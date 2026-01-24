Advertisement
trendingNow13084950
Hindi Newsबॉलीवुडबर्फीली वादियों में खून से लथपथ नजर आए शाहरुख खान, 2026 की धमाकेदार एक्शन थ्रिलर फिल्म King इस दिन मचाएगी कोहराम

बर्फीली वादियों में खून से लथपथ नजर आए शाहरुख खान, 2026 की धमाकेदार एक्शन थ्रिलर फिल्म King इस दिन मचाएगी कोहराम

King Release Date: साल 2026 की मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्म 'किंग' की रिलीज डेट का ऐलान शाहरुख खान ने कर दिया है. इस डेट को शाहरुख ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया. जिसमें शाहरुख खान धमाकेदार एक्शन करते नजर आए.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Jan 24, 2026, 05:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

किंग रिलीज डेट
किंग रिलीज डेट

King Film Date Annoucned: शाहरुख खान की मचअवेटेड फिल्म 'किंग' की रिलीज डेट का ऐलान हो गया है. इस तारीख के ऐलान के साथ ही एक छोटा सा वीडियो भी रिलीज किया गया जिसमें शाहरुख खान बर्फीली वादियो में खून से लथपथ गरजते हुए नजर आए.ये एक्शन और धमाकेदार फिल्म इसी साल 24 दिसंबर को थिएटर में रिलीज होगी. जिसकी एनाउंसमेंट खुद किंग खान ने की. 

खून से लथपथ शाहरुख

इस चंद सेकेंड के वीडियो में व्हाइट शर्ट और डेनिम जींस पहने किंग खान बर्फीली वादियों के बीच शेर की तरह दहाड़ते नजर आए. इसके साथ ही उनका खून से लथपथ एक सीन भी सामने आया. जिसमें को ताबड़तोड़ एक्शन करते दिखे. किंग का ये छोटा सा वीडियो रिलीज होते ही मिनटों में वायरल हो गया. 

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Shah Rukh Khan (@iamsrk)

24 दिसंबर, 2026 को आएगी मूवी
शाहरुख खान की इस फिल्म की रिलीज डेट को लेकर फैंस लगातार कयास लगाए जा रहे थे. मेकर्स ने ये तो साफ कर दिया था ये मूवी इसी साल आएगी. लेकिन, कब आएगी इसका खुलासा वीडियो के साथ किया. ये फिल्म 24.12.2026 को थिएटर में आएगी. इस डेट और वीडियो को शेयर करते हुए शाहरुख खान ने  लिखा- किंग गरजने के लिए तैयार है 24.12.2026 को सिनेमाघरों में. किंग की तारीख का ऐलान.

'मेरी कमर पर हाथ रखा और...' बाप-दादा की उम्र के मर्द ने मौनी रॉय संग की बदसलूकी, किया शॉकिंग खुलासा

 

फैंस बेसब्र
फिल्म की रिलीज डेट के ऐलान होते ही फैंस का एक्साइमेंट सातवें आसमान पर है. वो इस फिल्म को देखने के लिए काफी बेसब्री और उनकी इस बेसब्री कमेंट बॉक्स में साफ नजर आ रही है. एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने अपनी खुशी जाहिर की. तो वहीं कई फैंस लगातार कमेंट कर अपना एक्साइटमेंट शो कर रहे हैं. शाहरुख खान की इस एक्शन थ्रिलर फिल्म को सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया है. जिसमें शाहरुख खान मुख्य भूमिका में होंगे. इसके अलावा दीपिका पादुकोण, सुहाना खान, और अभिषेक बच्चन भी नजर आएंगे. इसका टीजर पहले ही आउट हो चुका है जिसमें किंग खान धमाकेदार एक्शन करते दिखे थे.

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Shah Rukh KhanKing Film

Trending news

26 जनवरी पर दिखेगा A कंटिजेंट का जलवा, करण-अर्जुन और CD वॉरियर की जोड़ी मचा देगी धूम
26 January
26 जनवरी पर दिखेगा A कंटिजेंट का जलवा, करण-अर्जुन और CD वॉरियर की जोड़ी मचा देगी धूम
'मुंब्रा को हरा बना देंगे' वाली AIMIM पार्षद सहर शेख की उड़ी नींद, कहा- माफ करो
Mumbai News
'मुंब्रा को हरा बना देंगे' वाली AIMIM पार्षद सहर शेख की उड़ी नींद, कहा- माफ करो
देशभक्ति पर उपदेश देने की जरूरत नहीं... राज्यपाल के रवैये पर स्टालिन ने साधा निशाना
MK Stalin
देशभक्ति पर उपदेश देने की जरूरत नहीं... राज्यपाल के रवैये पर स्टालिन ने साधा निशाना
मान सरकार की ऐतिहासिक पहल: गणतंत्र दिवस पर गुरु तेग बहादुर साहिब को समर्पित झांकी
punjab on republic day
मान सरकार की ऐतिहासिक पहल: गणतंत्र दिवस पर गुरु तेग बहादुर साहिब को समर्पित झांकी
'कांग्रेस लाइन नहीं की क्रॉस...',पार्टी में छिड़ी अनबन के बीच बोले शशि थरूर
Kerala News
'कांग्रेस लाइन नहीं की क्रॉस...',पार्टी में छिड़ी अनबन के बीच बोले शशि थरूर
भावना नहीं-पहचान है 'प्रेम', संविधान के हर पन्ने पर क्यों लिखा है ये 'PREM' शब्द?
Indian Constitution
भावना नहीं-पहचान है 'प्रेम', संविधान के हर पन्ने पर क्यों लिखा है ये 'PREM' शब्द?
‘करप्शन और परिवारवाद का खेल खत्म’- तमिलनाडु से मोदी का बड़ा दावा, NDA जनता की पसंद
Tamil Nadu Elections
‘करप्शन और परिवारवाद का खेल खत्म’- तमिलनाडु से मोदी का बड़ा दावा, NDA जनता की पसंद
इंजीनियर रशीद को मिली 'पैरोल'; जेल से जाएंगे पार्लियामेंट, इस बार कौन उठाएगा खर्च?
Engineer Rashid
इंजीनियर रशीद को मिली 'पैरोल'; जेल से जाएंगे पार्लियामेंट, इस बार कौन उठाएगा खर्च?
परीक्षा से पहले आग में झोंकी मार्कशीट, करियर नहीं सेवा चुनी; विनायक कैसे बने विनोबा?
Vinoba Bhave Story
परीक्षा से पहले आग में झोंकी मार्कशीट, करियर नहीं सेवा चुनी; विनायक कैसे बने विनोबा?
'आपके जीवन में बसंत आ रहा...',PM ने शुरू किया 61 हजार छात्रों के जीवन का नया चैप्टर
PM Modi
'आपके जीवन में बसंत आ रहा...',PM ने शुरू किया 61 हजार छात्रों के जीवन का नया चैप्टर