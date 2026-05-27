6 दिन में पलट गया पूरा बॉक्स ऑफिस गेम! ‘दृश्यम 3’ ने मचाया तहलका, फिर भी ‘करुप्पु’ के आगे टिक पाना नहीं आसान

Box Office Collection and Clash: मोहनलाल की ‘दृश्यम 3’ और सूर्या की ‘करुप्पु’ बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त मुकाबला कर रही हैं. वर्किंग डेज में भी दोनों फिल्मों की कमाई थमने का नाम नहीं ले रही. एक तरफ ‘दृश्यम 3’ विदेशों में धूम मचा रही है, तो दूसरी तरफ ‘करुप्पु’ दूसरे हफ्ते में भी मजबूत पकड़ बनाए हुए है. आखिर किस फिल्म ने मारी बाजी, जानिए पूरी रिपोर्ट में.
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2026 Box Office Collection and Clash: इन दिनों सिनेमाघरों में दो बड़ी फिल्मों का जोरदार दबदबा देखने को मिल रहा है. एक तरफ मोहनलाल की सस्पेंस थ्रिलर ‘दृश्यम 3’ दर्शकों को सीट से बांधे हुए है, तो दूसरी तरफ सूर्या और तृषा कृष्णन की एक्शन थ्रिलर ‘करुप्पु’ भी लोगों का खूब मनोरंजन कर रही है. दोनों फिल्मों को अलग-अलग तरह के ऑडियंस से शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. सोशल मीडिया पर भी इन फिल्मों को लेकर काफी बातें हो रही है और थिएटर्स में दर्शकों की अच्छी भीड़ देखने को मिल रही है.
हालांकि, अब वर्किंग डेज शुरू हो चुके हैं, जिसकी वजह से फिल्मों की कमाई की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हुई है, लेकिन इसके बावजूद दोनों फिल्मों का परफॉर्मेंस मजबूत बना हुआ है. ‘दृश्यम 3’ अपनी कहानी और सस्पेंस की वजह से लोगों को पसंद आ रही है, जबकि ‘करुप्पु’ में दमदार एक्शन और इमोशनल ड्रामा दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है. खास बात ये है कि दोनों फिल्मों को फैमिली ऑडियंस के साथ-साथ यंग ऑडियंस से भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. चलिए अब इनकी कमाई पर नजर डालते हैं.
मोहनलाल की ‘दृश्यम 3’ बॉक्स ऑफिस पर लगातार शानदार परफॉर्म कर रही है. फिल्म को ऑडियंस का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, जिसकी वजह से इसकी कमाई भी अच्छी हो रही है. रिलीज के छठे दिन मंगलवार को फिल्म ने 6.45 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. वहीं, सोमवार को इसने 7.70 करोड़ रुपये की कमाई की थी. ऐसे में छठे दिन इसके कारोबार में करीब 16 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई. फिल्म के मंगलवार को देशभर में 4668 शोज चलाए गए. अब तक ‘दृश्यम 3’ भारत में 68.60 करोड़ नेट और 79.62 करोड़ ग्रोस कलेक्शन कर चुकी है.
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सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी ‘दृश्यम 3’ को शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म ने रिलीज के 6 दिनों के अंदर ओवरसीज मार्केट से 90.70 करोड़ रुपये का ग्रोस कलेक्शन कर लिया है. वहीं, इसका कुल वर्ल्डवाइड ग्रोस कलेक्शन अब 170.32 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है. फिल्म की दमदार कहानी और जबरदस्त सस्पेंस दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है. यही वजह है कि वर्किंग डेज में भी फिल्म थिएटर्स में मजबूत पकड़ बनाए हुए है. ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले दिनों में फिल्म का कलेक्शन और बढ़ सकता है.
सूर्या और तृषा कृष्णन की फिल्म ‘करुप्पु’ भी बॉक्स ऑफिस पर लगातार मजबूत पकड़ बनाए हुए है. रिलीज के 12वें दिन फिल्म ने 4.45 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. हालांकि, ये आंकड़ा 11वें दिन की 5.90 करोड़ रुपये की कमाई से करीब 24 फीसदी कम रहा. इसके बावजूद फिल्म को ऑडियंस का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. 12वें दिन देशभर में फिल्म के 4470 शोज चलाए गए. अब तक ‘करुप्पु’ भारत में 159.20 करोड़ रुपये का नेट बिजनेस कर चुकी है, जबकि इसका कुल ग्रोस कलेक्शन 184.26 करोड़ रुपये पहुंच गया है.
‘करुप्पु’ को भी विदेशों में शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. रिलीज के 12वें दिन फिल्म ने ओवरसीज मार्केट से 1 करोड़ रुपये की कमाई की. इसके बाद फिल्म का टोटल ओवरसीज ग्रोस कलेक्शन 69 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. वहीं, दुनियाभर में फिल्म अब तक 253.26 करोड़ रुपये का ग्रोस कलेक्शन कर चुकी है. आरजे बालाजी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में दमदार एक्शन, इमोशन और पूरा कमर्शियल मसाला देखने को मिल रहा है. यही वजह है कि दर्शक फिल्म को काफी पसंद कर रहे हैं और सिनेमाघरों में इसकी अच्छी पकड़ बनी हुई है.
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