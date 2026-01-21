2 मिनट 1 सेकंड का क्राइम थ्रिलर सीरीज का दमदार ट्रेलर, हिंसा और बर्बरता देख कांप जाएगी रूह, मुंह में चिकन डबाए मिला किलर

Advertisement
Hindi Newsबॉलीवुड2 मिनट 1 सेकंड का क्राइम थ्रिलर सीरीज का दमदार ट्रेलर, हिंसा और बर्बरता देख कांप जाएगी रूह, मुंह में चिकन डबाए मिला किलर

Daldal Web Series Trailer Released: ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर आने वाली भूमि पेडनेकर की धमाकेदार क्राइम थ्रिलर सीरीज का ट्रेलर आउट हो गया है. इस 2 मिनट 1 सेकंड के ट्रेलर को देखने के बाद आपकी रूह तक कांप जाएगी और सिरफिरे किलर को देख आपका दिमाग ही घूम जाएगा. आइए जानते हैं अपकमिंग सीरीज के बारे में-

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Jan 21, 2026, 03:50 PM IST
सीरियल किलर की तलाश में भूमि पेडनेकर
सीरियल किलर की तलाश में भूमि पेडनेकर

Best Crime Thriller Series Trailer Out: बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर की अपकमिंग क्राइम थ्रिलर सीरीज 'दलदल' का ट्रेलर आउट हो गया है. ट्रेलर को देखने के बाद से लोगों की एक्साइटमेंट काफी ज्यादा बढ़ गई है. इस सीरीज में एक्ट्रेस भूमि ने डीसीपी रीटा फरेरा का किरदार निभाया है. ट्रेलर ने रिलीज होते लोगों की बेचैनी बढ़ा दी हैं. दलदल के ट्रेलर रिलीज के साथ ही इस सीरीज की रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया गया है. 

फाड़ूं है दलदल का ट्रेलर
सीरीज 'दलदल' का ट्रेलर काफी फाड़ू है. ट्रेलर में डीसीपी रीटा फरेरा की खौफनाक दुनिया में एक दमदार और तेज रफ्तार सफर दिखाता है. इस किरदार में भूमि पेडनेकर ने काफी सशक्त अंदाज में निभाया है. ट्रेलर में सस्पेंस, साइकोलॉजिकल टेंशन और लगातार बढ़ता खतरा साफ महसूस होता है. आप देखेंगे कि 2 मिनट 1 सेकंड में एक के बाद एक क्रूर और सोच-समझकर किए गए हत्याकांड सामने आते हैं, जो सिरफिरे कातिल की विकृत सोच को दिखाता है. धीरे-धीरे लाशों की संख्या बढ़ती रहती है और रीटा खुद को अंधेरी और डरावनी जांच में फंसता हुआ महसूस करती है, जो उसे खत्म करने की धमकी देती है. यह कहानी सिर्फ मर्डर मिस्ट्री नहीं, बल्कि सिरफिरे इंसानी दिमाग के अंधेरे कोनों में उतरने का सफर दिखाती है. 

कब और कहां रिलीज होगी सीरीज?
भूमि पेडनेकर की अपकमिंग एक्शन क्राइम थ्रिलर सीरीज 'दलदल' ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर 30 जनवरी 2026 को रिलीज होगी. इस सीरीज की कहानी विश्व धामिजा के बेस्टसेलर नोबेल भिंडी बाजार पर आधारित है. इसका निर्माण सुरेश त्रिवेणी और निर्देशन अमृत राज गुप्ता ने किया है. 

सीरीज की स्टारकास्ट
धमाकेदार सीरीज में भूमि पेडनेकर के अलावा आदित्य रावल, समारा तिजोरी गीता अग्रवाल, चिन्मय मंडलेकर, अनंत नारायण महादेवन, राहुल भट्ट, संदीप कुलकर्णी, शिवराज वालवेकर, संदेश कुलकर्णी, जया भूराभाया, समारा गोयल, विभावरी देशपांडे, एमिली आर. एकलैंड, विजय कृष्णा, प्रताप फाड, प्रतीक पचोरी और मेहुल दिनेश बुच जैसे कलाकार भी नजर आएंगे. 

