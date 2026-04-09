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Hindi NewsबॉलीवुडDacoit Review: इश्क, धोखा और बंदूक... बेहतरीन है मृणाल ठाकुर और अदिवि शेष की डकैत

Dacoit Review: इश्क, धोखा और बंदूक... बेहतरीन है मृणाल ठाकुर और अदिवि शेष की 'डकैत'

Dacoit: A Love Story Review: ये कहानी सीधी नहीं है… ये वो किस्सा है, जहां इश्क पहले सिर चढ़कर बोलता है, फिर वही इश्क दिल को ऐसा तोड़ता है कि आदमी खुद को ही पहचानना छोड़ देता है. 'डकैत: एक लव स्टोरी' एक ऐसी ही टेढ़ी-मेढ़ी मोहब्बत की दास्तान है, जिसमें प्यार भी है, गुस्सा भी है और एक अधूरा हिसाब भी.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Apr 09, 2026, 11:32 PM IST
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डकैत’ फिल्म रिव्यू
डकैत’ फिल्म रिव्यू

फिल्म: डकैत-  एक प्रेम कथा
निर्देशक: शेनिल देव
अवधि: 2 घंटे 35 मिनट
स्टारकास्ट: अदिवि शेष, मृणाल ठाकुर, अनुराग कश्यप, प्रकाश झा, सुनील, अतुल कुलकर्णी, जैन मैरी खान और कामाक्षी भास्करला
रेटिंग्स: 3.5 

क्या है कहानी?

कहानी में एक लड़का है, जो कभी इश्क में डूबा हुआ था. हालात ऐसे पलटते हैं कि वही लड़का बंदूक उठा लेता है और बन जाता है डकैत. वक्त गुजरता है और फिर एक दिन उसका सामना उसी लड़की से होता है, जिससे उसने कभी दिल से मोहब्बत की थी. अब दोनों के बीच न तो पहले जैसा प्यार बचा है, न ही सीधी-सी नफरत, बस एक उलझा हुआ रिश्ता है, जो हर मुलाकात के साथ और पेचीदा होता जाता है.

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दोनों एक-दूसरे पर पड़े भारी

अदिवि शेष ने इस किरदार को बड़े सधे अंदाज में निभाया है. वह चिल्लाते नहीं, लेकिन उनका गुस्सा और दर्द आंखों से साफ झलकता है. वहीं, मृणाल ठाकुर ने भी कमाल का काम किया है. कभी मासूम लगती हैं, तो कभी लगता है कि पूरी बाजी उन्हीं के इशारों पर चल रही है. दोनों के बीच की केमिस्ट्री पारंपरिक नहीं है, बल्कि खट्टी-मीठी और टकराव भरी है. बाकी कलाकार भी कहानी को मजबूत बनाते हैं, जिसमें प्रकाश राज अपनी मौजूदगी से हर सीन में वजन भर देते हैं. सुनील यहां अपने अलग रंग में दिखते हैं और चौंकाते हैं.

क्यों देखें मूवी?

निर्देशक शेनिल देव ने फिल्म को चमक-दमक से दूर रखा है. पूरा माहौल कच्चा और असली लगता है—धूल उड़ती है, सन्नाटा गूंजता है और हर फ्रेम में एक सूखापन नजर आता है. कुछ सीन लंबे खिंचते हैं और कुछ मोड़ पहले ही समझ में आ जाते हैं. अगर एडिटिंग थोड़ी और बेहतरीन होती, तो मजा और बढ़ सकता था. आखिर में बात सीधी है, ये फिल्म प्यार की मीठी कहानी नहीं सुनाती… ये उस दर्द की कहानी है, जो प्यार के बाद रह जाता है. और सच कहें, तो वही दर्द सबसे ज्यादा चुभता है. ऐसे में इस मूवी को एक बार तो देखना बनता है

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About the Author
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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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