7वें दिन भी नहीं थमी ‘भूत बंगला’ की रफ्तार! अक्षय कुमार की हॉरर-कॉमेडी बॉक्स ऑफिस पर मच रही तहलका, झमाझम हो रही नोटों की बरसात

Bhooth Bangla Collection Day 7: अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की फिल्म ‘भूत बंगला’ सिनेमाघरों में लगातार शानदार परफॉर्म कर रही है. रिलीज के 7वें दिन भी फिल्म झमाझम कमाई कर रही है. हॉरर और कॉमेडी का ये जबरदस्त मेल लोगों को खूब पसंद आ रहा है. अब सबकी नजर इसके अगले बड़े बॉक्स ऑफिस आंकड़े पर टिकी है.
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Bhooth Bangla Collection Day 7: प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की हॉरर-कॉमेडी फिल्म ‘भूत बंगला’ इन दिनों सिनेमाघरों में दर्शकों को खूब एंटरटेन कर रही है. दोनों की जोड़ी लंबे समय बाद साथ आई है और आते ही माहौल बना दिया है. फिल्म में हॉरर और कॉमेडी का ऐसा मेल है जो लोगों को हंसाता भी है और हल्का डराता भी है. यही वजह है कि फैमिली ऑडियंस से लेकर यंग जनरेशन तक हर कोई इसे एन्जॉय कर रहा है और सिनेमाघरों में अच्छी भीड़ देखने को मिल रही है.
फिल्म की कहानी एक पुराने पुश्तैनी बंगले के इर्द-गिर्द घूमती है, जहां शादी का माहौल होता है. सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन अचानक से अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं. कभी कोई आवाज सुनाई देती है तो कभी कोई अनजाना साया दिखता है. ऐसे में घरवालों के साथ-साथ दर्शकों को भी समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है. फिल्म की खास बात ये है कि डर के बीच-बीच में कॉमेडी ऐसे आती है कि माहौल हल्का हो जाता है और बोरियत महसूस नहीं होती.
इस फिल्म में अक्षय कुमार डबल रोल में नजर आ रहे हैं. इसके अलावा उनके साथ फिल्म में परेश रावल, तब्बू, वामिका गब्बी, राजपाल यादव, जिशु सेनगुप्ता और मिथिला पालकर जैसे कलाकार नजर आते हैं. सभी ने अपने-अपने रोल में अच्छा काम किया है. खासकर कॉमिक टाइमिंग फिल्म की जान है. प्रियदर्शन का डायरेक्शन भी फिल्म को मजबूती देता है. कई जगह ऐसे सीन आते हैं जहां आप खुद को हंसने से रोक नहीं पाते, वहीं कुछ सीन अचानक चौंका देते हैं.
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अब अगर फिल्म की कमाई की बात करें तो रिलीज के सातवें दिन भी ‘भूत बंगला’ ने अच्छा परफॉर्म किया है. वीकडे होने के बावजूद फिल्म की रफ्तार धीमी नहीं पड़ी है. दर्शकों का प्यार लगातार बना हुआ है, जिसका असर बॉक्स ऑफिस पर साफ देखने को मिल रहा है. खास बात ये है कि फिल्म को क्रिटिक्स और आम दर्शकों दोनों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है, जिससे इसकी पकड़ और मजबूत हो गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक 7वें दिन फिल्म ने करीब 6.50 करोड़ का कलेक्शन किया है.
वर्किंग डे के हिसाब से ये आंकड़ा काफी ठीक माना जा रहा है. अगर कुल कमाई पर नजर डालें तो फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर लगभग 95 करोड़ के पार पहुंच चुकी है. जिस तरह से ये फिल्म लगातार कमाई कर रही है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में इसका ग्राफ और ऊपर जा सकता है. फिल्म के पहले हफ्ते के कलेक्शन की बात करें तो पेड प्रीव्यू से लेकर अब तक इसका प्रदर्शन काफी संतुलित रहा है. शुरुआती दिनों में जबरदस्त कमाई के बाद भी फिल्म ने वीकडे में अपनी पकड़ बनाए रखी.
अगर इसके वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो इसकी रफ्तार विदेशों में भी अच्छी खासी बनी हुई है. 120 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने विदेशों में भी 100 करोड़ से ज्यादा कमाई कर चुकी है. आने वाले वीकेंड तक ये 110 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है. ऐसे में कहा जा रहा है कि अक्षय कुमार की ये फिल्म साल 2026 की बड़ी हिट फिल्मों में शामिल हो सकती है. फिलहाल जिस तरह से ‘भूत बंगला’ आगे बढ़ रही है, उससे ये साफ है कि ये हॉरर-कॉमेडी दर्शकों को लंबे समय तक एंटरटेन करती रहेगी.
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