'उस मौके को पाने के लिए...' नेपोटिज्म को लेकर अक्षय खन्ना का वो खतरनाक बयान, जिसने मचा दिया था हंगामा

Dhurandhar Akshaye Khanna: 'दृश्यम 3'से 'धुरंधर' एक्टर अक्षय खन्ना की एग्जिट के बाद उनके कई पुराने बयान तेजी से वायरल हो रहे हैं. जिसमें पुराने डायरेक्टर और प्रोड्यूर के उनके अनप्रोफेशनल रवैया से जुड़े बयानों के अलावा खुद अक्षय का बॉलीवुड में फैले नेपोटिज्म पर बयान है. इस बयान में इस साल के बिगेस्ट विलेन ने ऐसी बात कही दी थी कि उसे पढ़ने के बाद आप शॉक्ड हो जाएंगे.

आखिर अक्षय के किस बयान ने लगा दी थी आग?

बॉलीवुड के रहमान डकैत का साल 2020 का पुराना इ्ंटरव्यू वायरल हो रहा है. इस इंटरव्यू में अक्षय खन्ना से पूछा गया था कि इंडस्ट्री में पहला मौका पाने के लिए क्या चीज सबसे ज्यादा फायदेमंद होती या फिर काम आती है? इस सवाल का जवाब बेबाक देते हुए अक्षय खन्ना ने ऐसी बात कह दी कि उनका बयान फिर से लोगों का ध्यान खींच रहा है.

नेपोटिज्म पर अक्षय खन्ना

अक्षय खन्ना ने उस वक्त कहा था- 'नेपोटिज्म.' अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए एक्टर ने आगे कहा था- 'एक्टर बनने की चाहत रखना और असल में मौका मिलना दोनों अलग चीजें हैं. लाखों लोग एक्टर बनना चाहते हैं. लेकिन, उस मौके को पाने के लिए नेपोटिज्म काम आता है.' अक्षय खन्ना का ये बयान 5 साल पहले खूब वायरल हुआ था. जो एक बार फिर से लोगों का ध्यान खींच रहा है.

क्या है 'दृश्यम 3' का मामला?

कुछ दिन पहले अक्षय खन्ना की 'दृश्यम 3' को छोड़ने की खबरें सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गईं. ऐसे में प्रोडक्शन टीम ने साफ किया कि फिल्म तय तारीख पर ही आएगी. वहीं पैनोरमा स्टूडियो के प्रोड्यूसर मंगत पाठक ने कहा कि एक्टर की फीस को लेकर बातचीत हुई. लेकिन, किसी नतीजे पर पहुंचा नहीं जा सकता था. इसके अलावा किरदार को लेकर भी कुछ फैसलों पर मतभेद थे. ऐसे में प्रोडक्शन हाउस का कहना है कि इस मामले में कानूनी कदम उठाने के बारे में सोच रहे हैं.