Advertisement
trendingNow13079670
Hindi Newsबॉलीवुड‘थप्पड़ नहीं मार सकती, उल्टा मार देगी’, जेन अल्फा बेटी से डरती है मर्दानी 3 की हसीना, कहा- स्क्रीन पर मुझे रोता...

‘थप्पड़ नहीं मार सकती, उल्टा मार देगी’, जेन अल्फा बेटी से डरती है 'मर्दानी 3' की हसीना, कहा- 'स्क्रीन पर मुझे रोता...'

Rani Mukerji On Daughter: 'मर्दानी 3' एक्ट्रेस रानी मुखर्जी ने हाल ही में अपनी बेटी आदिरा के बारे में बात की और बताया कि वह अपनी बेटी से काफी डरती है. हसीना ने बताया कि वह अपनी बेटी को थप्पड़ भी नहीं मार सकतीं, क्योंकि वह उल्टा उन्हें मार देगी.

 

 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Jan 19, 2026, 05:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मेरी बेटी आदिरा मेरी सबसे बड़ी चीयरलीडर
मेरी बेटी आदिरा मेरी सबसे बड़ी चीयरलीडर

Rani Mukerji On Daughter: बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'मर्दानी 3' को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है. इस फिल्म का दर्शकों के बीच काफी बज बना हुआ है. हसीना की फिल्म 'मर्दानी 3' का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है. रानी अपनी अपकमिंग फिल्म के प्रमोशन में बिजी चल रही है. हाल ही में हसीना ने अपनी 10 साल की बेटी आदिरा के बारे में बात की, जिसका चेहरा उन्होंने अभी तक फैंस को नहीं दिखाया है. हालांकि उसके बारे में कभी बात करने से कतराती नहीं हैं. 

आदिरा एक्ट्रेस की बड़ी चीयरलीडर
रानी मुखर्जी ने बताया कि आदिरा उनकी सबसे बड़ी चीयरलीडर है और वह कभी उनकी फिल्में नहीं देखती. रानी ने अपनी बेटी आदिरा को 'जेन अल्फा' जनरेशन कहा और बताया कि वह उसे थप्पड़ भी नहीं मार सकती हैं, वरना वह उन्हें उल्टा मार देगी. दरअसल, रानी मुखर्जी ने हाल ही में 'जूम' संग बातचीत के दौरान बताया कि 'मेरे पिता गुजरने के बाद, मुझे अपने अभिनय पर उनके फीडबैक की काफी कमी खलती है. ये बहुत मुश्किल है, लेकिन भगवान ही चीजों को संतुलित करते हैं. पिता के बदले उन्होंने मुझे मेरी बेटी दी. वह मेरे सबसे ज्यादा क्लोज है और मेरे पर उसको काफी गर्व भी है.' 

1 घंटा 53 मिनट की क्राइम थ्रिलर ने OTT पर मचाया तहलका, हर सीन खड़े कर देगा रोंगटे, क्लाइमैक्स तक कांप जाएगी रूह, IMDb ने दी 7.3 रेटिंग

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

बेटी ने ले ली उनके पिता की जगह 
रानी मुखर्जी ने आगे बताया कि 'उनकी बेटी ने उनके पिता की जगह ले ली है. अब वह मेरी सबसे बड़ी चीयरलीडर है. उसने मेरी फिल्में नहीं देखी क्योंकि वह मेरे बहुत ज्यादा क्लोज है. वह मुझे स्क्रीन पर भी रोता हुआ नहीं देख सकती. इसलिए उसे मुझे स्क्रीन पर देखना, थोड़ा मुश्किल लगता है और जब स्क्रीन पर में डांस करती हूं या खुश होती हूं तो उसे काफी अच्छा लगता है. उसे मेरी फिल्म 'हिचकी' काफी पसंद है. थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक, बंटी और बबली भी अच्छी लगती है. लेकिन मेरी फिल्म 'कुछ कुछ होता है' देखने में उसे दिक्कत होती है क्योंकि पहले सीन में मैं मर गई थी.'

