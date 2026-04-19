'धुरंधर 2' का बॉक्स ऑफिस पर तूफान, बनी भारत की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म, 'पुष्पा 2' को छोड़ा पीछे

Dhurandhar 2 Box Office Records: बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा सिर्फ एक ही फिल्म की हो रही है और उसका नाम 'धुरंधर 2' है. रणवीर सिंह की एक्शन-ड्रामा फिल्म ने कमाई के मामले में ऐसा मुकाम हासिल किया है, जो अब तक बहुत कम फिल्मों को नसीब हुआ है. फिल्म ने हाल ही में 'पुष्पा 2: द रूल' को पीछे छोड़ते हुए भारतीय सिनेमा की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है.

'पुष्पा 2' को 'धुरंधर 2' ने छोड़ा पीछे

निर्देशक आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' ने दुनियाभर में लगभग 1750 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया है. फिल्म ने इस उपलब्धि के साथ अल्लू अर्जुन स्टारर फिल्म 'पुष्पा 2' का 1742 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. 'धुरंधर 2' ने 'पुष्पा 2' को पीछे छोड़ दिया है. खास बात यह है कि 'धुरंधर 2' भारत में ही जबरदस्त कमाई कर रही है, जहां फिल्म का नेट कलेक्शन 1111 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है. वहीं, विदेशी बाजार में भी फिल्म जबरदस्त कमाई कर रही है. अब तक विदेशों में फिल्म करीब 46 मिलियन डॉलर की कमाई कर चुकी है. हालांकि, इंटरनेशनल मार्केट में फिल्म अभी टॉप 10 से थोड़ा बाहर है, लेकिन इसके बावजूद फिल्म की कमाई के आंकड़े काफी जबरदस्त हैं.

अगली चुनौती होगी ये फिल्म

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' की अगली चुनौती 'बाहुबली 2' है, जिसने दुनियाभर में 1788 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया था. यह फिल्म निर्देशक एस.एस. राजामौली की मेगा ब्लॉकबस्टर रही थी. मौजूदा ट्रेंड की मानें तो 'धुरंधर 2' जल्द ही इस आंकड़े के भी करीब पहुंच जाएगी और 'बाहुबली 2' का भी रिकॉर्ड तोड़ देगी. हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर नई फिल्में रिलीज हो रही हैं और उनका असर भी फिल्म पर देखने को मिल रहा है, फिर भी आने वाले दिनों में फिल्म के पास यह रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है. फिल्म का थिएटर रन अभी जारी है और जल्द ही ओटीटी पर भी फिल्म रिलीज होने वाली है, जिसकी वजह से इसकी कमाई को और सहारा मिल सकता है.

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घरेलू कलेक्शन में भी चुनौती बरकरार

हालांकि, अगर 'धुरंधर 2' के 'बाहुबली 2' का रिकॉर्ड तोड़ने की उम्मीद जताई जा रही है, वहीं 'दंगल' का ऑल टाइम रिकॉर्ड अभी भी काफी दूर नजर आता है. आमिर खान की इस फिल्म ने दुनियाभर में धमाल मचा दिया था और फिल्म ने 2070 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया था. इस फिल्म को चीन में काफी ज्यादा देखा गया था. 'धुरंधर 2' ने कुल कमाई के मामले में 'पुष्पा 2' को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन घरेलू बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों में अभी भी 'पुष्पा 2' आगे बनी हुई है. 'पुष्पा 2' ने भारत में 1234 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड बनाया था और 'धुरंधर 2' अभी इस आंकड़े से थोड़ा पीछे है.