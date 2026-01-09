Advertisement
trendingNow13068238
Hindi Newsबॉलीवुड2026 की 200 करोड़ी फिल्म, सेंसर बोर्ड ने नहीं दिया सर्टिफिकेट, मेकर्स को लगा बड़ा झटका, 10 जनवरी को होनी थी रिलीज

2026 की 200 करोड़ी फिल्म, सेंसर बोर्ड ने नहीं दिया सर्टिफिकेट, मेकर्स को लगा बड़ा झटका, 10 जनवरी को होनी थी रिलीज

Movie Release Delayed: ऐसा लगता है कि जैसे 2026 कुछ फिल्मों के लिए कुछ खास अच्छा साबित नहीं हो रहा है. हाल ही में 9 जनवरी को रिलीज होने वाली साउथ सुपरस्टार विजय की फिल्म ‘जन नायकन’ के मेकर्स को इसकी रिलीज डेट को टालना पड़ा. इसी बीच एक और फिल्म के साथ कुछ ऐसा ही हुआ. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Jan 09, 2026, 06:32 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

2026 की 200 करोड़ी फिल्म, सेंसर बोर्ड ने नहीं दिया सर्टिफिकेट, टली रिलीज
2026 की 200 करोड़ी फिल्म, सेंसर बोर्ड ने नहीं दिया सर्टिफिकेट, टली रिलीज

Parasakthi Release Delayed: साल 2026 की शुरुआत कुछ फिल्मों के लिए मुश्किलों भरी साबित हो रही है. हाल ही में 9 जनवरी को रिलीज होने वाली साउथ सुपरस्टार विजय की फिल्म ‘जन नायकन’ (Jana Nayagan) की रिलीज डेट मेकर्स को टालनी पड़ी. इसी बीच अब एक और फिल्म भी इसी तरह की परेशानी का सामना कर रही है. ये फिल्म भी 10 जनवरी को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब ऐसा हो नहीं पाएगा, जिसको लेकर फिल्म मेकर्स के साथ-साथ फैंस भी काफी निराश हैं. 

हम यहां साउथ एक्टर शिवकार्तिकेयन की तमिल फिल्म ‘पराशक्ति’ (Parasakthi) की बात कर रहे हं, जिसकी रिलीज अटक गई है. खबर एजेंसी PTI के मुताबिक, फिल्म को अभी तक सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी CBFC से सर्टिफिकेट नहीं मिला है. इसी वजह से तमिल फिल्म इंडस्ट्री में सेंसर प्रोसेस को लेकर चिंता बढ़ गई है. ये फिल्म पोंगल के मौके पर रिलीज होने वाली थी और इसे एक्टर विजय की फिल्म ‘जन नायकन’ के बाद सिनेमाघरों में आने की प्लानिंग थी. 

CBFC से नहीं मिला फिल्म को सर्टिफिकेट

हालांकि, अब फिल्म की रिलीज को लेकर असमंजस बना हुआ है. PTI ने इंडस्ट्री सूत्रों के हवाले से बताया कि ये एक बड़े बजट की फिल्म है, जिसे ‘जन नायकन’ के एक दिन बाद यानी 10 जनवरी को रिलीज किया जाना था. गुरुवार शाम तक फिल्म को CBFC से मंजूरी नहीं मिली थी. इस पूरे मामले पर न तो CBFC की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया है और न ही फिल्म के प्रोडक्शन हाउस ने कुछ साफ कहा है. इसी वजह से मेकर्स और थिएटर मालिक दोनों ही इंतजार कर रहे हैं. 

3 मिनट 22 सेकंड का वो रोमांटिक गाना, जिसे सुनते ही चेहरे पर छा जाती मुस्कान, बार-बार सुनने पर भी नहीं भरता दिल

एडवांस बुकिंग से परहेज कर रहे सिनेमाघरों के मालिक

सेंसर सर्टिफिकेट को लेकर बनी असमंजस का असर थिएटर बुकिंग पर भी साफ दिख रहा है. कई शहरों में सिनेमाघरों के मालिक एडवांस बुकिंग खोलने से परहेज कर रहे हैं. वे पोंगल पर रिलीज होने वाली दोनों फिल्मों के लिए टिकट तभी बेचना चाहते हैं, जब सर्टिफिकेशन पूरी तरह कन्फर्म हो जाए. PTI के मुताबिक, गुरुवार शाम तक BookMyShow पर चेन्नई में सिर्फ तीन थिएटर ही टिकट बेचते दिखे, वो भी शहर के बाहरी इलाकों में और इस खबर से फैंस भी काफी निराश हैं. 

