‘थप्पड़ नहीं मार सकती, उल्टा मार देगी’, जेन अल्फा बेटी से डरती है 'मर्दानी 3' की हसीना, कहा- 'स्क्रीन पर मुझे रोता...'

Rani Mukerji On Daughter: बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'मर्दानी 3' को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है. इस फिल्म का दर्शकों के बीच काफी बज बना हुआ है. हसीना की फिल्म 'मर्दानी 3' का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है. रानी अपनी अपकमिंग फिल्म के प्रमोशन में बिजी चल रही है. हाल ही में हसीना ने अपनी 10 साल की बेटी आदिरा के बारे में बात की, जिसका चेहरा उन्होंने अभी तक फैंस को नहीं दिखाया है. हालांकि उसके बारे में कभी बात करने से कतराती नहीं हैं.

आदिरा एक्ट्रेस की बड़ी चीयरलीडर

रानी मुखर्जी ने बताया कि आदिरा उनकी सबसे बड़ी चीयरलीडर है और वह कभी उनकी फिल्में नहीं देखती. रानी ने अपनी बेटी आदिरा को 'जेन अल्फा' जनरेशन कहा और बताया कि वह उसे थप्पड़ भी नहीं मार सकती हैं, वरना वह उन्हें उल्टा मार देगी. दरअसल, रानी मुखर्जी ने हाल ही में 'जूम' संग बातचीत के दौरान बताया कि 'मेरे पिता गुजरने के बाद, मुझे अपने अभिनय पर उनके फीडबैक की काफी कमी खलती है. ये बहुत मुश्किल है, लेकिन भगवान ही चीजों को संतुलित करते हैं. पिता के बदले उन्होंने मुझे मेरी बेटी दी. वह मेरे सबसे ज्यादा क्लोज है और मेरे पर उसको काफी गर्व भी है.'

1 घंटा 53 मिनट की क्राइम थ्रिलर ने OTT पर मचाया तहलका, हर सीन खड़े कर देगा रोंगटे, क्लाइमैक्स तक कांप जाएगी रूह, IMDb ने दी 7.3 रेटिंग

Add Zee News as a Preferred Source

बेटी ने ले ली उनके पिता की जगह

रानी मुखर्जी ने आगे बताया कि 'उनकी बेटी ने उनके पिता की जगह ले ली है. अब वह मेरी सबसे बड़ी चीयरलीडर है. उसने मेरी फिल्में नहीं देखी क्योंकि वह मेरे बहुत ज्यादा क्लोज है. वह मुझे स्क्रीन पर भी रोता हुआ नहीं देख सकती. इसलिए उसे मुझे स्क्रीन पर देखना, थोड़ा मुश्किल लगता है और जब स्क्रीन पर में डांस करती हूं या खुश होती हूं तो उसे काफी अच्छा लगता है. उसे मेरी फिल्म 'हिचकी' काफी पसंद है. थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक, बंटी और बबली भी अच्छी लगती है. लेकिन मेरी फिल्म 'कुछ कुछ होता है' देखने में उसे दिक्कत होती है क्योंकि पहले सीन में मैं मर गई थी.'

एक्शन थ्रिलर फिल्म को सेंसर बोर्ड ने किया पास, 'मर्दानी 3' को मिला सर्टिफिकेट, रनटाइम बना फ्रेंचाइजी का रिकॉर्ड

एक्ट्रेस को मेकअप में पसंद नहीं करती बेटी

एक्ट्रेस ने आगे बताया कि 'उनकी बेटी को वह मेकअप में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है. जब मैं मेकअप करती हूं तो वो कहती है मम्मा तुम मेरी मां जैसी नहीं लग रही और जब मैं उसे हटाती हूं तो वो मेरे पास आती है और कहती है हां अब तुम मेरी मम्मा लग रही हो.'

आदिरा से बहुत डरती है रानी मुखर्जी

वहीं एक्ट्रेस रानी मुखर्जी ने आगे बताया कि 'वह अपने बेटी आदिरा से बहुत डरती हैं. आदिरा मुझे डांटती भी हैं. वह जेन अल्फा है और वो मेरे पर भड़ भी जाती है और फिर मुझे सुननी भी पड़ती है. क्योंकि हर जनरेशन बदलती है. जैसे कि मुझे अपनी मां से बहुत थप्पड़ पड़ते थे, लेकिन मैं ऐसा अपनी बेटी के साथ नहीं कर सकती हूं. क्योंकि वो मुझे उल्टा मार देगी. नेशनल अवॉर्ड के दौरान वह पूरे घर में उछल-कूद कर रही थी. ये बहुत प्यारा है लेकिन क्योंकि वह एक अल्फा बच्ची है. मैं उससे बहुत डरती हूं.' बता दें कि एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की अपकमिंग फिल्म 'मर्दानी 3' सिनेमाघरों में 30 जनवरी 2026 को दस्तक देने वाली है.