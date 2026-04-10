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Hindi Newsबॉलीवुडविवाद के बाद फिर रिलीज होगा बादशाह का टटीरी गाना, रैपर ने अनाउंस किया नया वर्जन, इस दिन होगा रिलीज

विवाद के बाद फिर रिलीज होगा बादशाह का 'टटीरी' गाना, रैपर ने अनाउंस किया नया वर्जन, इस दिन होगा रिलीज

Badshah Tateeree Song New Version: बादशाह के गाने 'टटीरी' पर काफी विवाद होने के बाद रैपर ने माफी मांगी और इस गाने को सभी प्लेटफॉर्म्स से हटा दिया गया था. अब रैपर ने 'टटीरी' का नया वर्जन अनाउंस किया है. इसके साथ सिंगर ने यह भी बताया कि 'टटीरी' का नया वर्जन कब रिलीज होगा.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Apr 10, 2026, 05:55 PM IST
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फिर आए बादशाह का 'टटीरी' गाना
फिर आए बादशाह का 'टटीरी' गाना

Badshah Tateeree Song New Version: फेमस सिंगर और रैपर बादशाह ने अपने अब तक के करियर में कई सुपरहिट गाने गाए हैं. उनका हर गाना आते ही इंटरनेट पर छा जाता है. इन दिनों बादशाह अपने गाने 'टटीरी' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. बीते महीने इस गाने को लेकर काफी बवाल हुआ था. इस गाने पर हरियाणा में राष्ट्रीय महिला आयोग ने कड़ा विरोध जताया था. विवाद के बढ़ जाने के बाद बादशाह ने माफी मांगी थी. अब सिंगर ने हरियाणवी ट्रैक 'टटीरी' के नए वर्जन की अनाउंसमेंट कर दी है. बादशाह ने अपने सोशल मीडिया पर यह जानकारी खुद शेयर करते हुए बताया कि इस नए वर्जन से विवादित हिस्सों को हटा दिया गया है.

विवाद के बाद बादशाह का पोस्ट

बादशाह बीते दिनों अपने हरियाणवी गाने 'टटीरी' को लेकर एक बड़े विवाद में फंसे हुए थे. इस गाने के विवादित लिरिक्स के चलते इसका काफी विरोध हुआ था. एक्शन लेते हुए इस गाने को सभी प्लेटफॉर्म्स से हटा दिया गया था. राष्ट्रीय महिला आयोग से माफी मांगने के बाद बादशाह ने इस गाने का एक नया और बदला हुआ वर्जन अनाउंस किया है, जिसका नाम 'टटीरी फिर से' रखा गया है. बादशाह ने बताया कि इस नए वर्जन से गाने के सभी 'आपत्तिजनक' हिस्सों को हटा दिया गया है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

इंस्टाग्राम पर बादशाह ने शेयर किया पोस्ट

बादशाह ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा, 'मेरे हरियाणा के लोगों और दुनिया भर में जुड़े सभी साथियों, पिछले कुछ हफ्तों में हमने अपने गाने 'टटीरी' को लेकर सरकारी अधिकारियों, महिला आयोग, समाजसेवियों और हमारी संस्कृति की परवाह करने वाले कई लोगों की बातों को सुना है. उसी के आधार पर हमने जरूरी बदलाव किए हैं और जो भी हिस्सा अपमानजनक माना गया, उसे हटा दिया है. मैं इस प्रतिक्रिया और उसके पीछे की भावना का सम्मान करता हूं. एक कलाकार होने के साथ-साथ, अपने समाज और संस्कृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी उतनी ही अहम है. साथ ही, मेरे लिए संगीत हमेशा अपनी जड़ों, अपनी भाषा, अपने लोगों और अपनी कहानियों को एक बड़े मंच तक ले जाने का जरिया रहा है.'

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इस दिन रिलीज होगा गाने का नया वर्जन

पोस्ट में बादशाह ने आगे लिखा, ''टटीरी फिर से' उसी सफर का अगला कदम है. आपका साथ, आपकी आवाज और आपका विश्वास ही है, जिसने इस गाने को जिंदा रखा है. उम्मीद है इसका नया रूप वही ऊर्जा और वही सम्मान लेकर चलेगा. इस पूरे संवाद का हिस्सा बनने वाले सभी लोगों का धन्यवाद. ऐसी बातचीत हमें और बेहतर बनाती है. 'टटीरी फिर से' 14.04.26 को सभी प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध होगा. सुनिएगा, शेयर कीजिए और इसे आगे बढ़ाएं.'

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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Badshah. Tateeree Song

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