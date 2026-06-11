/21 दिन में ही खत्म हो गया ‘दृश्यम 3’ का सफर! 100 करोड़ के बजट में कमा पाई बस इतना, ‘पेड्डी’ ने 7 दिन में बिगाड़ दिया सारा बॉक्स ऑफिस गेम

Drishyam 3 Box Office Collection: साउथ सिनेमा के दिग्गज सुपरस्टार मोहनलाल इन दिनों अपनी नई सस्पेंस और थ्रिलर फिल्म ‘दृश्यम 3’ को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. ये फिल्म 21 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. रिलीज के पहले दिन से ही ‘दृश्यम 3’ ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर अपना जलवा दिखाया. फैंस भी मोहनलाल की इस फिल्म को लेकर पहले से ही काफी एक्साइटेड नजर आ रहे थे. 'दृश्यम 3' से पहले इसके दोनों पार्ट को दर्शकों ने बेहद पसंद किया था.
‘दृश्यम 3’ को दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिला. मोहनलाल की बेहतरीन एक्टिंग की हर तरफ तारीफ हो रही है. लंबे समय से इंतजार कर रहे फैंस के लिए ये किसी तोहफे से कम नहीं थी, लेकिन अब इस सुपरहिट फिल्म के सामने एक बड़ी चुनौती आकर खड़ी हो गई है. सुपरस्टार राम चरण की नई फिल्म ‘पेड्डी’ बॉक्स ऑफिस पर इसे कड़ी टक्कर देने में कोई कमी नहीं छोड़ रही. जब से ‘पेड्डी’ बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई है. ‘दृश्यम 3’ की कमाई में गिरावट साफ देखी जा सकती है.
ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि मोहनलाल की फिल्म राम चरण की फिल्म के सामने टिक नहीं पा रही है. हालांकि, ओपनिंग डे से ही मोहनलाल की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा बिजनेस कर रही थी. 100 करोड़ के बजट में बनी इस के बुधवार के कमाई के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं. ‘पेड्डी’ के सिनेमाघरों में आने की वजह से ‘दृश्यम 3’ की कमाई में अब थोड़ी कमी देखने को मिल रही है. राम चरण की फिल्म की रिलीज का पूरा असर इसकी कमाई पर साफ दिखाई दे रहा है.
ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क की एक रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ‘दृश्यम 3’ ने अपने रिलीज के 21वें दिन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 0.37 लाख रुपये की कमाई की है. इस नए आंकड़े के साथ ही अब भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का टोटल नेट कलेक्शन 107.70 करोड़ रुपये हो गया है. फिल्म बिजनेस से जुड़े जानकारों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस फिल्म के आखिरी कमाई के आंकड़े अभी और शानदार हो सकते हैं. फिलहाल मोहनलाल की फिल्म सिनेमाघरों में लगातार टिकी हुई है.
बॉक्स ऑफिस पर ‘दृश्यम 3’ का मुकाबला अक्षय कुमार की ‘भूत बंगला’, रितेश देशमुख की ‘राजा शिवाजी’, सूर्या की ‘करुप्पू’ और आयुष्मान खुराना की ‘पति पत्नी और वो दो’ से हुआ था. इसके साथ ही लक्ष्य लालवानी की फिल्म ‘चांद मेरा दिल’ भी उसी दिन सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. लेकिन अब ‘दृश्यम 3’ की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं. दरअसल, अब इस फिल्म के सामने ‘पेड्डी’ और वरुण धवन की ‘है जवानी तो इश्क होना है’ जैसी दो बड़ी फिल्में चुनौती बनकर खड़ी हो गई हैं.
जीतू जोसेफ के डायरेक्शन में बनी इस सुपरहिट फिल्म में मोहनलाल लीड रोल में हैं. उनके साथ मीना, अंसिबा हसन, एस्तेर अनिल, आशा शरथ और सिद्दीकी जैसे बेहतरीन कलाकारों ने काम किया है. इस शानदार फिल्म को आशीर्वाद सिनेमाज के बैनर तले एंटनी पेरुम्बावूर ने प्रोड्यूस किया है. रही बात इसके बिजनेस की, तो कमाई के ये आंकड़े पूरी तरह मीडिया रिपोर्ट्स और अंदाजा पर टिके हैं. इसलिए ऑफिशियल कलेक्शन में थोड़ा-बहुत फेरबदल होना मुमकिन है.