Amazon Prime का बड़ा धमाका, 2026 की रिलीज स्लेट में 55 फिल्में-सीरीज का ऐलान, 'फर्जी 2' से 'पंचायत 5' तक शामिल, देखें लिस्ट

Amazon Prime Release Slate: ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो ने साल 2026 के लिए अपनी मेगा रिलीज स्लेट का ऐलान कर दिया है. इस बार प्लेटफॉर्म दर्शकों के लिए एंटरटेनमेंट का पूरा पैकेज लेकर आ रहा है, जिसमें कई पॉपुलर सीरीज नए सीजन के साथ वापसी करेंगी. ‘दहाड़’, ‘फर्जी’ और ‘पंचायत’ जैसे हिट शोज के साथ-साथ कई नई और दमदार फिल्में भी लाइनअप में शामिल हैं.
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Amazon Prime New Show: प्राइम वीडियो ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह कंटेंट के मामले में सबसे आगे है. 19 मार्च को आयोजित इवेंट में प्लेटफॉर्म ने अब तक की सबसे बड़ी भारतीय ओरिजिनल्स स्लेट पेश की, जिसमें करीब 55 नई फिल्में और वेब सीरीज शामिल हैं. खास बात यह है कि ये प्रोजेक्ट्स हिंदी के साथ-साथ तमिल और तेलुगु भाषाओं में भी बनाए गए हैं.
इस मेगा स्लेट में स्क्रिप्टेड और अनस्क्रिप्टेड दोनों तरह के कंटेंट शामिल हैं. निखिल आडवाणी की ‘द रिवॉल्यूशनरीज’ इस लिस्ट का सबसे चर्चित प्रोजेक्ट है, जिसमें भुवन बाम, रोहित सराफ, प्रतिभा रांटा और गुरफतेह पीरजादा नजर आएंगे. इसके अलावा विजय वर्मा की ‘मटका किंग’, अली फजल, सोनाली बेंद्रे और आमिर बशीर स्टारर ‘राख’, रैपर किंग की ‘लुक्खे’ और ‘वंश: द कलयुग वॉरियर्स’ भी खास चर्चा में हैं.
नई रिलीज के साथ-साथ कई सुपरहिट सीरीज के नए सीजन भी इस स्लेट का हिस्सा हैं. शाहिद कपूर की ‘फर्जी’ का सीजन 2, ‘पंचायत’ का सीजन 5, ‘कॉल मी बे’ का सीजन 2, ‘दुपहिया’ का सीजन 2, ‘दहाड़’ सीजन 2 और ‘द ट्रेटर्स’ सीजन 2 दर्शकों को एक बार फिर एंटरटेन करने के लिए तैयार हैं.
इस बार प्राइम वीडियो के साथ कई बड़े टाई-अप्स भी देखने को मिलेंगे. ऋतिक रोशन की एचआरएक्स फिल्म्स पहली बार ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट बना रही है, जिसमें ‘स्टॉर्म’ नाम की सीरीज और ‘मेस’ नाम की फिल्म शामिल है. वहीं आलिया भट्ट की इटरनल सनशाइन प्रोडक्शन भी ‘डोंट बी शाय’ के साथ इस प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने जा रही है. इस बड़े ऐलान के बाद फैंस की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर है. 2026 में प्राइम वीडियो पर एंटरटेनमेंट का स्तर पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और दमदार होने वाला है.
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