बर्फीली वादियों में खून से लथपथ नजर आए शाहरुख खान, 2026 की धमाकेदार एक्शन थ्रिलर फिल्म King इस दिन मचाएगी कोहराम

King Film Date Annoucned: शाहरुख खान की मचअवेटेड फिल्म 'किंग' की रिलीज डेट का ऐलान हो गया है. इस तारीख के ऐलान के साथ ही एक छोटा सा वीडियो भी रिलीज किया गया जिसमें शाहरुख खान बर्फीली वादियो में खून से लथपथ गरजते हुए नजर आए.ये एक्शन और धमाकेदार फिल्म इसी साल 24 दिसंबर को थिएटर में रिलीज होगी. जिसकी एनाउंसमेंट खुद किंग खान ने की.

खून से लथपथ शाहरुख

इस चंद सेकेंड के वीडियो में व्हाइट शर्ट और डेनिम जींस पहने किंग खान बर्फीली वादियों के बीच शेर की तरह दहाड़ते नजर आए. इसके साथ ही उनका खून से लथपथ एक सीन भी सामने आया. जिसमें को ताबड़तोड़ एक्शन करते दिखे. किंग का ये छोटा सा वीडियो रिलीज होते ही मिनटों में वायरल हो गया.

Add Zee News as a Preferred Source

24 दिसंबर, 2026 को आएगी मूवी

शाहरुख खान की इस फिल्म की रिलीज डेट को लेकर फैंस लगातार कयास लगाए जा रहे थे. मेकर्स ने ये तो साफ कर दिया था ये मूवी इसी साल आएगी. लेकिन, कब आएगी इसका खुलासा वीडियो के साथ किया. ये फिल्म 24.12.2026 को थिएटर में आएगी. इस डेट और वीडियो को शेयर करते हुए शाहरुख खान ने लिखा- किंग गरजने के लिए तैयार है 24.12.2026 को सिनेमाघरों में. किंग की तारीख का ऐलान.

'मेरी कमर पर हाथ रखा और...' बाप-दादा की उम्र के मर्द ने मौनी रॉय संग की बदसलूकी, किया शॉकिंग खुलासा

फैंस बेसब्र

फिल्म की रिलीज डेट के ऐलान होते ही फैंस का एक्साइमेंट सातवें आसमान पर है. वो इस फिल्म को देखने के लिए काफी बेसब्री और उनकी इस बेसब्री कमेंट बॉक्स में साफ नजर आ रही है. एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने अपनी खुशी जाहिर की. तो वहीं कई फैंस लगातार कमेंट कर अपना एक्साइटमेंट शो कर रहे हैं. शाहरुख खान की इस एक्शन थ्रिलर फिल्म को सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया है. जिसमें शाहरुख खान मुख्य भूमिका में होंगे. इसके अलावा दीपिका पादुकोण, सुहाना खान, और अभिषेक बच्चन भी नजर आएंगे. इसका टीजर पहले ही आउट हो चुका है जिसमें किंग खान धमाकेदार एक्शन करते दिखे थे.