लोगों को पंसद नहीं आई ‘पति पत्नी और वो दो’! रिलीज होते ही पिटी आयुष्मान खुराना की कॉमेडी फिल्म, पहले दिन हुई बस इतनी सी कमाई

Pati Patni Aur Woh Do Day 1 Collection: आयुष्मान खुराना की नई रोमांटिक कॉमेडी फिल्म ‘पति पत्नी और वो 2’ 15 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही, लेकिन पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर इसकी शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही. कई दर्शकों ने फिल्म को हल्की-फुल्की फैमिली एंटरटेनर बताया, तो कुछ लोगों को इसकी कहानी ज्यादा खास नहीं लगी. रिलीज से पहले फिल्म को लेकर अच्छा माहौल था, लेकिन पहले दिन कम कमाई ने मेकर्स की टेंशन जरूर बढ़ा दी है.

सैकनिल्क की शुरुआत रिपोर्ट के मुताबिक, ‘पति पत्नी और वो 2’ ने पहले दिन करीब 3.85 करोड़ रुपये की कमाई की. फिल्म देशभर में 6 हजार से ज्यादा शोज में रिलीज हुई थी, लेकिन इसके बावजूद थिएटरों में दर्शकों की संख्या काफी कम रही. सुबह के शोज में ऑक्यूपेंसी लगभग 5 प्रतिशत रही, जबकि दोपहर और शाम के शोज में भी ज्यादा भीड़ नहीं दिखी. यही वजह रही कि फिल्म पहले दिन बड़ा रिकॉर्ड बनाने में पीछे रह गई. कई ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले वीकेंड पर फिल्म की कमाई में थोड़ी बढ़तरी हो सकती है.

सोशल मीडिया पर हो रही तुलना

इस फिल्म को 2019 में रिलीज हुई फिल्म ‘पति पत्नी और वो’ का स्पिरिचुअल सीक्वल माना जा रहा है. उस फिल्म में कार्तिक आर्यन के साथ अनन्या पांडे और भूमि पेडनेकर नजर आई थीं. फिल्म ने रिलीज के पहले दिन करीब 9 करोड़ रुपये की दमदार ओपनिंग की थी और बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत हासिल की थी. वहीं, नई फिल्म की शुरुआती कमाई इससे काफी कम रही है. इसी वजह से सोशल मीडिया पर दोनों फिल्मों की तुलना तेज हो गई है. कई लोग नई फिल्म की परफॉर्मेंस को कमजोर बता रहे हैं, जबकि कुछ एंटरटेनिंग बता रहे हैं.

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फिल्म की कहानी

‘पति पत्नी और वो 2’ में आयुष्मान खुराना के साथ सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और वामिका गब्बी लीड रोल में नजर आ रही हैं. फिल्म की कहानी प्रयागराज में रहने वाले फॉरेस्ट ऑफिसर प्रजापति पांडे के इर्द-गिर्द घूमती है. प्रजापति अपनी पत्नी अपर्णा के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहा होता है, लेकिन अचानक उसकी लाइफ में कई मजेदार परेशानियां शुरू हो जाती हैं. छोटी-छोटी गलतफहमियां और उलझनें उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देती हैं. इसके बाद कहानी में जबरदस्त कॉमेडी, मजेदार ट्विस्ट और कई ऐसे घटनाक्रम देखने को मिलते हैं.

फिल्म की एंटरटेनिंग पार्ट

कहानी में असली मोड़ तब आता है जब प्रजापति अपनी दोस्त चंचल की मदद करने के लिए उसका नकली पार्टनर बनने का नाटक करता है. चंचल अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागना चाहती है और इसी राज को छिपाने के लिए प्रजापति ये झूठ बोलता है. लेकिन उसके ऑफिस में काम करने वाली नीलोफर को दोनों के रिश्ते पर शक होने लगता है. इसके बाद एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होती हैं, जो प्रजापति की पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी में बड़ा बवाल खड़ा कर देती हैं. फिल्म में इसी पूरे कन्फ्यूजन को कॉमिक अंदाज में दिखाया गया है.

अपनी फिल्म को लेकर क्या बोले मुदस्सर अजीज?

इस फिल्म का डायरेक्शन मुदस्सर अजीज ने किया था, जिन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि ये उनकी सातवीं फिल्म है और उन्होंने कभी भी अपनी फिल्मों में बेवफाई को बढ़ावा नहीं दिया. उन्होंने कहा, ‘लोग कई बार मेरी फिल्मों को गलत समझ लेते हैं’. मुदस्सर ने बताया कि उनकी फिल्मों में महिला किरदार हमेशा मजबूत और अपने फैसले खुद लेने वाले दिखाए जाते हैं. उन्होंने कहा, ‘पति पत्नी और वो में पति को अपनी गलतियों का परिणाम भुगतना पड़ता है’. निर्देशक का मानना है कि उनकी फिल्मों में रिश्तों को संतुलित तरीके से दिखाया जाता है.