बजट निकालने से बस चंद कदम दूर है 'केरल स्टोरी 2', 9वें दिन भी झमाझम हुई नोटों की बारिश, लोगों का जीत रही दिल

The Kerala Story 2 Collection: ‘द केरल स्टोरी 2’ बॉक्स ऑफिस पर धीरे-धीरे अपनी पकड़ मजबूत करती नजर आ रही है. पिछली फिल्म की बड़ी सफलता के बाद इस सीक्वल से भी काफी उम्मीदें थीं. कहानी फिर से उसी सेंसिटिव मुद्दे को सामने लाती है, जो हमेशा से विवाद में रहा है. फिल्म की कमाई भी अब रफ्तार पकड़ रही है. जानिए 9वें दिन इसने कितना कलेक्शन किया.

Last Updated: Mar 08, 2026, 08:36 AM IST
The Kerala Story 2 Collection
The Kerala Story 2 Collection: ‘द केरल स्टोरी 2’ इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर लगातार चर्चा में बनी हुई है. पिछली फिल्म को मिली जबरदस्त सफलता के बाद इस सीक्वल से भी काफी बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही हैं, जो खरी उतरी नजर आ रही है. हालांकि, मेकर्स और दर्शकों को उम्मीग थी कि ये फिल्म भी पहले पार्ट की तरह ही बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित होगी. लेकिन फिल्म का परफॉर्मेंस उतना तेज नहीं रहा, लेकिन बावजूद इसके फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. 

फिल्म की कहानी एक बार फिर उसी सेंसिटिव मुद्दे को आगे बढ़ाती है, जिसे 2023 में आए पहले पार्ट ‘द केरल स्टोरी’ में दिखाया गया था. इस बार फिल्म में देश के अलग-अलग राज्यों की कुछ लड़कियों की जिंदगी को दिखाया गया है, जिनके सपने और भविष्य एक गलत फैसले के बाद बदल जाते हैं. कहानी में उनकी भावनाओं, संघर्ष और समाज के दबाव को दिखाने की कोशिश की गई है. यही वजह है कि फिल्म को लेकर लोगों के बीच लगातार बहस और चर्चा भी हो रही है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

धीमी शुरुआत के बाद फिल्म की कमाई बढ़ने लगी

अब अगर फिल्म की कमाई की बात करें तो ‘द केरल स्टोरी 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर धीरे-धीरे अपनी पकड़ मजबूत की है. पहले दिन फिल्म की शुरुआत थोड़ी धीमी रही, लेकिन दूसरे दिन कमाई में बढ़ोतरी देखने को मिली. वहीं पहले रविवार को भी दर्शकों की संख्या बढ़ी और फिल्म ने अच्छा कलेक्शन किया. शुरुआती दिनों के बाद फिल्म की कमाई में स्थिरता देखने को मिल रही है, जिससे मेकर्स को उम्मीद है कि फिल्म आगे और बेहतर परफॉर्म कर सकती है. चलिए कमाई पर नजर डालते हैं.

अल्लू अर्जुन के घर आईं ढेर सारी खुशियां... पत्नी को दिया लाखों-करोड़ों का तोहफा, खुशी से झूमती स्नेहा ने पति को किया KISS

 बजट के करीब पहुंची फिल्म की कुल कमाई

28 से 30 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने पहले हफ्ते के आखिर तक करीब 22.9 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया था. इसके बाद आठवें दिन फिल्म ने 25 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया, जो इसके लिए एक अहम पड़ाव माना जा रहा है. धीरे-धीरे मिल रहे दर्शकों के सपोर्ट की वजह से फिल्म की कमाई में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है. 9वें दिन यानी शनिवार को फिल्म ने लगभग 2.53 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. फिल्म की टोटल कमाई करीब 28.18 करोड़ रुपये तक पहुंच गई. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

वीकेंड पर कलेक्शन बढ़ने की जताई जा रही उम्मीद

ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि वीकेंड के दौरान फिल्म की कमाई में और उछाल देखने को मिल सकता है, खासकर रविवार को इसके बेहतर परफॉर्म की उम्मीद जताई जा रही है. ‘द केरल स्टोरी 2’ को कामाख्या नारायण सिंह ने डायरेक्ट किया है, जबकि इसकी कहानी विपुल अमृतलाल शाह ने लिखी है. फिल्म में उल्का गुप्ता, ऐश्वर्या ओझा और अदिती भाटिया लीड रोल में नजर आ रही हैं. तीन अलग-अलग लड़कियों की जिंदगी के इर्द-गिर्द घूमती यह कहानी समाज के कई गंभीर मुद्दों को सामने लाने की कोशिश करती है. 

