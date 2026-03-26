‘धुरंधर 2’ के कायल हुए सितारे... कंगना रनौत से लेकर विक्की कौशल ने बांधे तारीफों के पुल, बोले- ‘ये नए भारत की...’

Bollywood Celebs Praise Dhurandhar 2: दिल्ली में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ दिल्ली (IFFD) 2026 की शुरुआत काफी शानदार अंदाज में हुई. 25 मार्च को भारत मंडपम में इसका उद्घाटन किया गया, जहां फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे पहुंचे. इस इवेंट का उद्घाटन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया. रेड कार्पेट पर हेमा मालिनी और शर्मिला टैगोर जैसे दिग्गज कलाकार नजर आए. वहीं कंगना रनौत, विक्की कौशल, विवेक ओबेरॉय, प्रोसेनजीत चटर्जी और श्वेता बसु प्रसाद जैसे कई मशहूर चेहरे भी इस मौके पर मौजूद रहे.

इस फेस्टिवल के दौरान आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर: द रिवेंज’ की चर्चा सबसे ज्यादा हुई. कई कलाकारों ने फिल्म की जमकर तारीफ की. मीडिया से बात करते हुए विक्की कौशल ने कहा कि उन्हें इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटमेंट है. उन्होंने बताया कि उन्हें पहला पार्ट बहुत पसंद आया था और अब वो इसका दूसरा पार्ट बड़े पर्दे पर देखने के लिए एक्साइटेड हैं. हाल ही में अपनी फिल्म ‘छावा’ से तारीफ बटोर चुके विक्की ने कहा कि इस फ्रेंचाइजी को मिल रहा प्यार देखकर उन्हें बहुत खुशी हो रही है.

सितारों ने जमकर की ‘धुरंधर 2’ की तारीफ

कंगना रनौत, जो इस इवेंट में सांसद के तौर पर भी शामिल हुईं, उन्होंने सिनेमा की ताकत पर बात की. उन्होंने कहा, ‘‘धुरंधर’ जैसी फिल्में नए भारत की सोच को दिखाती हैं और ऐसे प्लेटफॉर्म ज्यादा होने चाहिए जहां इस तरह की कहानियां सामने आएं’. वहीं विवेक ओबेरॉय ने भी फिल्म की तारीफ करते हुए कहा, ‘इस फिल्म और इसकी टीम ने भारत की आवाज को दुनिया तक पहुंचाने का काम किया है’. उन्होंने कहा कि आज भारतीय फिल्मों को दुनियाभर में पहचान मिल रही है. ये फेस्टिवल 31 मार्च तक चलेगा.

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सिनेमा में महिलाओं के योगदान पर बोलीं एक्ट्रेस

इसमें भारत के साथ-साथ दुनिया भर की कई फिल्में दिखाई जाएंगी. इसका मकसद नए और पुराने दोनों तरह के टैलेंट को एक मंच देना है. 2002 में ‘मकड़ी’ फिल्म से घर-घर में पहचान बनाने वालीं एक्ट्रेस श्वेता बसु प्रसाद ने कहा कि सिनेमा में महिलाओं के योगदान को पहचान देना बहुत जरूरी है. उन्होंने बताया कि महिलाएं सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, बल्कि राइटिंग, डायरेक्शन और डिजाइन जैसे कई क्षेत्रों में शानदार काम कर रही हैं. बंगाली सिनेमा के बड़े स्टार प्रोसेनजीत चटर्जी ने भी इस फेस्टिवल की अहमियत पर बात की.

लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित हुए कलाकार

उन्होंने कहा कि ऐसे इवेंट्स नए कलाकारों के लिए उम्मीद की तरह होते हैं. यहां उन्हें अपने टैलेंट को दिखाने का मौका मिलता है और इंडस्ट्री में आगे बढ़ने का रास्ता भी खुलता है. उनके मुताबिक, इस तरह के फेस्टिवल से फिल्म इंडस्ट्री को नई ऊर्जा मिलती है और क्रिएटिव लोगों को आगे आने का मौका मिलता है. फेस्टिवल के पहले दिन कई दिग्गज कलाकारों को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें हिंदी सिनेमा के दिग्गज सितारों शर्मिला टैगोर, धर्मेंद्र और नंदामुरी बालकृष्ण का नाम शामिल रहा.

क्या है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ दिल्ली?

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सिनेमा लोगों को जोड़ने और उन्हें इंस्पायर करने का काम करता है. इस फेस्टिवल की शुरुआत ऑलिवर लैक्से की फिल्म ‘सिरात’ की स्क्रीनिंग के साथ हुई, जिसने पूरे हफ्ते चलने वाले इस जश्न का शानदार आगाज किया. बता दें, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ दिल्ली एक बड़ा फिल्म इवेंट है, जहां भारत और दुनिया की अच्छी फिल्में दिखाई जाती हैं. इसका मकसद नए कलाकारों को मौका देना और अलग तरह की फिल्मों को लोगों तक पहुंचाना है, जो कई दिनों तक चलता है.