10 जनवरी को रिलीज होने वाली थी फिल्म 

इन खबरों के बीच फिल्म के यूरोपियन डिस्ट्रीब्यूटर ‘4सीज़न्स क्रिएशन्स AS’ (4Seasons Creations AS) ने सोशल मीडिया पर सफाई दी है. उन्होंने ट्वीट कर कहा, ‘पराशक्ति’ 10 जनवरी को ही रिलीज हो रही है. साथ ही ये भी बताया कि नीदरलैंड्स में रिलीज इसलिए रद्द की गई क्योंकि फिल्म को Rotterdam Film Festival में एक्सक्लूसिव तौर पर दिखाया जाएगा. ट्वीट में पोंगल को बड़े तरीके से सेलिब्रेट करने की बात भी कही गई है.

फैंस को करना पड़ेगा नई रिलीज डेट का इंतजार 

इस फिल्म का डायरेक्शन सुधा कोंगारा ने किया है. फिल्म में शिवकार्तिकेयन, जयम रवि और श्रीलीला लीड रोल में नजर आएंगे. ये फिल्म 1960 के दशक के बैकग्राउंड पर आधारित है, जिसमें समाज की सच्चाइयों और विरोध को दिखाया जाएगा. पहले 9 इस फिल्म को जनवरी को रिलीज करने का प्लान था. बाद में इसको 10 जनवरी कर दिया गया, लेकिन अब फैंस को इसकी नई रिलीज डेट का इंतजार करना पड़ेगा, जिसके बारे में अभी मेंकर्स ने कोई जानकारी नहीं दी.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Jana NayaganVijaySivakarthikeyanParasakthi

Trending news

DNA: दिल्ली में तुर्कमान हिंसा में आज हुए बड़े खुलासे, 11 आरोपी गिरफ्तार
DNA
DNA: दिल्ली में तुर्कमान हिंसा में आज हुए बड़े खुलासे, 11 आरोपी गिरफ्तार
दिल्ली दंगों की आरोपी का फूलों से स्वागत, आखिर किसके लिए आदर्श है गुलफिशा?
DNA
दिल्ली दंगों की आरोपी का फूलों से स्वागत, आखिर किसके लिए आदर्श है गुलफिशा?
पंजाब में अरविंद केजरीवाल का बड़ा संबोधन, किसे दिया 'मिशन 45 फीसद वोट' का टारगेट?
Punjab news
पंजाब में अरविंद केजरीवाल का बड़ा संबोधन, किसे दिया 'मिशन 45 फीसद वोट' का टारगेट?
IPAC ऑफिस में छापेमारी से भड़कीं महुआ मोइत्रा, सरकार पर लगा दिया बड़ा आरोप
West Bengal
IPAC ऑफिस में छापेमारी से भड़कीं महुआ मोइत्रा, सरकार पर लगा दिया बड़ा आरोप
26 जनवरी से पहले कश्मीर में बढ़ी सख्ती, VPN पर लगा बैन; आतंकियों से जुड़े हैं तार
Kashmir
26 जनवरी से पहले कश्मीर में बढ़ी सख्ती, VPN पर लगा बैन; आतंकियों से जुड़े हैं तार
वेनेजुएला हमले पर US का साथ दे रहा भारत? सीएम पिनारयी विजयन का केंद्र पर बड़ा आरोप
Pinarayi Vijayan
वेनेजुएला हमले पर US का साथ दे रहा भारत? सीएम पिनारयी विजयन का केंद्र पर बड़ा आरोप
9 साल में 400% बढ़ गई कई उम्मीदवरों की संपत्ति, BMC चुनाव में कितने अमीर प्रत्याशी?
BMC elections
9 साल में 400% बढ़ गई कई उम्मीदवरों की संपत्ति, BMC चुनाव में कितने अमीर प्रत्याशी?
SC में आवारा कुत्तों को लेकर हुई सुनवाई, याचिका को लेकर कह दी बड़ी बात
stray dog case
SC में आवारा कुत्तों को लेकर हुई सुनवाई, याचिका को लेकर कह दी बड़ी बात
फिर बढ़ी सोनम वांगचुक के लिए मुसीबतें, NSA को लेकर 12 जनवरी तक जारी रहेगी सुनवाई
Sonam Wangchuk
फिर बढ़ी सोनम वांगचुक के लिए मुसीबतें, NSA को लेकर 12 जनवरी तक जारी रहेगी सुनवाई
जस्टिस वर्मा की याचिका पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला, दोनों पक्ष जमा कराएंगे दलीलें
Justice Varma
जस्टिस वर्मा की याचिका पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला, दोनों पक्ष जमा कराएंगे दलीलें