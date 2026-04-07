डर के साथ डबल एंटरटेनमेंट…'भूत बंगला' से पहले इन फिल्मों ने मचाया था धमाल, क्यों बॉक्स ऑफिस पर हिट हो जाता है हॉरर कॉमेडी का फॉर्मूला

Horror Comedy Formula: बॉलीवुड में इन दिनों हॉरर-कॉमेडी जॉनर एक बार फिर सुर्खियों में छा गया है और इसकी वजह अक्षय कुमार की ‘भूत बंगला’ (Bhoot Bangla) है. जिसे लेकर फैंस के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है. खास बात ये है कि इस फिल्म के जरिए अक्षय कुमार एक बार फिर कॉमेडी और डर के मिक्चर के साथ दर्शकों का मनोरंजन करने आ रहे हैं. लेकिन बीते कुछ सालों में इस जॉनर ने जिस तरह से बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल की है, जिसने फिल्ममेकर का ध्यान अपनी ओर खींचा लिया है.
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हॉरर-कॉमेडी का ट्रेंड सिर्फ अभी से नहीं है, बल्कि ये सालों से चला आ रहा है, जिसमें अक्षय कुमार की ‘भूल भूलैया’ (Bhool Bhulaiyaa), श्रद्धा कपूर की ‘स्त्री’ (Stree) जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल है, जिन्होंने कंटेंट और एंटरटेनमेंट का बेहतरीन बैलेंस स्क्रिन पर दिखाया है. इसके बाद अजय देवगन की ‘गोलमाल’ (Golmaal Again) जैसी कॉमेडी फिल्मों ने भी ये साबित कर दिया कि डर और हंसी का कॉम्बिनेशन से दर्शकों का दिल आसानी से जीता जा सकता है. इन फिल्मों की सफलता से ये साबित होता ही कि अगर कहानी मजबूत हो और कॉमिक टाइमिंग सटीक हो, तो ये फॉर्मूला हर बार काम करता है.
हॉरर-कॉमेडी की सबसे बड़ी ताकत इसका इमोशनल बैलेंस है, जहां एक ओर डर लोगों को स्क्रीन से बांधे रखता है, तो वहीं कॉमेडी उन्हें एंटरटेन करती है. यही वजह है कि ये जॉनर हर उम्र के लोगों का पसंद आता है. परिवार के साथ बैठकर देखने लायक कंटेंट होने की वजह से भी ऐसी फिल्मों की मांग बढ़ी है. इस जॉनर में ऑडियंस को दिमाग पर ज्यादा दबाव नहीं डालना पड़ता है और वो खुलकर एंटरटेनमेंट का आनंद ले पाते हैं.
ऐसे होती है हॉरर-कॉमेडी कंटेंट की पेशकश
हॉरर-कॉमेडी फिल्मों में अक्सर पुरानी कहानियां, अफवाहें और किसी भी प्रकार के सोशल मैसेज को भी अनोखे ढंग से पेश किया जाता है, जिसका सबसे बेहतरीन उदाहरण श्रद्धा कपूर की फिल्म ‘स्त्री’ है. इस फिल्म में वूमन सेफ्टी जैसे मुद्दे को हल्के-फुल्के अंदाज में दिखाया गया है. वहीं अक्षय कुमार की ‘भूल भूलैया’ (Bhool Bhulaiyaa) में मानसिक समस्याओं जैसे पहलू को कॉमेडी के साथ जोड़ा गया. इस तरह ये फिल्में सिर्फ हंसाती या डराती ही नहीं, बल्कि एक जरूरी मैसेज छोड़ जाती हैं.
अब ‘भूत बांगला’ की बारी
अब सभी की नजरें, अक्षय कुमार की ‘भूत बांगला’ (Bhoot Bangla) पर टिकी हैं कि क्या ये फिल्म भी इसी सफल फॉर्मूले को आगे बढ़ा पाएगी या नहीं. वहीं फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते ही अक्षय कुमार की कॉमिक टाइमिंग और फिल्म की थीम को देखते हुए उम्मीदें काफी ज्यादा हैं. अगर ये फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतरती है, तो एक बार फिर ये साबित हो जाएगा कि हॉरर-कॉमेडी का जादू बॉक्स ऑफिस पर लंबे समय तक कायम रहने वाला है. ये फिल्म इस साल 17 अप्रैल, 2026 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी, जिसमें परेश रावल, राजपाल यादव, तब्बू, वामिका गब्बी और असरानी जैसे कलाकार नजर आएंगे.
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