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Hindi Newsबॉलीवुडरिलीज होते ही 130 करोड़ी ‘करुप्पु’ ने बॉक्स ऑफिस पर गाड़े झंडे, डबल रोल में छा गए सूर्या, पहले दिन कर डाली ताबड़तोड़ कमाई

रिलीज होते ही 130 करोड़ी ‘करुप्पु’ ने बॉक्स ऑफिस पर गाड़े झंडे, डबल रोल में छा गए सूर्या, पहले दिन कर डाली ताबड़तोड़ कमाई

Karuppu Collection Day 1: सूर्या और त्रिशा कृष्णन की नई फिल्म ‘करुप्पु’ काफी विवाद झेलने के बाद आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. फिल्म में जबरदस्त एक्शन, कोर्टरूम ड्रामा और सुपरनैचुरल ट्विस्ट देखने को मिल रहा है. खास बात ये है कि सूर्या डबल रोल में नजर आ रहे हैं. इतना ही नहीं, पहले दिन फिल्म ने अपनी कमाई से ये साबित कर दिया कि ऑडियंस को फिल्म कितनी पसंद आ रही है. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: May 16, 2026, 07:01 AM IST
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Karuppu Box Office Collection Day 1
Karuppu Box Office Collection Day 1

Karuppu Box Office Collection Day 1: सूर्या और त्रिशा कृष्णन की फिल्म ‘करुप्पु’ आखिरकार 15 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई. ये एक बड़ी एक्शन-ड्रामा फिल्म है, जिसका फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. पहले ये फिल्म 14 मई को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कुछ तकनीकी और रिलीज से जुड़ी दिक्कतों के चलके इसे एक दिन आगे बढ़ा दिया गया. रिलीज होते ही फिल्म सोशल मीडिया पर छा गई. पहले दिन थिएटरों में अच्छी भीड़ देखने को मिली और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार शुरुआत की.

इस तमिल फिल्म ‘करुप्पु’ को आरजे बालाजी ने डायरेक्ट किया है. उन्होंने ही फिल्म की कहानी और स्क्रीनप्ले पर भी काम किया है और साथ ही फिल्म में विलेन का रोल भी प्ले किया है. फिल्म में सूर्या और त्रिशा कृष्णन लीड रोल में नजर आ रहे हैं. इनके अलावा इंद्रांस, नट्टी सुब्रमण्यम, स्वासिका, शिवदा और योगी बाबू भी नजर आ रहे हैं. फिल्म को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा सूर्या के डबल रोल की हो रही है. फैंस को उनका अलग अंदाज काफी पसंद आ रहा है. इसी वजह से फिल्म को लेकर अच्छा खासा बज बना हुआ है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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एक्शन और कोर्टरूम ड्रामा से भरी कहानी

फिल्म की कहानी एक्शन, कोर्टरूम ड्रामा और सुपरनैचुरल ट्विस्ट से भरी हुई है. इसमें सूर्या एक वकील का किरदार निभाते हैं, जो बाद में एक ऐसी ताकत का रूप ले लेता है जो अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ती है. वहीं, त्रिशा कृष्णन भी वकील के रोल में नजर आती हैं, जो गरीब और कमजोर लोगों के लिए इंसाफ मांगती दिखाई देती हैं. फिल्म में आस्था, न्याय और सिस्टम की कमियों को दिखाने की कोशिश की गई है. कहानी में कई ऐसे मोड़ भी आते हैं जो ऑडियंस को आखिरी तक बांधे रखते हैं. 

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दर्शकों को पसंद आई सूर्या की परफॉर्मेंस

फिल्म को लेकर दर्शकों का रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है. खास तौर पर सूर्या की एक्टिंग की काफी तारीफ हो रही है. कई लोग इसे उनका दमदार कमबैक बता रहे हैं. सोशल मीडिया पर भी उनके डबल रोल की चर्चा तेज है. हालांकि, कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि फिल्म की कहानी कुछ जगहों पर कमजोर लगती है और स्क्रीनप्ले थोड़ा बेहतर हो सकता था. इसके बावजूद लोगों को फिल्म का मसाला एंटरटेनमेंट पसंद आ रहा है. थिएटरों में फैंस की एक्साइटमेंट और अच्छी ऑक्यूपेंसी देखने को मिल रही है. 

पहले दिन हुई शानदार कमाई

अगर फिल्म के बजट और कमाई की बात करें तो ‘करुप्पु’ करीब 130 करोड़ में बनाई गई है. इतने बड़े बजट की वजह से फिल्म से काफी उम्मीदें भी जुड़ी हुई हैं. बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन शानदार शुरुआत की है. बताया जा रहा है कि तमिल भाषा में फिल्म ने करीब 12 करोड़ रुपये की कमाई की, जबकि तेलुगू वर्जन से लगभग 2.40 करोड़ रुपये आए. इस तरह पहले दिन फिल्म का कुल कलेक्शन करीब 14.40 करोड़ रुपये रहा. ट्रेड एक्सपर्ट्स इसे एक मजबूत ओपनिंग मान रहे हैं.

रिलीज से पहले सामने आई थीं मुश्किलें

फिल्म की रिलीज से पहले काफी परेशानियां भी सामने आई थीं. रिपोर्ट्स के मुताबिक रिलीज वाले दिन फिल्म को फाइनेंशियल और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. कुछ थिएटरों में सुबह के शो अचानक कैंसल कर दिए गए थे क्योंकि पेमेंट और तकनीकी क्लियरेंस समय पर पूरे नहीं हो पाए थे. इसी वजह से कई जगह फिल्म की स्क्रीनिंग देर से शुरू हुई. हालांकि, बाद में सभी मामले सुलझा लिए गए और फिल्म को ठीक तरह से रिलीज कर दिया गया. इन विवादों के बावजूद दर्शकों का उत्साह फिल्म को लेकर कम नहीं हुआ.

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About the Author
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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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