एक्शन थ्रिलर फिल्म को सेंसर बोर्ड ने किया पास, 'मर्दानी 3' को मिला सर्टिफिकेट, रनटाइम बना फ्रेंचाइजी का रिकॉर्ड

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

एक्ट्रेस को मेकअप में पसंद नहीं करती बेटी 
एक्ट्रेस ने आगे बताया कि 'उनकी बेटी को वह मेकअप में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है. जब मैं मेकअप करती हूं तो वो कहती है मम्मा तुम मेरी मां जैसी नहीं लग रही और जब मैं उसे हटाती हूं तो वो मेरे पास आती है और कहती है हां अब तुम मेरी मम्मा लग रही हो.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आदिरा से बहुत डरती है रानी मुखर्जी 
वहीं एक्ट्रेस रानी मुखर्जी ने आगे बताया कि 'वह अपने बेटी आदिरा से बहुत डरती हैं. आदिरा मुझे डांटती भी हैं. वह जेन अल्फा है और वो मेरे पर भड़ भी जाती है और फिर मुझे सुननी भी पड़ती है. क्योंकि हर जनरेशन बदलती है. जैसे कि मुझे अपनी मां से बहुत थप्पड़ पड़ते थे, लेकिन मैं ऐसा अपनी बेटी के साथ नहीं कर सकती हूं. क्योंकि वो मुझे उल्टा मार देगी. नेशनल अवॉर्ड के दौरान वह पूरे घर में उछल-कूद कर रही थी. ये बहुत प्यारा है लेकिन क्योंकि वह एक अल्फा बच्ची है. मैं उससे बहुत डरती हूं.' बता दें कि एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की अपकमिंग फिल्म 'मर्दानी 3' सिनेमाघरों में 30 जनवरी 2026 को दस्तक देने वाली है. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Rani MukerjiMardaani 3

Trending news

एक मंच के बाद भी दिखी लंबी दूरी, राहुल ने थरूर को क्यों नहीं दिया भाव?
Rahul Gandhi
एक मंच के बाद भी दिखी लंबी दूरी, राहुल ने थरूर को क्यों नहीं दिया भाव?
नितिन नबीन के जरिए जेन जी को लुभा रही BJP? बनाया सबसे कम उम्र वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष
nitin Nabin
नितिन नबीन के जरिए जेन जी को लुभा रही BJP? बनाया सबसे कम उम्र वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष
15 बीघा की जमीन और 100 करोड़ का खर्च, बाबरी मस्जिद के बाद बंगाल में बनेगा राम मंदिर
West Bengal
15 बीघा की जमीन और 100 करोड़ का खर्च, बाबरी मस्जिद के बाद बंगाल में बनेगा राम मंदिर
ये नेता कौन हैं जिन्हें शाह और राजनाथ कागज सौंप रहे? नितिन नबीन के नामांकन का नजारा
BJP president election
ये नेता कौन हैं जिन्हें शाह और राजनाथ कागज सौंप रहे? नितिन नबीन के नामांकन का नजारा
‘अपने पड़ोस में दहशत की पाठशाला मंजूर नहीं', आतंकवाद पर जयशंकर की पोलैंड को दो टूक
S Jaishankar
‘अपने पड़ोस में दहशत की पाठशाला मंजूर नहीं', आतंकवाद पर जयशंकर की पोलैंड को दो टूक
'महान देश खामोशी से नहीं बनते...', राहुल गांधी का सरकार और सिस्टम पर तीखा हमला
Rahul Gandhi
'महान देश खामोशी से नहीं बनते...', राहुल गांधी का सरकार और सिस्टम पर तीखा हमला
गुजरात से आम आदमी पार्टी के लिए आई खुशखबरी, कांग्रेस को होगी टेंशन
Gujarat Politics
गुजरात से आम आदमी पार्टी के लिए आई खुशखबरी, कांग्रेस को होगी टेंशन
गणतंत्र दिवस से पहले अलर्ट! भारत में हमले की फिराक में ISI; हरकत में एजेंसियां
Republic Day Security Alert
गणतंत्र दिवस से पहले अलर्ट! भारत में हमले की फिराक में ISI; हरकत में एजेंसियां
नितिन नबीन ने दाखिल किया भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का नामांकन, पार्टी नेताओं ने...
Nitin Nabeen
नितिन नबीन ने दाखिल किया भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का नामांकन, पार्टी नेताओं ने...
हमें पता है आपकी माफी... कर्नल सोफिया पर टिप्पणी करने वाले मंत्री की माफी फिर खारिज
Supreme Court
हमें पता है आपकी माफी... कर्नल सोफिया पर टिप्पणी करने वाले मंत्री की माफी फिर खारिज