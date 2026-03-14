राजकुमार राव की एक्शन थ्रिलर फिल्म का ऐलान, इस एक्ट्रेस संग करेंगे पहली बार रोमांस, रिलीज डेट है ये

RajKummar Rao New Film Raftaar: राजकुमार राव और कीर्ति सुरेश की मच अवेटेड फिल्म 'रफ्तार' की रिलीज डेट का ऐलान हो गया है. आदित्य निंबालकर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को 'कांपा फिल्म' के बैनर तले पत्रलेखा ने प्रोड्यूस किया है. ये फिल्म इसी साल 24 जुलाई को सिनेमाघर में रिलीज होगी.

राजकुमार राव की 'रफ्तार'

'रफ्तार' की कहानी एक ऐसी दुनिया पर आधारित है जहां बड़े सपने साम्राज्य खड़े करते हैं,और कामयाबी की एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है. इस फिल्म में दिखाया जाएगा कि जैसे-जैसे पैसा, पावर और लालच बढ़ता है, उनकी जीतने की भूख प्यार के आड़े आने लगती है. कामयाबी का यह सफर जितना रोमांचक है, गिरने के बाद सवाल उतना ही सीधा है: क्या वे लड़कर फिर से टॉप पर पहुंच पाएंगे,या फिर यहीं सब खत्म हो जाएगा?

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24 जुलाई को आर रही मूवी

इस मूवी में राजकुमार राव और कीर्ति के अलावा अनुराग ठाकुर, रोहन वर्मा,तान्या और रजत कपूर जैसे टैलेंटेड एक्टर्स भी अहम किरदारों में नजर आएंगे. इस फिल्म को लेकर राजकुमार राव ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट लिखा और फिल्म का पोस्टर शेयर किया. एक्टर ने कैप्शन में लिखा- 'महत्वाकांक्षा ने इसे बनाया. लालच इसकी परीक्षा लेगा. रफ्तार, 24 जुलाई को आपके नजदीकी सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है.'

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आखिरी बार इस मूवी में आए थे नजर

राजकुमार राव इससे पहले साल 2025 में आई फिल्म 'भूल चूक माफ' में दिखे थे. इस फिल्म में एक्टर के साथ वामिका गब्बी, सीमा पाहवा और संजय मिश्रा थे. इस फिल्म का डायरेक्शन करण शर्मा ने किया था. 50 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्डवाइड 85 करोड़ कमाए थे. इससे पहले 2025 में राजकुमार की 'मालिक' आई थी जो फ्लॉप गई. आपको बता दें, राजकुमार ने अपने करियर की शुरुआत 'लव सेक्स और धोखा' फिल्म से साल 2010 में की थी. इस मूवी के बाद राजकुमार ने एक से एक बेहतरीन फिल्में की और बॉक्स ऑफिस पर खुद को साबित कर दिया.

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