुकी है, तो दर्शकों और क्रिटिक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (ट्विटर) पर लोग फिल्म के बारे में अपने रिव्यू शेयर कर रहे हैं और इसकी सिनेमेटोग्राफी, कहानी और विक्की कौशल के अभिनय की तारीफ कर रहे हैं. फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने भी फिल्म का रिव्यू शेयर करते हुए इसकी जमकर तारीफ की. विक्की की दमदार परफॉर्मेंस और उनके डायलॉग्स लोगों को इंप्रेस कर रहे हैं. वहीं, रश्मिका और अक्षय खन्ना का किरदार भी लोगों को काफी पसंद आ रहा है. चलिए पढ़ें लोगों के रिव्यू.

#OneWordReview ... #Chhaava : SPECTACULAR. Rating: Blends history, emotions, passion, patriotism, action with finesse... #VickyKaushal terrific, cements his stature as one of the finest actors of his generation... #LaxmanUtekar triumphs as a storyteller. #ChhaavaReview …

ट्रेड एक्सपर्ट तरण आदर्श ने 'छावा' का रिव्यू देते हुए इसको शानदार बताया. उन्होंने फिल्म को 4.5 स्टार की रेटिंग दी. उनके मुताबिक, ये फिल्म इतिहास, भावनाओं, देशभक्ति और एक्शन का बेहतरीन मेल है. विक्की ने छत्रपति संभाजी महाराज का किरदार दमदार तरीके से निभाया है और ये दिखाया कि वे अपने दौर के बेहतरीन एक्टर्स में से एक हैं. डायरेक्टर लक्ष्मण उटेकर ने शानदार निर्देशन किया है. विक्की की जबरदस्त एक्टिंग, दमदार डायलॉग्स और इमोशनल सीन फिल्म को और ऊंचे स्तर पर ले जाते हैं. अक्षय खन्ना के साथ उनके टकराव वाले सीन और एक्शन सीन भी बेहद दमदार हैं.

विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने पहुंचे एक दर्शक ने फिल्म का रिव्यू देते हुए लिखा, 'ये दो आदमी पूरी दुनिया के डिजर्व करते हैं'. इसके साथ ही इस यूजर ने विक्की कौशल और फिल्म के निर्देशक लक्ष्मण उतेकर का गले मिलते हुए एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें कटरीना कैफ भी नजर आ रही हैं. इस वीडियो को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं और दोनों के बीच के इमोशनंस को समझ पा रहे हैं.

फिल्म की कहानी और परफॉर्मेंस को लेकर भी जबरदस्त प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं. एक यूजर ने इसे 'पावरफुल स्टोरी और शानदार परफॉर्मेंस' वाली फिल्म बताया. उन्होंने लिखा कि इसमें कोई हैरानी नहीं कि 'छावा' को जबरदस्त रिव्यू मिल रहे हैं. वहीं, कई लोग इसे विक्की कौशल के करियर की अब तक की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस बता रहे हैं. सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर ढेरों पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं, जिससे साफ है कि फिल्म दर्शकों को काफी पसंद आ रही है.

