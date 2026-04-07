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Hindi Newsबॉलीवुडधुरंधर द रिवेंज लीक मामले में के दर्ज, टेलीग्राम के जरिए भेजी जा रही थी फिल्म; ऐसे सामने आया मामला

'धुरंधर द रिवेंज' लीक मामले में के दर्ज, टेलीग्राम के जरिए भेजी जा रही थी फिल्म; ऐसे सामने आया मामला

द रिवेंज' के लीक होने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. इस मामले में महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. इस मामले में पुलिस ने कॉपीराइट उल्लंघन के तहत कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Apr 07, 2026, 08:33 PM IST
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'धुरंधर द रिवेंज' लीक मामले में के दर्ज, टेलीग्राम के जरिए भेजी जा रही थी फिल्म; ऐसे सामने आया मामला

बॉलीवुड की बंपर हिट फिल्म 'धुरंधर : द रिवेंज' के लीक होने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. इस मामले में महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. इस मामले में पुलिस ने कॉपीराइट उल्लंघन के तहत कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है. साइबर पुलिस के अनुसार, इस मामले में कॉपीराइट एक्ट की धारा 51 के तहत केस दर्ज किया गया है. जांच में सामने आया है कि कुछ लोगों ने टेलीग्राम पर ग्रुप बनाकर फिल्म को अवैध तरीके से शेयर किया. ये लोग डिमांड के आधार पर यूजर्स को फिल्म उपलब्ध करा रहे थे. इससे फिल्म इंडस्ट्री को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है. नई फिल्मों के लीक होने से उनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर सीधा असर पड़ता है.

'धुरंधर-2' लीक मामले में FIR दर्ज

साइबर पुलिस ने बताया कि जांच में यह भी सामने आया है कि टेलीग्राम ग्रुप संचालक इच्छुक लोगों से पैसे वसूल कर फिल्म भेज रहे थे. फिल्म देखने के लिए करीब 50 रुपए तक चार्ज किया जा रहा था. यह पूरी गतिविधि संगठित तरीके से चलाई जाती है, जिससे फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है.

भेजी जा रही थी फिल्म

धुरंधर द रिवेंज' लीक मामले में एफआईआर दर्जमहाराष्ट्र साइबर सेल ने अब टेलीग्राम ग्रुप चलाने वालों की पहचान शुरू कर दी है. तकनीकी माध्यमों से आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस रैकेट से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा. बता दें कि फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में कई बड़े रिकॉर्ड तोड़े हैं. फैंस को फिल्म का पहला पार्ट भी काफी पसंद आया था और पार्ट-2 की भी हर तरफ खूब सराहना हो रही है. 

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'धुरंधर: द रिवेंज' में रणवीर सिंह और राकेश बेदी की एक्टिंग की खूब तारीफ हो रही है. फिल्म के निर्देशक आदित्य धर की भी खूब प्रशंसा हो रही है. यहां तक कि फिल्म को ओवरसीज मार्केट में भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहे हैं, जिसने इसके ग्रास कलेक्शन को काफी मजबूती दी है.

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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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