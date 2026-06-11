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21 दिन में ही खत्म हो गया ‘दृश्यम 3’ का सफर! 100 करोड़ के बजट में कमा पाई बस इतना, ‘पेड्डी’ ने 7 दिन में बिगाड़ दिया सारा बॉक्स ऑफिस गेम

Drishyam 3 Collection: साउथ सुपरस्टार मोहनलाल की सस्पेंस थ्रिलर ‘दृश्यम 3’ पिछले 20 दिनों से बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही थी, लेकिन अब इस फिल्म के सामने राम चरण की एक नई मुसीबत आकर खड़ी कर दी है. चलिए बताते कि इस तगड़े मुकाबले के बीच मोहनलाल की फिल्म ने अब तक कुल कितने करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 11, 2026, 11:10 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 11:12 AM IST
21 दिन में ही खत्म हो गया ‘दृश्यम 3’ का सफर! 100 करोड़ के बजट में कमा पाई बस इतना, ‘पेड्डी’ ने 7 दिन में बिगाड़ दिया सारा बॉक्स ऑफिस गेम
Image Credit: Drishyam 3 Box Office Collection

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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