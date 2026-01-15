'तुम क्या हराओगे? तुम्हारे पाकिस्तान में उतने लोग नहीं..जितने...' 'बॉर्डर 2' का ट्रेलर रिलीज, सनी देओल की दहाड़ ने छुड़ाए पसीने

Border 2 Trailer Release: सनी देओल की 2026 की मचअवेटेड फिल्म बॉर्डर 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है. 3 मिनट 25 सेकेंड के ट्रेलर में ऐसा बवाल मचाया है कि जिसे देखने के बाद आप इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार करेंगे. इस ट्रेलर में शुरुआत से लेकर आखिर तक ऐसे धमाकेदार डायलॉग भरे पड़े है जो पाकिस्तान को धोने के लिए काफी हैं.

सनी की कलेजा चीरने वाली आवाज

इस ट्रेलर री शुरुआत धमाकेदार डायलॉग से होती है. जिसमें सनी देओल कहते हैं- फौजी के लिए बॉर्डर पर खींची गई एक रेखा सिर्फ एक लकीर नहीं है बल्कि एक वादा है अपने देश से...कि जहां वो खड़ा है उसके आगे कोई नहीं जाएगा.ना ही कोई सिपाही और ना ही उसका कोई इरादा. आज चाहे कुछ भी हो जाए...हम ये वादा टूटने नहीं देंगे. सनी देओल के अलावा वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ भी डायलॉग बोलते दिखते हैं. लेकिन, सनी देओल के सामने उनकी आवाज थोड़ी फीकी सी लगती है.

Add Zee News as a Preferred Source

सनी ने शेयर किया पोस्ट

इस ट्रेलर को फिल्म की सारी स्टार कास्ट ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. सनी देओल ने शेयर करते हुए लिखा- 'एक युद्ध जो हमेशा याद रहेगा...एक लीगेसी जो चलती जा रही है...बॉर्डर 2 ट्रेलर आउट नाउ...23 जनवरी को सिनेमाघर में रिलीज होगी.'

'बॉलीवुड मुझे अभी तक आउटसाइडर समझता है..' फिल्मों में काम पर बोले ए आर रहमान, 8 साल में बदल गया सब कुछ

फैंस को पसंद आया ट्रेलर

'बॉर्डर 2' के इस दमदार ट्रेलर को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं. ज्यादातर लोगों ने यूट्यूब पर इस ट्रेलर पर रिएक्ट किया और जमकर तारीफ की. 'बॉर्डर 2' फिल्म के अभी तक 9 गानों के ऑडियो आउट हो चुके हैं. जो फैंस को काफी पसंद आया.यहां तक कि पहले पार्ट के 'संदे से आते है' गाने को जैसलमेर में तनोट माता मंदिर के सामने ऑडियो लॉन्च किया गया. जिसमें BSF जवानों के साथ 'बॉर्डर 2' की टीम के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे. ये फिल्म 23 जनवरी को रिलीज होगी. इसके निर्देशन अनुराग सिंह हैं.